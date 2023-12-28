«Челси» обновил рекорд сезона в АПЛ. Богатые клубы тоже ставят на молодых футболистов

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вчера, 11:45

У «Арсенала» и ПСЖ похожая стратегия.

Почеттино бросил в бой основу без опыта

«Челси» обновил клубный рекорд — в поединке против «Кристал Пэлас» на поле вышла основа, средний возраст игроков которой составил 23 года и 21 день. За всю историю АПЛ только в семи матчах играли команды ещё моложе. «Челси» добился победы после гола Мудрика и пенальти в исполнении Мадуеке. В АПЛ доверились группе настолько молодых футболистов впервые с 2017-го. Тогда Моуриньо экспериментировал с составом «Манчестер Юнайтед» в конце сезона.

Абсолютный рекорд принадлежит «Мидлсбро» Стива Макларена. У тренера сыграла команда со средним возрастом в 20.5 года, но это аномальная история. Как и решение Венгера бросить в бой «Арсенал» со средним возрастом в 22.7 года, тоже разовый эксперимент. Но если говорим о современном этапе АПЛ , когда много денег и немало опытных футболистов, то у «Челси» уникальная история. В новом десятилетии только аутсайдер «Бернли» в этом сезоне выпускал на поле состав со средним возрастом в 23.6 года.

В топ-5 есть только один клуб, у которого в заявке на начало октября процент игроков не старше 21 года был выше, чем у «Челси», и это «Страсбур». Ирония в том, что у французов и англичан один владелец, в клуб Лиги 1 пытались подписать Захаряна, чтобы потом перевезти Арсена в Лондон. В «Страсбуре» 36.1 % заявки это футболисты моложе двадцати двух лет. У «Челси» речь о 28 % таких игроков. Многие из юных футболистов редко появляются на поле, но семь человек не старше 21 года в основной обойме.

Также у «Челси» много ребят категории 22-25, каждый второй в заявке. Отчасти возраст состава объясняет нестабильность, как и травмы ключевых футболистов. Но раз Боэли и другие инвесторы выбрали такую тактику – тотального обновления состава и ставки на молодых игроков, то нужно терпеть. Ситуация развивается не лучшим образом, «Челси» будет сложно вернуться в четверку, если в клубе не будет качественных изменений. Но юные ребята не подставили Почеттино в одном конкретном матче.

Даже в Италии доверяют молодым игрокам

Раньше в списках самых молодых заявок были немцы и французы. Сейчас в десятке самых молодых составов в элитных лигах два итальянских клуба – «Фрозиноне» и «Лечче», три французских команды – «Тулуза» лидирует со средним возрастом 24.19 года, и сразу четыре клуба из Англии. И если «Бернли» просто пытается поиграть немного в АПЛ с молодыми ребятами, не надеясь на успех, то имена остальных молодых команд могут удивить. Речь о «Челси», «Арсенале» и «Тоттенхэме». «Шпоры» тоже обновляют состав.

В лондонской тройке два финалиста Лиги чемпионов, а еще в десятке молодых команд есть ПСЖ . Команда Луиса Энрике омолодилась, а наличие в основе семнадцатилетнего Заира-Эмери или выход на замену шестнадцатилетнего младшего брата Мбаппе – Этана, влияет на средний возраст. Хотя у ПСЖ мало игроков не старше 21 года, у них почти половина заявки в диапазоне 22-25 лет. Значит ли это, что «Арсеналу» и ПСЖ будет проще во второй части сезона, когда возрастные команды устанут весной?

Проверят в плей-офф ЛЧ , а пока констатируем, что в топ-5 не всегда лидируют самые молодые. Например, изумительный «Байер» Хаби Алонсо далеко не самый молодой по заявке в Бундеслиге. Там по возрасту лидирует «Штутгарт», совершивший рывок на старте сезона. У «Байера» средний возраст заявки 26.4 года, но при этом 54 % игроков в категории молодых и юных. «Боруссия» М, «Аугсбург», «Вольфсбург», «Айнтрахт» и «Лейпциг» тоже доверяют молодым ребятам, немцы часто дают шанс талантам.

«Интер» и «Атлетико» ставят на проверенных

Из грандов по возрасту выделяются команды Симеоне и Индзаги. У «Атлетико» речь о 29.6 года в среднем, почти нет молодых футболистов. «Интер» тоже не доверяет юным игрокам. Конечно, у Симоне Индзаги не 64 % ветеранов, как у испанского «Кадиса», но для финалиста Лиги чемпионов 40 % ветеранов это тоже много. Не помешает ли возраст игроков весной в забеге в еврокубках и чемпионате Италии? У «Ювентуса» более половины заявки не старше 25 лет, у «Интера» таких игроков всего 20 %.

«Атлетико» тоже будет непросто в Ла Лиге. Берут опытом, дома играют мощнее, чем в гостях, но скажется фактор усталости. Сразу 46 % игроков старше тридцати лет, причем многие в основе. Также много ветеранов у «Реала», но Модрича отодвигают на скамейку. Анчелотти теперь чаще доверяет молодым. А где же «Манчестер Сити»? Триумфаторы года в середине списка по возрасту. Гвардиола ведет охоту за талантами из Аргентины и других стран, почти не держит в заявке ветеранов, их всего 17 %.

Но при этом Хосеп опирается на группу игроков от 26 до 29 лет. Рядом с юными игроками вроде Альвареса и Холанда они формируют сбалансированную основу. Пожалуй, это самый верный метод. А вот у «Барселоны» нет денег на игроков в самом соку, поэтому каталонцы работают по полюсам. Вместе с ветеранами, которые хотели играть за знаменитый клуб, выступают юные воспитанники клубной школы. У «Баварии» с деньгами нет проблем, зато есть немало ветеранов и много футболистов на пике формы.