Рай для скаута. Чемпионаты, где растут основные таланты

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18 ноября 2023, 23:11

Не из первого эшелона.

Если футбол сборных уже утомил, а следить только за событиями в топовых лигах не очень интересно, можно понаблюдать за лигами, которые поставляют талантливых и перспективных футболистов в ведущие клубы, но сами при этом к таковым не относятся. Бывший спортивный директор «Монако» Тор-Кристиан Карлсен оценил привлекательность той или иной лиги не из первого эшелона с точки зрения скаутов. Любопытно взглянуть, на какие чемпионаты сейчас модно обращать внимание тем, кто ищет себе перспективную молодежь.

Бельгия

Средний возраст игроков – 24,6

Процент иностранцев – 58,7

Общая стоимость футболистов (16 команд) – 943 млн евро

Бельгийская лига позиционирует себя как центр трансферной активности. Большинство профессиональных клубов здесь принадлежат иностранным инвесторам, которые либо входят в более крупные структуры, «обкатывающие» в Бельгии свою молодежь, либо ставят задачу выгодной перепродажи молодежи для заработка. Так что молодым ребятам тут всегда дают больше игрового времени.

Хотя стремление Бельгии стать таким перевалочным пунктом не обходится без противоречий. Некоторые мастодонты, например, «Андерлехт» и «Брюгге» принадлежат местному бизнесу и ставят задачи по выращиванию игроков в своих сильных академиях (в том числе для достижения спортивных результатов). Правда, тягаться с финансовыми возможностями заграничных богатеев им тяжело.

Дания

Средний возраст игроков – 25,1

Процент иностранцев – 44,5

Общая стоимость футболистов (12 команд) – 269 млн евро

Чемпионат Дании традиционно считается сильнейшей из всех северных лиг. В последние сезоны интерес скаутов к этому турниру повышен. Немецкие клубы тут привыкли «кормиться» и набирают неплохих футболистов, опираясь на добротную работу с молодежью в датских клубах. Более того, намечается тенденция к хорошей адаптации и прогрессу у африканских футболистов, которые оказываются в Дании.

Например, минувшим летом «Норшелланн» выручил рекордные 25 млн евро за вингера сборной Ганы Эрнеста Нюама, который перешел в «Лион». Многих интересует центральный защитник сборной Буркина-Фасо Адама Нагало из того же «Норшелланна». И по традиции есть россыпь перспективных ребят в «Копенгагене» и «Брондбю». Дания еще удобна для скаутов тем, что это небольшая страна, которую легко объехать для просмотра талантливых ребят вживую.

Португалия

Средний возраст игроков – 25,8

Процент иностранцев – 59,8

Общая стоимость футболистов (18 команд) – 1,3 млрд евро

Признанный экспортер талантов мирового класса. Кажется, что в Португалии снует наибольшее количество скаутов из топовых европейских клубов. Раньше это звание долгое время было за Нидерландами, но в последние годы Португалия явно вырвалась в лидеры. Лучшие воспитанники «Бенфики», «Порту», «Спортинга» становятся лидерами и в больших европейских командах. Эти клубы также выполняют огромную работу по «фильтрации» талантов из Южной Америки. Европейским топам не нужно иметь свою сеть скаутов в Аргентине или Бразилии с Колумбией. Кто-то из португальцев за них отыщет алмаз. Правда, потом при перекупке придется доплатить за огранку, и на этом португальские клубы зарабатывают колоссальные деньги.

Но даже если взглянуть за пределы португальской «большой тройки», можно заметить интересную тенденцию к перепродаже с акцентом на бразильцев. Обычно в Португалии играют около 200 футболистов разного уровня из Бразилии. Это лучший вариант для них самих из-за сходства языка и культуры. Шесть клубов из пятнадцати за пределами «большой тройки» обновили свои трансферные рекорды, подписав именно футболистов из Бразилии.

Нидерланды

Средний возраст игроков – 24,5

Процент иностранцев – 47,1

Общая стоимость футболистов (18 команд) – 1,11 млрд евро

В относительно недавнем прошлом синонимом чемпионата талантов (поставщика самых перспективных игроков) был чемпионат Нидерландов. Однако в какой-то момент эта репутация и сгубила лигу. Перспективных ребят стали высасывать из чемпионата очень рано, пока они еще не достигли хороших результатов и высокой цены. Причем высасывать стали клубы средней руки из Италии, Англии или Германии, чтобы потом уже самостоятельно перепродать, развив дальше. Либо не развив и выбросив. И Нидерланды в таких экономических условиях сильно сдали.

Сейчас там можно найти не только недозрелые таланты, но и тех, кто завершает карьеру, кто едет туда доигрывать. Нидерланды не имеют таких связей с Южной Америкой, как Португалия, или с Африкой, как Франция, чтобы быть перевалочным пунктом. Приходится опираться на собственные академии, а тут ресурс ограничен при всей их крутости. Даже традиционный поток талантов из Скандинавии уже не так качественно работает. Инициативу перехватывают Дания и Бельгия. И все же качественный труд академий не позволяет выбросить Нидерланды из этого списка.

Аргентина

Средний возраст игроков – 26,8

Процент иностранцев – 15,9

Общая стоимость футболистов (28 команд) — 897 млн евро

Буэнос-Айрес, в котором базируются 18 профессиональных клубов разного уровня, является излюбленным местом не только для болельщиков, но и для скаутов. Это одно из мест их обязательной южноамериканской прописки. Только легендарные «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» выдают из своих академий звезд мирового уровня. Чуть реже выстреливают и другие. Причем порой помощнее, чем упомянутые выше клубы.

В аргентинской лиге больше всего доморощенных талантов, а для скаутов созданы все условия. Вплоть до того, что им чуть ли не главный тренер порой экскурсию по всему клубу устраивает. На тренировках их тоже радушно принимают, потому что это потенциальные деньги. А перед матчами чемпионата регулярно проводят игры молодежных команд, чтобы у болельщиков и скаутов была возможность увидеть и сменщиков нынешних талантов.

Бразилия

Средний возраст игроков – 27

Процент иностранцев – 18

Общая стоимость футболистов (20 команд) – 1,4 млрд евро

Чтобы осмотреть всех талантливых ребят в Бразилии, нужно потратить гораздо больше времени. Тут большая глубина и разброс вариантов. Можно найти какую-то звезду в слабом клубе, можно отыскать в академии признанного топа. В стране, где каждый второй играет в футбол, нужно потратить массу времени, чтобы отобрать того, кто тебе подойдет. Именно поэтому, наверное, европейцы зачастую готовы переплачивать португальским клубам, которые эту черновую работу уже провели.

Но в поисках настоящих бриллиантов порой приходится обходить португальцев. Например, Эндрик за 72 млн евро отправится в «Реал», а Витор Роке – в «Барселону» за 40 млн евро. Парням еще нет 18 лет. Трансферные суммы впечатляют. Но через фильтр «Порту» или «Бенфики» сделки обошлись бы куда дороже.

США и Канада

Средний возраст игроков – 26,3

Процент иностранцев – 57,7

Общая стоимость футболистов (29 команд) – 1,3 млрд евро