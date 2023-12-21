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Брат Мбаппе дебютировал за ПСЖ

сегодня, 11:20
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб МецМецМатч завершен

Вчера в матче 17-го тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл «Мец». За парижан дебютировал полузащитник Этан Мбаппе (младший брат Килиана Мбаппе). Он вышел на поле на 90+2-й минуте.

Килиан отреагировал на дебют своего 16-летнего брата.

Я счастлив, Этану это нравится, но мне ещё больше, как старшему брату. Я не думал, что меня ждёт такой особенный день, и этот матч мне очень запомнится. Для меня важнее всего участие Этана, хотя победа и гол всегда особенные. Прекрасный день!

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:30
Даже если два Мбаппе уйдут в Реал - в ПСЖ придут три новых ахаха
112910415
112910415
сегодня в 12:36
вот где собака зарыта !
один из Мбаппе непременно останется в ПСЖ !
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:27
Да же брата подписали в ПСЖ чтобы старший не ущел
ssspartak
ssspartak
сегодня в 11:40
У него оказывается еще и брат есть))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:39
Где еще 2 брата? В мультике их четверо было
idres
idres
сегодня в 11:33
Посмотрим на сколько он будет отличаться от своего старшего брата...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:31
Очень здорово конечно. В шестнадцать лет дебютировать в таком клубе, дорогого стоит . Удачи тебе.
Гость
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