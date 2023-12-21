Брат Мбаппе дебютировал за ПСЖ

Вчера в матче 17-го тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл «Мец». За парижан дебютировал полузащитник (младший брат Килиана Мбаппе). Он вышел на поле на 90+2-й минуте.

Килиан отреагировал на дебют своего 16-летнего брата.

Я счастлив, Этану это нравится, но мне ещё больше, как старшему брату. Я не думал, что меня ждёт такой особенный день, и этот матч мне очень запомнится. Для меня важнее всего участие Этана, хотя победа и гол всегда особенные. Прекрасный день!