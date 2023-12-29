«Селтик» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Селтик» – «Рейнджерс», который состоится 30 декабря 2023 года

«Селтик»

«Кельты» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Шотландии на текущий момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «зелёно-белых», чтобы оценить готовность команды к Дерби Старой Фирмы. В рамках матча 18-го тура Премьер-лиги, пропустив пару мячей, «Селтик» проиграл в сухую «Хартсу». Со счётом 2:0 «кельты» одержали победу над «Ливингстоном» в игре следующего тура чемпионата.

26 декабря со счётом 3:0 «зелёно-белые» взяли верх над командой «Данди».

«Рейнджерс»

Второе место занимают на сегодняшний день «светло-синие» в турнирной таблице Премьер-лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Рейнджерса» за последнее время. С минимальным счётом в финальном матче Кубка шотландской лиги «плюшевые мишки» взяли верх над «Абердином». В сухую, забив пару мячей, «Джерс» обыграл команду «Сент-Джонстон» в позапрошлом туре чемпионата.

24 декабря в гостях со счётом 2:0 «Рейнджерс» выиграл у «Мотеруэлла».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Селтик» – 2.16

Ничья – 3.60

Победит «Рейнджерс» – 3.25

Победит «Селтик» с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 – 2.02

Статистика

В семи матчах к ряду «плюшевые мишки» обыгрывают своих оппонентов

Три победы одержали «кельты» в пяти крайних матчах

Из пяти крайних очных матчей в трёх исход был следующий тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Статистика очных встреч команд подсказывает нам, что «Селтик» обычно выигрывает в очных встречах у «Рейнджерса». Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.16 на победу «Селтика».