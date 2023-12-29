«Эшторил» – «Фаренсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1703873455

вчера, 21:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Эшторил» – «Фаренсе», который состоится 30 декабря 2023 года

«Эшторил»

Четырнадцатую строчку занимают «канарейки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Португалии. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. На своём поле с разницей в пару мячей «Эшторил» взял верх над «Порту» в рамках матча 2-го тура Кубка португальской лиги (3:1). С большим счётом уверенную победу одержали «эшторильцы» над командой «Шавиш» в позапрошлом туре Примейра-лиги (4:0).

17 декабря ничейным исходом завершилась выездная игра с «Фамаликаном» (1:1).

«Фаренсе»

«Алгарвские Львы» на текущий момент находятся на восьмом месте в турнирной таблице Примейра-лиги. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. С разницей в один мяч «Фаренсе» проиграло дома «Витории» (1:2). Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Бенфикой» в рамках матча позапрошлого тура чемпионата Португалии.

15 декабря «нулёвку» раскатали «львы» с «Эштрелой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эшторил» – 2.00

Ничья – 3.80

Победит «Фаренсе» – 3.50

Победит «Эшторил» с форой -1.5 – 3.40

Обе забьют — нет – 2.18

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних матчей три завершились победами «канареек»

За аналогичный период «львы» одержали две победы.

Прогноз

Не без труда, но «эшторильцы» возьмут верх над оппонентом в предстоящем футбольном поединке. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «Эшторил» с коэффициентом 2.00.