«Эшторил» – «Фаренсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Эшторил» – «Фаренсе», который состоится 30 декабря 2023 года
«Эшторил»
Четырнадцатую строчку занимают «канарейки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Португалии. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. На своём поле с разницей в пару мячей «Эшторил» взял верх над «Порту» в рамках матча 2-го тура Кубка португальской лиги (3:1). С большим счётом уверенную победу одержали «эшторильцы» над командой «Шавиш» в позапрошлом туре Примейра-лиги (4:0).
17 декабря ничейным исходом завершилась выездная игра с «Фамаликаном» (1:1).
«Фаренсе»
«Алгарвские Львы» на текущий момент находятся на восьмом месте в турнирной таблице Примейра-лиги. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. С разницей в один мяч «Фаренсе» проиграло дома «Витории» (1:2). Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Бенфикой» в рамках матча позапрошлого тура чемпионата Португалии.
15 декабря «нулёвку» раскатали «львы» с «Эштрелой».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эшторил» – 2.00
- Ничья – 3.80
- Победит «Фаренсе» – 3.50
- Победит «Эшторил» с форой -1.5 – 3.40
- Обе забьют — нет – 2.18
- Обе забьют — да – 1.66
- Тотал голов больше 2.5 – 1.74
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.08
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Из пяти последних матчей три завершились победами «канареек»
- За аналогичный период «львы» одержали две победы.
Прогноз
Не без труда, но «эшторильцы» возьмут верх над оппонентом в предстоящем футбольном поединке. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «Эшторил» с коэффициентом 2.00.