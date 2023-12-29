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«Эшторил» – «Фаренсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:10
«Эшторил» – «Фаренсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Эшторил» – «Фаренсе», который состоится 30 декабря 2023 года

«Эшторил»

Четырнадцатую строчку занимают «канарейки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Португалии. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. На своём поле с разницей в пару мячей «Эшторил» взял верх над «Порту» в рамках матча 2-го тура Кубка португальской лиги (3:1). С большим счётом уверенную победу одержали «эшторильцы» над командой «Шавиш» в позапрошлом туре Примейра-лиги (4:0).

17 декабря ничейным исходом завершилась выездная игра с «Фамаликаном» (1:1).

«Фаренсе»

«Алгарвские Львы» на текущий момент находятся на восьмом месте в турнирной таблице Примейра-лиги. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. С разницей в один мяч «Фаренсе» проиграло дома «Витории» (1:2). Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Бенфикой» в рамках матча позапрошлого тура чемпионата Португалии.

15 декабря «нулёвку» раскатали «львы» с «Эштрелой».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эшторил» – 2.00
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Фаренсе» – 3.50
  • Победит «Эшторил» с форой -1.5 – 3.40
  • Обе забьют — нет – 2.18
  • Обе забьют — да – 1.66
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.74
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Из пяти последних матчей три завершились победами «канареек»
  • За аналогичный период «львы» одержали две победы.

Прогноз

Не без труда, но «эшторильцы» возьмут верх над оппонентом в предстоящем футбольном поединке. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «Эшторил» с коэффициентом 2.00.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Эшторил
Все комментарии
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вчера в 21:17
Можно предположить, что «Эшторил» имеет чуть больше шансов на победу.
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