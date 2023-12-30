«Удинезе» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Италии «Удинезе» – «Болонья», который состоится 30 декабря 2023 года
«Удинезе»
«Чёрно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии занимают семнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Удинезе», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «борзыми» из Болоньи. На выезде, пропустив четыре гола, «маленькие зебры» потерпели поражение от миланского «Интера» в рамках матча 15-го тура Серии A. Со счётом 2:2 вничью сыграли «чёрно-белые» с командой «Сассуоло».
На прошлых выходных миром разошлись «Удинезе» и «Торино» (1:1).
«Болонья»
В пятёрку самых сильных команд Серии A входят на данный момент «красно-синие». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Болоньи» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Италии «борзые» взяли верх над «Ромой» (2:0). После дополнительного времени «красно-синие» одержали победу над «Интером» в 1/8 Кубка Италии.
23 декабря с минимальным счётом «Болонья» дома выиграла у «Аталанты».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Удинезе» – 3.55
- Ничья – 3.15
- Победит «Болонья» – 2.27
- Победит «Болонья» с форой -1.5 – 4.41
- Обе забьют — нет – 1.77
- Обе забьют — да – 2.07
- Тотал голов больше 2.5 – 2.36
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.57
Статистика
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Из десяти последних матчей «Удинезе» проиграл в трёх встречах
- Только одно поражение потерпели «борзые» за аналогичный период.
Прогноз
С коэффициентом 2.27 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Болоньи». Выигрышная серия «борзых» продлится. Свои три очка гости увезут из Удине.