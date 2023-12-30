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«Удинезе» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:47
«Удинезе» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Италии «Удинезе» – «Болонья», который состоится 30 декабря 2023 года

«Удинезе»

«Чёрно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии занимают семнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Удинезе», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «борзыми» из Болоньи. На выезде, пропустив четыре гола, «маленькие зебры» потерпели поражение от миланского «Интера» в рамках матча 15-го тура Серии A. Со счётом 2:2 вничью сыграли «чёрно-белые» с командой «Сассуоло».

На прошлых выходных миром разошлись «Удинезе» и «Торино» (1:1).

«Болонья»

В пятёрку самых сильных команд Серии A входят на данный момент «красно-синие». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Болоньи» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Италии «борзые» взяли верх над «Ромой» (2:0). После дополнительного времени «красно-синие» одержали победу над «Интером» в 1/8 Кубка Италии.

23 декабря с минимальным счётом «Болонья» дома выиграла у «Аталанты».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Удинезе» – 3.55
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Болонья» – 2.27
  • Победит «Болонья» с форой -1.5 – 4.41
  • Обе забьют — нет – 1.77
  • Обе забьют — да – 2.07
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.36
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.57

Статистика

  • Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Из десяти последних матчей «Удинезе» проиграл в трёх встречах
  • Только одно поражение потерпели «борзые» за аналогичный период.

Прогноз

С коэффициентом 2.27 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Болоньи». Выигрышная серия «борзых» продлится. Свои три очка гости увезут из Удине.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Болонья
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