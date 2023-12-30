«Блэкберн» – «Ротерхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Блэкберн» – «Ротерхэм», который состоится 1 января 2024 года

«Блэкберн»

«Сине-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Блэкберна», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Ротерхэмом». В четырёх матчах к ряду «бродяги» проигрывают своим соперникам. С разницей в один гол в рамках матча 23-го тура Чемпионшипа «риверсайдцы» проиграли дома «Уотфорду». В сухую, пропустив три гола, «сине-белые» потерпели поражение от «Хаддерсфилда».

29 декабря со счётом 2:3 «Блэкберн» уступил в гостях команде «Халл».

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа находится на двадцать четвёртой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. Со счётом 3:0 «Лестер» на своём поле обыграл «мельников». С минимальным счётом в матче позапрошлого тура Чемпион Лиги «Ротерхэм» обыграл дома команду «Мидлсбро».

Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «чёрными котами» из Сандерленда (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкберн» – 1.50

Ничья – 4.60

Победит «Ротерхэм» – 5.80

Победит «Блэкберн» с форой -1.5 – 2.24

Обе забьют — нет – 2.07

Обе забьют — да – 1.68

Тотал голов больше 2.5 – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 – 2.33

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В четырёх матчах из пяти крайних «Блэкберн» проиграл своим оппонентам

За такой же период «Ротерхэм» уступил в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу команды «Блэкберн» с коэффициентом 1.50. На своём поле «бродяги» обычно выигрывают у «мельников». Будущая встреча не станет исключением.