«Блэкберн» – «Ротерхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Блэкберн» – «Ротерхэм», который состоится 1 января 2024 года
«Блэкберн»
«Сине-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Блэкберна», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Ротерхэмом». В четырёх матчах к ряду «бродяги» проигрывают своим соперникам. С разницей в один гол в рамках матча 23-го тура Чемпионшипа «риверсайдцы» проиграли дома «Уотфорду». В сухую, пропустив три гола, «сине-белые» потерпели поражение от «Хаддерсфилда».
29 декабря со счётом 2:3 «Блэкберн» уступил в гостях команде «Халл».
«Ротерхэм»
«Ротерхэм» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа находится на двадцать четвёртой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. Со счётом 3:0 «Лестер» на своём поле обыграл «мельников». С минимальным счётом в матче позапрошлого тура Чемпион Лиги «Ротерхэм» обыграл дома команду «Мидлсбро».
Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «чёрными котами» из Сандерленда (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Блэкберн» – 1.50
- Ничья – 4.60
- Победит «Ротерхэм» – 5.80
- Победит «Блэкберн» с форой -1.5 – 2.24
- Обе забьют — нет – 2.07
- Обе забьют — да – 1.68
- Тотал голов больше 2.5 – 1.56
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.33
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- В четырёх матчах из пяти крайних «Блэкберн» проиграл своим оппонентам
- За такой же период «Ротерхэм» уступил в трёх футбольных поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу команды «Блэкберн» с коэффициентом 1.50. На своём поле «бродяги» обычно выигрывают у «мельников». Будущая встреча не станет исключением.