«Мидлсбро» – «Ковентри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Мидлсбро» – «Ковентри», который состоится 1 января 2024 года

«Мидлсбро»

«Боро» в турнирной таблице чемпионата находится на девятой строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Вспомним недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Ковентри». С минимальным счётом «Мидлсбро» выиграло дома у команды «Вест Бромвич» в рамках матча 23-го тура Чемпионшипа. С таким же счётом «красно-белые» в гостях проиграли «мельникам» в игре следующего тура.

29 декабря со счётом 2:1 «Боро» выиграло на выезде у «терьеров» из Хаддерсфилда.

«Ковентри»

«Небесно-голубые» занимают на сегодняшний день двенадцатую строчку турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. В сухую, забив три гола, «Ковентри Сити» в гостях выиграл у «чёрных котов» из Сандерленда в рамках матча 23-го тура Чемпион Лиги. Со счётом 2:0 «небесно-голубые» обыграли дома «Шеффилд Уэнсдей».

Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «лебедями» из Суонси (2:2)/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мидлсбро» – 1.96

Ничья – 3.70

Победит «Ковентри» – 3.60

Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 3.25

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 – 2.06

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Из пяти последних матчей «красно-белые» выиграли в четырёх поединках

За такой же период «Ковентри» одержал победу над своими соперниками в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.96 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Мидлсбро». В недавней домашней встрече «Боро» выиграло у «Вест Бромвича». «Дрозды» явно сильнее будут, чем «небесно-голубые» из Ковентри.