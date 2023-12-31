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«Мидлсбро» – «Ковентри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:35
«Мидлсбро» – «Ковентри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Мидлсбро» – «Ковентри», который состоится 1 января 2024 года

«Мидлсбро»

«Боро» в турнирной таблице чемпионата находится на девятой строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Вспомним недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Ковентри». С минимальным счётом «Мидлсбро» выиграло дома у команды «Вест Бромвич» в рамках матча 23-го тура Чемпионшипа. С таким же счётом «красно-белые» в гостях проиграли «мельникам» в игре следующего тура.

29 декабря со счётом 2:1 «Боро» выиграло на выезде у «терьеров» из Хаддерсфилда.

«Ковентри»

«Небесно-голубые» занимают на сегодняшний день двенадцатую строчку турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. В сухую, забив три гола, «Ковентри Сити» в гостях выиграл у «чёрных котов» из Сандерленда в рамках матча 23-го тура Чемпион Лиги. Со счётом 2:0 «небесно-голубые» обыграли дома «Шеффилд Уэнсдей».

Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «лебедями» из Суонси (2:2)/

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Мидлсбро» – 1.96
  • Ничья – 3.70
  • Победит «Ковентри» – 3.60
  • Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 3.25
  • Обе забьют — нет – 2.14
  • Обе забьют — да – 1.66
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.74
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.06

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
  • Из пяти последних матчей «красно-белые» выиграли в четырёх поединках
  • За такой же период «Ковентри» одержал победу над своими соперниками в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.96 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Мидлсбро». В недавней домашней встрече «Боро» выиграло у «Вест Бромвича». «Дрозды» явно сильнее будут, чем «небесно-голубые» из Ковентри.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Мидлсбро
Все комментарии
yp6p6bqd6guj
yp6p6bqd6guj
сегодня в 04:32
Обе команды имеют хорошие шансы на победу, но я бы предложил сделать ставку на то, что “Мидлсбро” выиграет этот матч.
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