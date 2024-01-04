Индонезия – Ливия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на международный товарищеский матч Индонезия – Ливия, который состоится 5 января 2024 года

Индонезия

«Команда Гаруды» после первых двух туров группового этапа квалификации на ЧМ занимает последнюю строчку турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием индонезийской сборной. В матче первого тура квалификации сборная Индонезии потерпела поражение от национальной сборной Ирака (1:5). Ничейным исходом завершилась игра второго тура со сборной Филиппин (1:1).

2 января в сухую, пропустив четыре гола, «красно-белые» проиграли национальной команде Ливии.

Ливия

С июня месяца прошлого года ливийская сборная не огорчает своих болельщиков поражениями. После двух туров группового раунда квалификации на чемпионат мира национальная команда Ливии находится на третьей строчке турнирной таблицы. В первом туре с минимальным счётом ливийцы одержали победу над сборной Эсватини. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с национальной командой Камеруна (1:1).

В недавней очной встрече с индонезийцами, как мы уже упомянули ранее, «средиземноморские рыцари» одержали уверенную победу.

Котировки БК Pinnacle

Победит Индонезия – 3.50

Ничья – 3.50

Победит Ливия – 2.09

Победит Ливия с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 1.85

Обе забьют — да – 1.96

Тотал голов больше 2.5 – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 – 1.69

Статистика

В двух футбольных поединках из пяти крайних индонезийцы выиграли

За аналогичный период ливийцы выиграли в трёх встречах

Только два гола пропустили «средиземноморские рыцари» в пяти последних матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.09 на победу Ливии. С недавнего матча, в котором ливийцы уверенно выиграли у «красно-белых» из Индонезии, прошло несколько дней. Вряд ли что-то поменялось за это время.