«Вест Хэм» – «Бристоль Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/32 Кубка Англии «Вест Хэм» – «Бристоль Сити», который состоится 7 января 2024 года

«Вест Хэм»

«Железные» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на шестой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Вест Хэма», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «зарянками». Со счётом 2:0 в рамках матча 18-го тура чемпионата Англии «молотобойцы» обыграли дома «красных дьяволов» из Манчестера. С таким же счётом в игре следующего тура «железные» в гостях обыграли «канониров».

2 января дома «нулёвку» раскатал «Вест Хэм» с «чайками» из Брайтона.

«Бристоль Сити»

«Зарянки» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа занимают одиннадцатую строчку. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды из Бристоля за последнее время. В Уотфорде с разницей в три гола «красно-белые» взяли верх над местными «шершнями» в 24-ом туре чемпионата (4:1). Нулевую ничью раскатали «зарянки» с командой «Бирмингем» в позапрошлом туре Чемпион Лиги.

1 января с минимальным счётом «Бристоль Сити» проиграл дома команде «Миллуолл».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.42

Ничья – 4.90

Победит «Бристоль Сити» – 7.00

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 гола – 2.13

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 – 2.16

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Шесть побед одержали «молотобойцы» в десяти крайних встречах

За аналогичный период в четырёх матчах «зарянки» обыграли своих оппонентов.

Прогноз