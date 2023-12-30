Бывший тренер «Локомотива» хочет вернуться в РПЛ

Представители главного тренера «Аль-Ахли» из ОАЭ Марко Николича предложили его услуги клубам РПЛ. Отмечается, что специалисту не комфортно в Дубаи.
Напомним, Николич возглавлял «Локомотив» с июня 2020 года по октябрь 2021 года. И выиграл с ним кубок России. С лета 2023 года серб возглавляет «Аль-Ахли», который примет участие в Зимнем кубке РПЛ.
Несмотря на молодой возраст, тренер достаточно сильный и опытный,
с большим потенциалом, что он и доказал, работая в Локо.
Несмотря на молодой возраст, тренер достаточно сильный и опытный,
с большим потенциалом, что он и доказал, работая в Локо.