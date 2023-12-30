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Бывший тренер «Локомотива» хочет вернуться в РПЛ

вчера, 12:24

Представители главного тренера «Аль-Ахли» из ОАЭ Марко Николича предложили его услуги клубам РПЛ. Отмечается, что специалисту не комфортно в Дубаи.

Напомним, Николич возглавлял «Локомотив» с июня 2020 года по октябрь 2021 года. И выиграл с ним кубок России. С лета 2023 года серб возглавляет «Аль-Ахли», который примет участие в Зимнем кубке РПЛ.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 10:24
Его бы в Спартак...
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:13, ред.
Думается, что любая проблемная команда РПЛ с радостью его примет.
Несмотря на молодой возраст, тренер достаточно сильный и опытный,
с большим потенциалом, что он и доказал, работая в Локо.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:29
Не получается, видимо, у него там.
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