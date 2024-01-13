«Бохум» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «Вердер», который состоится 14 января 2024 года

«Бохум»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают на сегодняшний день «несгибаемые». Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «Бохума», чтобы оценить шансы «невыбиваемых» в предстоящем матче с «музыкантами». В сухую, пропустив четыре гола, «Бохум» потерпел поражение от «фармацевтов» из Леверкузена в рамках матча 16-го тура Бундеслиги. В товарищеской встрече с разницей в один мяч «несгибаемые» выиграли у «Гронингена» (2:1).

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Бохум» выиграл у «Витесса».

«Вердер»

«Бременцы» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на одну строчку выше «Бохума». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Вердера» за последнее время. Ничейным исходом в позапрошлом туре чемпионата Германии завершилась выездная игра с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2). Со счётом 1:1 вничью сыграли «музыканты» с «красными быками» из Лейпцига в игре следующего тура Бундеслиги.

7 января со счётом 1:3 «Вердер» проиграл брауншвейгскому «Айнтрахту» в товарищеской встрече.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 2.25

Ничья – 3.70

Победит «Вердер» – 3.05

Победит «Бохум» с форой -1.5 гола – 3.80

Тотал голов больше 2.5 – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 – 2.25

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «несгибаемые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «зелёно-белые» обыграли своих соперников в одной встрече.

Прогноз

В пяти крайних очных матчах «Вердер» выиграл у «несгибаемых». Предстоящий футбольный поединок не станет исключением. Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку на победу «Вердера» с коэффициентом 3.05.