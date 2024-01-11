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На Кубке Азии оценки арбитрам будет выставлять компьютер

вчера, 12:45

На Кубке Азии-2023 будет опробовано новшество, касающееся работы арбитров.

По информации источника, фактически оценку судье будет ставить не инспектор, а компьютерная программа. Человеку, следящему за качеством работы бригады рефери, нужно только внести свои замечания в соответствующие разделы специальной платформы, и на их основании сгенерируется оценка. Инспектор её увидеть не сможет, она будет доступна только сотрудникам департамента судейства.

Новую систему протестировали в ходе матчей Азиатской лиги чемпионов текущего сезона, как сообщили в АФК. Она даёт инспектору доступ к видеозаписи игры и позволяет ему создавать видеоролики с записью ключевых эпизодов, а также готовить учебный материал.

Кроме того, на матчах Кубка Азии будет применяться полуавтоматическая система определения офсайда, которая использовалась на чемпионате мира в Катаре.

Турнир стартует завтра, 12 января. Финальный поединок состоится 10 февраля.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:51
всё меньше места для живых людей
drug01
drug01
вчера в 13:03
Техника должна идти впереди! Это правильно
протон
протон
вчера в 13:03
Нейтрон 05. В том то и дело, что не всегда фавориты выигрывают бывает и форс -мажор. И в этом случае на высоких кефах ваши ставки побеждают. Это крайне минимальные случаи. За счет этого ваши победы. Если не прав, то за счет именно какого анализа вы побеждаете? Вы ведь не анализируете предстоящую игру команд, не изучаете состав команд, кто выбыл по состоянию здоровья, а кто по красной уехал. Я бывало анализировал команды вплоть до скандалов в клубе и какой психологический настрой на игру и брал ставки. Если ваш анализ игры будет раскрыт и убедительным для меня, то я завтра поеду на рынок, куплю 400 сим карт и создам 800 электронных почт что бы играть.
Гость
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