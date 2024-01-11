На Кубке Азии оценки арбитрам будет выставлять компьютер

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вчера, 12:45

На Кубке Азии-2023 будет опробовано новшество, касающееся работы арбитров.

По информации источника, фактически оценку судье будет ставить не инспектор, а компьютерная программа. Человеку, следящему за качеством работы бригады рефери, нужно только внести свои замечания в соответствующие разделы специальной платформы, и на их основании сгенерируется оценка. Инспектор её увидеть не сможет, она будет доступна только сотрудникам департамента судейства.

Новую систему протестировали в ходе матчей Азиатской лиги чемпионов текущего сезона, как сообщили в АФК. Она даёт инспектору доступ к видеозаписи игры и позволяет ему создавать видеоролики с записью ключевых эпизодов, а также готовить учебный материал.

Кроме того, на матчах Кубка Азии будет применяться полуавтоматическая система определения офсайда, которая использовалась на чемпионате мира в Катаре.

Турнир стартует завтра, 12 января. Финальный поединок состоится 10 февраля.