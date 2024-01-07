В Кубке Англии арбитр показал овальную красную карточку

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вчера, 08:20

Во время матча Кубка Англии между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» (1:1) главный арбитр встречи на 9-й минуте удалил игрока «волков» .

Что примечательно, игроку показали овальную красную карточку. Причиной применения карточки такой формы является тот факт, что некоторым футболистам тяжело различать цвета. Желтые карточки остаются прямоугольной формы.

Помимо этого, различия в форме карточек помогают снизить риск того, что судья случайно перепутает вид наказания за нарушение правил.