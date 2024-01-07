В Кубке Англии арбитр показал овальную красную карточку

Во время матча Кубка Англии между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» (1:1) главный арбитр встречи Тони Харрингтон на 9-й минуте удалил игрока «волков» Жоао Гомеса.
Что примечательно, игроку показали овальную красную карточку. Причиной применения карточки такой формы является тот факт, что некоторым футболистам тяжело различать цвета. Желтые карточки остаются прямоугольной формы.
Помимо этого, различия в форме карточек помогают снизить риск того, что судья случайно перепутает вид наказания за нарушение правил.
Это не только игроки дальтоники, но ещё и болельщики на стадионе и телезрители у экранов. Так будет сразу понятно, что удаление и игрокам уже будет труднее отмазываться, что они не различают цвета и сразу не поняли о чём речь.
Но не удивлюсь, что найдутся индивидуумы, которые скажут, что плохо учились и не знают геометрию.
Это не только игроки дальтоники, но ещё и болельщики на стадионе и телезрители у экранов. Так будет сразу понятно, что удаление и игрокам уже будет труднее отмазываться, что они не различают цвета и сразу не поняли о чём речь.
Но не удивлюсь, что найдутся индивидуумы, которые скажут, что плохо учились и не знают геометрию.