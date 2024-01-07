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В Кубке Англии арбитр показал овальную красную карточку

вчера, 08:20
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Во время матча Кубка Англии между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» (1:1) главный арбитр встречи Тони Харрингтон на 9-й минуте удалил игрока «волков» Жоао Гомеса.

Что примечательно, игроку показали овальную красную карточку. Причиной применения карточки такой формы является тот факт, что некоторым футболистам тяжело различать цвета. Желтые карточки остаются прямоугольной формы.

Помимо этого, различия в форме карточек помогают снизить риск того, что судья случайно перепутает вид наказания за нарушение правил.

В Кубке Англии арбитр показал овальную красную карточку

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 22:15
я купил северокорейский ТВ на удивление оказался бракованным - цветным.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:13
такую фейковую ипсошную карточку,можно было и оспорить и врезать рефери в чердак.
pomor45
pomor45 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:27
Лучше вырубать таких ударом киянки в темечко. Тогда и прозреют, и слух улучшится, и уважение к арбитру возрастёт, а главное сто раз подумают стоит ли рисковать на красную.
balalay
balalay
вчера в 20:16
зоопарк короче
Знатог
Знатог ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:56
У наших черно-белых телевизоров уж давно звука нет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:22
"Помимо этого, различия в форме карточек помогают снизить риск того, что судья случайно перепутает вид наказания за нарушение правил..."

В этом случае надоть судей проверять, как на призывной комиссии, различает цвета или нет.
nubom
nubom
вчера в 14:02
Теперь обладатели российских черно-белых телевизоров смогут смотреть матчи и без звука...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 13:55
А желтую пусть показывают стоя на одном колене)
Rattlehead
Rattlehead ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 13:13, ред.
Давно уже
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:53
И зачем эти карточки? Судья просто должен сказать игроку: «А не пошёл бы ты на …! А если не захочет, то вызвать охрану!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:48
Это прорыв!
RedRedTeam
RedRedTeam ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 12:30
🙂🙂🙂
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 12:28
кто-то заработал на производстве этих карточек пару миллионов долларов, а кто-то получил хороший откат за лоббирование этого нововведения
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:06
Чушь какая-то! 54 года, значится, все видели цвет, а сейчас глобальное потепление влияет или дурость футчинуш)
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 11:56
100 лет играли и не знали такой проблемы, а сейчас вдруг футболисты плохо видеть стали. Следующий этап разрешат в очках бегать?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 11:54
Столько лет различали,а тут на тебе)
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 11:29
Это значит, что не только гендеры на поле выходят, но и дальтоники.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:14
Игроки что, дальтоники?
Ерунда какая-то.
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
вчера в 11:09
Необходимо, чтобы одна команда играла в гетрах, другая без.... а то вдруг игроки, болельщики, зрители не различают цвет формы...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:48
Гомесу овальную карточку...
Педро - треугольную....
Им проще фамилию сменить...
wowikb
wowikb
вчера в 10:31
Красную карточку увидит и дальтоник. И от желтой всегда отличит. Специальная полиграфия нужна для диагностики цветоаномалий.
Mi6
Mi6
вчера в 10:30
С заботой о людях
Знатог
Знатог ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 10:28
во, сразу понятно што эти карточки жёлтого цвета.
Знатог
Знатог
вчера в 10:27
Многие футболисты не различают цвета? А как они цвет формы различают своих и соперников?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:25
Сначала подумал, что бред, а потом понял, что возможно это правильное решение.
Это не только игроки дальтоники, но ещё и болельщики на стадионе и телезрители у экранов. Так будет сразу понятно, что удаление и игрокам уже будет труднее отмазываться, что они не различают цвета и сразу не поняли о чём речь.
Но не удивлюсь, что найдутся индивидуумы, которые скажут, что плохо учились и не знают геометрию.
shur
shur
вчера в 10:24
...вчера были с женой в сельпо, полчаса искали карточку "Перекрестка", а была бы она красного цвета, сразу нашли и удалили кассира с поля.....!!! (Шутка) Всех с Рождеством!
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:19
Овальной формы?!)) Да ради бога, в этом ничего страшного. Но такая трактовка как "некоторым футболистам тяжело различать цвет" немного смешит)) А как они вообще доиграли тогда до уровня АПЛ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:18
Овальная красная карточка снижает риск нанесение травмы , если вдруг возникнет конфликтная ситуация и кто то , кому то попытается эту карточку, куда то засунуть...)))
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:12
🤔😂..
Интерес
Интерес
вчера в 10:03
"Пирипиндикулярно" продемонстрировал анальную карточку. Дальше будет встроенный чип и разряд тока-успокаивающий-жёлтая,раздражающий-вторая жёлтая и удаление,валящий с ног-унесите клиента в подсобку.
Гость
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