Один из лучших футболистов мира не умеет бить по мячу. Дарвину советуют меньше стараться

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вчера, 20:42

Впереди ключевой отрезок в карьере.

Нуньес часто на ударных позициях

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» первым в сезоне собрал десять голов и десять ассистов во всех турнирах. По количеству ударов за полный матч Нуньес выше Холанда. Уругваец за 85 млн евро, которого называли трансферным разочарованием, наносит по 4.5 удара за игру. За последние восемь сезонов в АПЛ только двенадцать раз футболисты пересекали отметку в 4 удара за матч в среднем.

Четыре раза это делал Агуэро, дважды Салах и один раз Кейн. У Нуньеса два таких сезона подряд, а у Холанда – первый в карьере. Часто говорят о минусах Дарвина, но плюсов много. Вот только их затмевают промахи. Нуньес в пятерке лучших по xG в АПЛ , но как Джексон из «Челси». Уругваец недобрал минимум пять мячей, а Клопп ищет для нападающего правильную роль на передовой.

Дарвин не чистая «девятка». Футболисту с его характеристиками нужно время, чтобы заиграть в «Ливерпуле», где крайним форвардам помогал умница Фирмино. Но не верьте, что Нуньес – это новый Энди Кэрролл. Так пели фанаты «Борнмута», а потом Дарвин сделал им больно. Это один из самых талантливых форвардов мира, но пока не профессионал. Дарвин признавался, что лишь недавно начал есть рыбу и овощи.

Ветеран Милнер отмечал, что даже новая еда может сильно повлиять на настрой новичка «Ливерпуля». Жизнь – не футбольный симулятор, отсутствие солнечных дней меняет настройки организма уругвайца, который привык к солнцу. Также Дарвин не скрывает, что по природе нытик. В «Бенфике» ему нанимали психолога, поскольку начитался гневных комментариев болельщиков «орлов» и перестал забивать голы.

Но о задатках Нуньеса количество моментов говорит больше, чем подсчет промахов. Плохо иметь рекорд по упущенным «явным шансам» в АПЛ , как у форварда «Ливерпуля». Но в таких рейтингах бывали Холанд и Кейн, лучшие «девятки» мира. Даже Эрлинг и Харри, невзирая на наглость норвежца и опыт англичанина, часто промахивались. А Нуньес хорошо читает игру, раз так часто на ударной позиции.

Игроку всего двадцать четыре года

За три сезона Нуньес сменил три чемпионата. Играл за «Альмерию» в Сегунде, за «Бенфику» в Примейре, а теперь в АПЛ . Постоянные переезды, три чужие страны, бурная личная жизнь. У его жены есть дочь от Алейша Видаля, бывшего игрока «Барселоны». Также у Дарвина родной сын, названный в его честь. В двадцать с копейками дома двое детей, а это труд, даже если полно денег на нянь.

Молодость Нуньеса объясняет промахи, не все такие непрошибаемые, как Холанд. Хотя у Эрлинга тоже есть слабое место – часто бездарно выступает в решающих матчах. Отчасти Дарвин виноват, что «Ливерпуль» не попал в ЛЧ , мог забить в прошлом сезоне на пять голов больше. Сейчас история повторяется, но статистика показывает, что соотношение ударов к голам на дистанции важнее суммы xG.

Корреляция железная, у фаворитов много качественных моментов. Но «Ливерпуль» имеет запас энергии Нуньеса, который создает и промахивается. Тем более, Клопп нашел метод борьбы с плохими привычками уругвайца. В отличие от Холанда, Дарвин делится мячом, отсюда десять ассистов. Нуньеса попросили тратить меньше сил на попытку всюду успеть. Уругвайцу разрешили терять мяч в атаке.

Раньше Нуньес пытался играть как Де Брюйне, Фернандеш и Мэддисон, делая акцент на последнем пасе. Но это атакующие полузащитники, а Дарвин форвард, независимо от конкретной позиции. Уругвайцу полезно отстать от себя, у него уже 0.8 созданных голов за полный матч без учета пенальти. С подсказками штаба Клоппа нападающий с такими данными прибавит в результативности.

Уругвайцу надо меньше стараться

Нужен тонкий расчет, как был, например, у Давида Вильи. Нуньес слишком сильно бьет по мячу, находясь близко от ворот. Звенели штанги и перекладины, когда можно было легко катнуть мяч в сетку. Также молодой правша переоценивает мастерство удара с правого фланга. Когда не нужно смещаться в центр и подрабатывать мяч для удара в дальний угол, Дарвин чаще решается на поспешные и неудачные удары.

А поскольку с техникой выполнения выстрела есть проблемы, то много промахов. Дарвин спешит. Иногда лучше разыграть комбинацию до верного касания, а не выбирать удар ради удара. На рисунке ниже размер кружка олицетворяет xG. Как видите, слишком много огромных фиолетовых кругов – промахи с идеальных позиций. С приемом мяча тоже случались конфузы, ведь у Нуньеса необычная техника, тонкая и долгая стопа.

У Холанда ноги-лопаты, а более костлявому Дарвину надо выработать особый стиль удара. Уругваец шустрый, у него рекордное количество касаний внутри штрафных площадей соперников в АПЛ с начала прошлого сезона, по 8.2 за полный матч. Но не всегда удается пробить правой, а левой ногой и головой играет хуже. Со второго этажа забил 4 из 25 голов за «Ливерпуль». При этом восемь мячей оказались победными, неплохо.

Нуньес далеко не всегда является причиной неудач «красных». Как только Дарвин научится отличать бесполезные удары от верных выстрелов, а также не слышать оскорбления с трибун, то вернется в формат игры за «Бенфику». Там xG был ниже количества голов, поэтому скауты и набросились на Нуньеса как на замену для Фирмино. В Лиссабоне играл легче, а вот рядом с эффективным Салахом не расслабился.

Нуньесу пригодится «холодная голова»

Дарвина не стоит недооценивать. В шестнадцать лет порвал «кресты», терпел боль и грозился бросить футбол, но стал профессионалом. Уругваец, мечтавший вытащить семью из нищеты, настойчиво шел к цели. В «Ливерпуле» после холодного душа промахов надо выдохнуть и спокойно работать дальше. Важно поставить четкий удар и мягче принимать мяч. Ибрагимович обещал Лукаку деньги за каждое удачное первое касание на тренировке.

Бельгиец предложил оплату за каждый неплохой прием, ведь редко идеально обрабатывает мяч. Нуньес техничнее в дриблинге, но неправильно бьет по мячу. Слишком мощные замахи, часто пробегает мяч, отсюда памятные выстрелы в небеса. Ему проще забить обводящим ударом под перекладину, чем попасть в пустой угол с метра. Но парадоксальный Дарвин – один из лучших форвардов мира. Осталось повторить путь Бензема от промахов к голевым сериям.

Тьерри Анри советует Нуньесу холоднее относиться к моментам. Уругваец так сильно хотел всем понравиться в «Ливерпуле», что перестарался на дебютном отрезке. У чужих ворот нужна уверенность, финишер дышит ровно и воспринимает стрессовую ситуацию как хирург нештатную ситуацию во время длительной операции. Важно методично выходить на правильное решение. В детстве Дарвин иногда засыпал голодным, вырос в нищей депрессивной деревне.