Сенсационный вылет Ганы и Алжира, спасение Кот'д-Ивуара. Кубок Африки рациональный и безумный

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вчера, 14:56

Хозяева турнира в плей-офф, хотя проиграли 0:4.

Формат турнира дарит яркую кульминацию

Ивуарийцы выгнали главного тренера, который допустил поражение 0:4 от Экваториальной Гвинеи. Но вместе с Ганой и Замбией ждали развязки группового этапа. Поскольку на Кубке Африканских Наций 24 сборные, как на последних чемпионатах Европы, то в плей-офф выходят не только две первые команды квартетов, но также лучшие доходяги, занявшие третьи места. Мавританцы с ивуарийцами соперничали с ганцами и замбийцами. В итоге команде, которая проиграла с разницей в четыре мяча, улыбнулась удача – ивуарийцы в плей-офф. А вот звездная команда Ганы среди главных неудачников Кубка Африки.

В составе был Иньяки Уильямс, который успел домой в Бильбао, чтобы выбить «Барселону» из Кубка Испании. В заявке Ганы братья Айю, шикарный вингер Кудус из «Вест Хэма». Также много игроков французских клубов. Но Гана проиграла Кабо-Верде в первом матче после гола на 92-й минуте. Это поражение потащило за собой неудачи. Ничья с Египтом ничего не изменила. Команда, потерявшая из-за травмы Салаха, отправилась в плей-офф, а вот Гана вылетела. Как и Мозамбик, который обеспечил фавориту путь домой – аутсайдер занял последнее место в группе, но забил команде братьев Айю два гола в дополнительное время.

Также знатно опозорилась сборная Алжира, чемпионы Африки пятилетней давности. Команда с Марезом имеет высокий рейтинг, получили жребий из первой корзины, но заняли последнюю строчку в скромной группе с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. Подвели ничьи против первых двух сборных, а затем Алжир сенсационно проиграл Мавритании. Кубок Африки всегда дарил сюрпризы. Даже формат, который позволяет почти всем фаворитам комфортно пройти дальше, не помог двум именитым командам. Для Ганы и Алжира это футбольная трагедия, мечтали об удачном выступлении в плей-офф, невзирая на то, что не были основными фаворитами.

Сенегал рассчитывает на третий подряд финал

Через четыре дня Сенегал сыграет против ивуарийцев в первом поединке плей-офф. Загадывать сложно, но действующим чемпионам Африки – переиграли в 2021-м в финале Египет с Салахом, достались удобные соперники в сетке плей-офф. Сенегал, если оставит за бортом нестабильных хозяев турнира, сыграет против победителя пары Мали и Буркина-Фасо. В случае успеха сенегальцев ждет полуфинал, вероятнее всего, против Египта.

Руй Витория, бывший тренер «Спартака», может пройти ДР Конго, а затем обыграть победителя пары двух Гвиней – Экваториальной и без приставки. Лишь жаль, что Салах отправился в Ливерпуль лечиться, за что его критикуют на родине. Капитан бросил команду ради интересов клуба, хотя не смог бы играть раньше финала. Мохамед не отомстит Сенегалу лично, если Египту суждено сыграть подобный матч-реванш в полуфинале турнира.

Но в такой паре будет фаворит. Если команда Салаха трижды подписала мировые в группе с Кабо-Верде, Ганой и Мозамбиком, причем две последние команды в итоге вылетели, то Сенегал стартовал с побед. У тренера Алиу Сиссе один из самых зрелых и сильных коллективов Кубка Африки. В воротах Менди, победитель Лиги чемпионов, а защитник Кулибали много лет играл в Серии А. Сенегал рациональный, у них есть выстроенная оборона, чем не все в Африке могут похвастаться. Впрочем, это не единственный фаворит.

Турниру нужен полуфинал Марокко и Нигерии

По хорошей традиции любого плей-офф все стартовые расклады могут переписать благодаря камбэкам и голам на последних секундах матчей. Африканские голкиперы умеют пропустить мяч после удара с сорока метров, поэтому возможно всё. Например, команду Марокко не ждали в полуфинале чемпионата мира, но они прошли Испанию и Португалию в плей-офф. А до этого опередили в группе Хорватию и Бельгию. Причем обе европейские сборные сильные, ведь «клетчатые» прошли в итоге Бразилию и завоевали третье место, обыграв знакомых марокканцев. Теперь команда Валида Реграги пытается впервые в истории выиграть Кубок Африканских Наций.

Дети мигрантов выступают успешно. Сборная Марокко составлена из ребят, которые в Африке бывают крайне редко, когда навещают родственников или играют в большой футбол. Фаворита сложно назвать зрелищной командой, предпочитают минимальные победы и следят за обороной. По стилю напоминают Сенегал, хотя со своим северным колоритом и другим подходом к дриблингу. Марокко сыграет против ЮАР в первом матче плей-офф, а дальше по курсу победитель в паре двух сенсаций – Мавритании и Кабо-Верде. Бывший форвард МЮ Бебе попробует огорчить Марокко, если это раньше не сделают южные африканцы. Впрочем, Мавританию тоже не списываем.

Понятно, что во второй части сетки, помимо Марокко, на финал претендуют также такие команды, как Нигерия и Камерун. Сыграют между собой через два дня. Сборные Осимхена и Онаны – голкипер МЮ успел отличиться ошибкой на турнире и остался в запасе в последнем решающем туре, стартовали не очень круто. Камерун проигрывал Гамбии 2:1 на 85-й минуте в решающем поединке группового этапа, пришлось полагаться на автогол и победный мяч уроженца Франции, защитника «Ренна» Кристофера Ву.