Братья Уильямсы лишили «Барселону» трофея. Хави снова проиграл в Эль Класико

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вчера, 11:48

Каталонцы останутся без Кубка Испании.

Иньяки Уильямс вернулся из Африки ради Эль Класико

Сегодня у Хави день рождения, но персональный праздник тренеру омрачили два поражения в Эль Класико за несколько недель. В финале Суперкубка Испании «Реал» разгромил «Барселону» 4:1 благодаря хет-трику Винисиуса. Минус один трофей в коллекцию «блаугранас». В Кубке Испании снова сыграли Эль Класико, ведь так называют все поединки между клубами, которые никогда не вылетали из Ла Лиги. Баски из «Атлетика» третья и последняя команда с такой серией. Подопечные Эрнесто Вальверде – бывшего тренера «Барселоны», тоже забили каталонцам четыре мяча, но два из них отправили в овертайме.

Хави вряд ли выиграет Лигу чемпионов или Ла Лигу, сам говорит о возможном увольнении. У «Реала» надо отыграть семь пунктов в чемпионате. А в еврокубках ждут более зубастые соперники, чем «Наполи». Хотя фаната «сливочных» Кварацхелию тоже ещё надо пройти. Хвича и Осимхен могут сделать с обороной «Барселоны» много всего интересного вслед за «Атлетиком». У басков впереди два брата Уильямса. И если Нико – игрок сборной Испании, то Иньяки играет за сборную Ганы, которая опозорилась с Мозамбиком. Фаворит пропустил два мяча в дополнительное время и вылетел из Кубка Африканских Наций.

Форвард Иньяки Уильямс сел на частный самолет и отправился домой в Бильбао. Потратил около 12 часов, пролетел больше 4 000 километров, невероятно устал – не пошел с командой пить пиво после победы, но Вальверде выпустил его во втором тайме. В овертайме нападающий пробил в дальнюю штангу, но первым успел на подбор, оставил «Барселону» без полуфинала Кубка Короля. А его брат Нико забил через несколько минут после паса как раз Иньяки.

«Барселона» полностью положилась на школьника Ямаля

Хави из тех тренеров, что притворяются, но не являются зрелыми. Эрнандес выиграл Ла Лигу, которую «Реал» подарил «Барселоне» своими ошибками. Оборона тер Штегена сыграла шикарно, но сейчас немец травмировался. Без него формально оптимальный состав не справился с давлением басков. Четыре гола от «Атлетика» пропустила защита, в которой в старте вышли Кунде, Араухо, Кристенсен и Бальде (Алехандро заменили в первом тайме). Симпатичная команда Вальверде играет не так, как «Жирона», поэтому ожидаемо получает меньше внимания в мире. Но гордый «Атлетик» ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов, рядом с «Атлетико» и «Барселоной».

Вальверде поставил на командный футбол грамотным вторым номером со всплесками на стартах двух таймов и в конце овертайма. Баски переиграли каталонцев по ударам со счетом 29:7, работая без мяча. А вот Хави положился на таланты шестнадцатилетнего правого атакующего хавбека Ямаля. И на опыт тридцатипятилетнего форварда Левандовского, который теоретически мог иметь сына возраста Ламины, если бы стал отцом в старшей школе. Ямаль показал себя, когда терял мяч на своей половине поля, помогая «Атлетику», а потом забил второй мяч «Барселоны», ведь первый на счету Левандовского, который прочитал ход защитника и удачно подставил ногу.

Но в критический момент опыта не хватило и тренеру Хави, и вингеру Ямалю. Ламин имел два шикарных момента. В первом случае не сумел с защитниками на спине перебросить мяч через голкипера, снаряд прошел рядом со штангой. Во второй атаке Ямаль обокрал защитника и выскочил на голкипера. Обыграл соперника, но не попал в ворота. Вот только напомним, что у «Барселоны» было всего семь выстрелов за два часа матча, четыре из которых в створ. Голкипер «Атлетика» спас лишь дважды. Инфантильность каталонцев привела их к поражению и вылету, хотя на поле были Педри, Гюндоган и Де Йонг, тренер Хави не может жаловаться на состав.

Арсен Захарян надеется сыграть в финале Кубка Короля

Хотя в составе «Реала Сосьедад» у Арсена осталась болезнь времен «Динамо» – иногда растворяется на поле, его команда прошла «Сельту» в четвертьфинале. В полуфинале сыграют два баскских клуба, не только «Атлетик». Также в четверке претендентов на титул не будет «Жироны». Тренер Мичел переборщил с ротацией, его команда пропустила три мяча к 35-й минуте поединка. Даже удаление у «Мальорки» не помогло каталонцам перевести матч в овертайм – проиграли 3:2.

Последний четвертьфинал состоится сегодня, ведь из-за Суперкубка Испании сместилось мадридское дерби. «Атлетико» на днях обыграл «Реал» со счетом 4:2, а сегодня у Гризманна новое испытание – многострадальная «Севилья» с Рамосом. Хотя клуб из Андалусии получил три гола за шесть минут от Довбика из «Жироны», не забывайте о сенсационной природе Кубка Короля в этом сезоне – «Реал» и «Барселона» покинули розыгрыш до стадии полуфинала.

Также не спешите отдавать трофей Диего Симеоне. Хотя «Атлетико» раньше успешно выступал в еврокубках, аргентинский тренер не играл в финале Кубка Испании с 2013 года, когда одержал победу над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Впрочем, многое зависит от жеребьевки, которая пройдет в эту пятницу. Возможно, «Реал Сосьедад» сыграет против фаворита «Атлетико». Но если команде Захаряна попадется аутсайдер «Мальорка», то могут не повторить ошибки «Жироны».

В первом сезоне в Испании у Арсена есть шанс на трофей. Хотя в семи из десяти случаев победы на счету «Реала» или «Барселоны», причем у каталонцев пять кубков, в этот раз выиграет другая команда. «Атлетико» не побеждал 11 лет. «Атлетик» проиграл три финала. «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании четыре года назад, но хочет в новый финал. Интересный турнир и шикарные матчи. Эль Класико не подвело, «Атлетик» и «Барселона» подарили шоу с драматичной развязкой.