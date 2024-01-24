Невиданный позор. Кот-д’Ивуар проваливает домашний Кубок Африки

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сегодня, 00:19

Установили кучу негативных достижений.

Нынешний Кубок Африки уже считают одним из самых выдающихся по части сенсаций и неожиданных результатов. Тут мы видели, как Тунис проиграл Намибии, а Гана уступила Кабо-Верде, как Египет проиграл скромному Мозамбику. Но главным потрясением стало поражение Кот-д’Ивуара от Экваториальной Гвинеи со счетом 0:4. Это не просто вопиющий случай, но и в чем-то исторический. Конечно, больший эффект он имел бы, если бы ивуарийцы сразу вылетели с турнира, на котором являются хозяевами. Но они шансы продолжить борьбу еще сохраняют.

Вот что после матча сказал Дидье Дрогба, наблюдавший за позором сборной, звездой которой он когда-то был:

Мы должны вернуться к работе и задать правильные вопросы, принять правильные решения. Такая страна, как Кот-д’Ивуар, не может организовать турнир и вылететь с него так рано. Это реальная проблема.

Историческое событие

Конечно, нынешняя сборная Кот-д’Ивуара далека по составу от звездных вариаций времен того же Дрогба. Но всегда ивуарийцы находились в топе африканского рейтинга. Можно лишь отметить, что это крупнейшее домашнее поражение Кот-д’Ивуара в истории и крупнейшее их поражение в истории Кубка Африки. И никогда прежде на турнире Кот-д’Ивуар не проигрывал команде, занимающей столь низкое, 88-е, место в рейтинге ФИФА . Кроме того, это первый случай с 2002 года, когда Кот-д’Ивуар проиграл два матча группового этапа Кубка Африки.

Этот результат стал вторым по масштабу поражения в истории Кубка Африки и худшим для хозяев турнира с момента основания в 1957 году. Кот-д’Ивуар проиграл крупнее только один раз – в матче с Нидерландами в 2017 году (0:5). Тогда была товарищеская игра.

Историческим результат стал и для Экваториальной Гвинеи, которая провела невероятное выступление в группе и стала ее победителем в компании с Кот-д’Ивуаром и Нигерией – признанными топами. До сего момента Экваториальная Гвинея никогда не забивала больше двух мячей в одном матче Кубка Африки. А в последних двух встречах этого турнира забила по четыре гола.

Призрак досрочного вылета с турнира сейчас отчетливо маячит перед Кот-д’Ивуаром. И вылет хозяев – не нечто беспрецедентное. Ранее четыре раза в истории турнира хозяева вылетали после группового этапа. В последний раз это случилось в 2017 году с Габоном. Сам Кот-д’Ивуар тоже так вылетал, но в далеком 1984-м.

Не всё потеряно

В своей группе Кот-д’Ивуар занял третье место с тремя очками, пропустив вперед Экваториальную Гвинею и Нигерию. Но шансы пройти в плей-офф не потеряны. Все благодаря ставшему модным расширению состава участников этой стадии. Дальше проходят не только по две лучшие из каждой группы, но и четыре команды, занявшие третьи места, но оказавшиеся лучшими среди себе подобных.

При этом в предыдущие годы три очка ивуарийцев и разница в голах -3 не позволили бы этой команде пройти дальше. Однако сейчас надежда есть вполне конкретная. Существует несколько сценариев продолжения борьбы. В этом помог провал другой легендарной африканской сборной – Ганы. Она в своем последнем матче в группе вела со счетом 2:0 у Мозамбика, но умудрилась пропустить дважды после 90-й минуты и стала третьей в своем квартере, набрав всего два очка. То есть Гана уже хуже Кот-д’Ивуара. И последнему остается надеяться, что найдется еще одна такая команда после матчей в среду.

Кот-д’Ивуар пройдет дальше, если в группе Е Намибия проиграет Мали, а Тунис не сможет обыграть ЮАР . Есть вариант и с поражением Намибии вкупе с победой Туниса над ЮАР , но с разницей более чем в пять мячей. Кот-д’Ивуар пройдет дальше, если в группе F Замбия проиграет Марокко, а ДР Конго одолеет Танзанию. Судите сами, насколько эти сценарии реалистичны. На нынешнем Кубке Африки возможно всякое.

Болельщики сборной Кот-д’Ивуара свое отношение к ситуации уже выразили. Вероятно, это тот случай, когда команда пожалела, что принимает крупный турнир. Фанаты успели возненавидеть эту сборную за ее игру. Оскорбления после финального свистка, броски бутылками в футболистов – реальность нынешней команды Кот-д’Ивуара. И сборной придется сильно постараться, чтобы вернуть доверие поклонников.

Неразбериха в команде

Конечно, можно просто посетовать на нехватку звезд уровня Дрогба и махнуть рукой. Но сборная Кот-д’Ивуара переживала разные времена в плане звездности состава, однако никогда не позволяла себе такого падения. Тут нужно выделять отдельные конкретные факторы. Ивуарийцы всегда оставались талантливой африканской футбольной нацией и считались фаворитами текущего кубка.

Конечно, сыграло свою роль отсутствие Себастьяна Аллера на острие атаки. Это ключевой бомбардир нынешней команды. А большое количество упущенных голевых моментов лишь подчеркивает его нехватку. Теперь вызывает вопросы и исключение из заявки перед турниром форварда «Галатасарая» Вильфрида Заха. Возмущение звучало и перед Кубком Африки. Тогда президент местной футбольной федерации вынужден был оправдывать решение, утверждая, что это ради блага коллектива.

Действительно, 31-летний Заха редко демонстрировал свои бомбардирские качества, известные по клубному уровню, в сборной. Но мудро ли поступил тренерский штаб, вообще отказавшись от такой опции? Провальной кажется и ставка на тройку полузащитников в лице Секо Фофана, Франка Кессье и Ибраима Сангаре. Все трое играют в схожей манере и просто не могут толково взаимодействовать, словно мешая друг другу. Они изо всех сил пытаются приспособиться к этому, но выглядит их непонимание партнеров мучительно. А в последней игре между Кессье и Фофана вообще возникли открытые разногласия.

Кроме того, главный тренер ивуарийцев Жан-Луи Гассе будто сам не понимает, как и во что должна играть его команда. В центре обороны появились не сыгравшиеся толком Ндика и Дьоманде. Потом последнего заменили на Вилли Боли. А вера в нападающего Крассо была утрачена после поражения от Нигерии (0:1).

Гассе пришлось выпускать в роли центрфорварда Николя Пепе, хотя он не привык к этому амплуа. Зато Заха прохлаждается вне турнира. А капитан Серж Орье вообще толком не поиграл. Да и Жереми Бога с Джонатаном Бамба были выведены из стартового состава, несмотря на более-менее живое выступление ранее. Когда же все стало разваливаться в игре с Экваториальной Гвинеей, Гассе бросил в бой новичка «Брайтона» Симона Адингра и ветерана Макса-Алена Граделя, каждый из которых в двух предыдущих матчах не получил ни минуты.

Все это попахивает бессвязным планированием со стороны главного тренера. Видимо, в какой-то момент он подумал, что у него слишком много талантливых футболистов, и не смог определиться с тем, как ими распоряжаться, как вообще играть усилиями этой команды.