«Сандерленд» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Сандерленд» – «Сток Сити», который состоится 27 января 2024 года

«Сандерленд»

«Чёрные коты» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на десятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Сандерленда», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. В трёх крайних матчах «красно-бело-чёрные» проиграли своим соперникам. В сухую, пропустив три гола, «чёрные коты» проиграли «сорокам» из Ньюкасла в 1/32 Кубка Англии. С разницей в один мяч «Сандерленд» уступил «трактористам» из Ипсвича (1:2).

19 января с минимальным счётом дома потерпели поражение от «Халла».

«Сток Сити»

«Гончары» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа занимают девятнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков «Сток Сити» за последнее время. С разницей в пару мячей «гончары» дома проиграли «чайкам» из Брайтона в 1/32 Кубка Англии (2:4). В позапрошлом туре Чемпион Лиги «Сток Сити» с минимальным счётом выиграл на выезде у «Ротерхэма».

На прошлых выходных со счётом 1:2 «гончары» дома уступили «Бирмингему».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сандерленд» – 2.05

Ничья – 3.40

Победит «Сток Сити» – 3.55

Победит «Сандерленд» с форой -1.5 гола за игру – 3.50

Тотал голов больше 2.5 – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 – 1.79

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних матчей в трёх «чёрные коты» проиграли своим соперникам

За такой же период «гончары» уступили в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 2.05 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Сандерленда». По-спортивному злые после домашнего поражения «чёрные коты» в будущем матче возьмут верх над «гончарами».