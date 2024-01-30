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Холанд встретился с Хабибом, Тюкавин — с Руни. Лучшие посты футболистов в соцсетях

вчера, 09:59
Тюкавин и Руни
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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:31
Это ещё вопрос кто легенда. Рональдо или Армани. Да и Овечкин легендарнее Руни будет. До сих пор в строю. Абидалю Респект
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:48
На первой фотографии тоже Холланд и Хабиб)
Девижн
Девижн
вчера в 16:35
Азар через 11 лет помирился с бол-боем. А может, и раньше помирился.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:41
Какой-то бомж ходил собирал бутылки по парку в пакет и не мог понять зачем с ним хочет сфотографироваться белобрысый пацан.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:26
Кака справа?
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 12:19
Каждый отдыхает по мере своих возможностей, но Эрик Абидаль не забывает посетить больных. Респект!
Гость
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