Холанд встретился с Хабибом, Тюкавин — с Руни. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Нашли для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Защитник ЦСКА Милан Гайич отпраздновал 28-летие.
Легенда «Барселоны» Роналдиньо отдохнул в Майами.
Милота дня. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с дочкой.
А Джанлуиджи Буффон наслаждается наступившим отдыхом — посетил Венецию.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд встретился с непобедимым Хабибом Нурмагомедовым.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин повстречал Уэйна Руни на сборах.
Легенда МЮ также сфотографировалась и с Александром Овечкиным.
А Эден Азар — с парнем, которого побил в 2013 году. И он теперь стал успешным продавцом водки.
Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль посетил больницу.
Какой вид! Это хавбек «Милана» Кристиан Пулишич радуется красотам на горизонте.
Стиляга дня. Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана.
Перспективному в прошлом футболисту Себастьяну Джовинко исполнилось 37 лет.
Узнали? Это футболист «Реала» Эдуардо Камавинга прячется от морозов и от фанатов.
Девушка дня. Юлия — спутница Артема Довбика, который разрывает в этом сезоне Ла Лигу.
Вот в такой атмосфере смотрит футбол защитник МЮ Рафаэль Варан.
Легенда сборной Бразилии Роналдо встретился с великим Джорджо Армани.
Защитник Эмерик Ляпорт сходил на гонки.
Дэвид Бекхэм даже книги читает на стиле.
Хорошей недели, друзья! Наслаждайтесь зимой! Берите пример с легенды «Милана» Кака.