Холанд встретился с Хабибом, Тюкавин — с Руни. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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вчера, 09:59

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Защитник ЦСКА отпраздновал 28-летие.

Легенда «Барселоны» отдохнул в Майами.

Милота дня. Нападающий «Ливерпуля» с дочкой.

А наслаждается наступившим отдыхом — посетил Венецию.

Форвард «Манчестер Сити» встретился с непобедимым Хабибом Нурмагомедовым.

Нападающий «Динамо» повстречал на сборах.

Легенда МЮ также сфотографировалась и с Александром Овечкиным.

А — с парнем, которого побил в 2013 году. И он теперь стал успешным продавцом водки.

Бывший защитник сборной Франции посетил больницу.

Какой вид! Это хавбек «Милана» радуется красотам на горизонте.

Стиляга дня. Полузащитник «Эвертона» .

Перспективному в прошлом футболисту исполнилось 37 лет.

Узнали? Это футболист «Реала» прячется от морозов и от фанатов.

Девушка дня. Юлия — спутница , который разрывает в этом сезоне Ла Лигу.

Вот в такой атмосфере смотрит футбол защитник МЮ .

Легенда сборной Бразилии встретился с великим Джорджо Армани.

Защитник сходил на гонки.

даже книги читает на стиле.

Хорошей недели, друзья! Наслаждайтесь зимой! Берите пример с легенды «Милана» .