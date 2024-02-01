Хасинто Вильяльба — самый юный футболист, когда-либо включённый в состав команды на турнирах Кубка мира

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вчера, 12:30

Jacinto Villalba — так пишется по-испански имя этого футболиста сборной Парагвая. Но вот произноситься его фамилия в разных испаноговорящих странах может по-разному. Вся проблема в сдвоенных L. В Аргентине или Уругвае вполне законно можно услышать и Вижьяльба (или что-то похожее). Специально поинтересовался у своего парагвайского знакомого на этот счёт. Оказалось, что в самом Парагвае его фамилию произносят как и на большей части Испании — Вийальба. Никаких двойных звуков Эль в испанском нет. Вместо них они произносят чаще всего Й или мягкое Ж (в западном полушарии). Но мы привыкли, что Икер у нас Касильяс, а не Касийяс. Кубилья и Пасарелла — это тоже наши устоявшиеся привычки. От южноамериканских комментаторов услышишь Кубижья и в лучшем случае Пасарелья. А это всё фамилии со сдвоенной L.

Да, испаноговорящие частенько вместо b произносят v, и наоборот. Так что по звукам скорее всего более точно будет написать Вийяльва, но это совсем уж далеко от оригинала.

Не будем ломать привычки: Хасинто Вильяльба, по прозвищу Hincho, Хинчо, что значит «фанат».

Даты рождения почти всех парагвайских игроков на ЧМ -30 или неизвестны, либо взяты с потолка.

В случае с Вильяльбой дело немного сложнее.

Делегация Парагвая прибыла к месту проведения ЧМ -30, в Монтевидео, 9 июля на пароходе Vapor de la Carrera. На следующий день в уругвайских газетах был репортаж и ряд фото. В газете La Tribuna Popular была маленькая заметочка:

В заметке этой говорится, что прибыл и 16-летний футболист Хасинто Вильяльба. Он не только самый молодой член делегации (таких они называют Бенхамином или привычнее нам — Бенжамином). Он и один из лучших в сборной Парагвая.

В сети гуляет много версий о дате рождения этого «Бенхамина». Есть и 1910 год, есть и другие данные. Долгое время считалось, что он родился в 1913, ну, чтобы получилось 16 лет.

Был и впрямь архивный документ о крещении некоего Хасинто Овандо Вильяльба 8 июня 1913 года. И от этой даты плясали. Но чемпионат мира 1930 года проходил в июле, и пареньку уже было 17, даже не в день начала турнира, а и в день прибытия делегации в Монтевидео. Не срасталось как-то.

Тот документ о крещении отыскал главный специалист по ЧМ -30 англичанин с аккаунтом @WC1930blogger в твиттере, скан церковной записи был опубликован в твиттере ещё в 2020 году.

Только вот блоггер не обратил внимания (или не захотел), что в том же документе написано, что тот Хасинто Овандо был рождён 2 ноября 1912 года. А это уже во всю 17 полных лет. Тут совсем всё расползалось.

Неделю назад я также пытался что-то отыскать по этому футболисту на архивном сайте. И удача улыбнулась, нашлась миграционная карточка настоящего Хасинто Вильяльба для въезда в Бразилию. Там и дата рождения документальная, из паспорта, там и имена родителей, там и — что совсем немаловажно — фото.

Правда, имя отца в документах не значится. А мать звали Petrona Villalba. Хасинто родился 19 сентября 1914 года. Эта дата фигурирует во многих парагвайских источниках. Но вот никаких подтверждающих документов не было обнародовано. Теперь в сети есть его миграционная карточка и отдельно фото из той карточки.

Как быть с предыдущим Хасинто, который Овандо Вильяльба? Тот родился почти на два года раньше. И самое главное — у него также не указано имя отца. А мать звали — ну, вы догадываетесь — так же, Petrona Villalba. А в ноябре 1913 (через год после рождения) Хасинто Вильяльба прошёл обряд конфирмации или миропомазания. Об этом также есть две строки в специальной церковной книге. И там имя паренька написано просто Хасинто (без Овандо), а мать всё та же. Очень запутанная история.

Короче говоря — либо в маленьком Парагвае Хасинто и Петрон Вильяльб больше, чем донов Педро в Бразилии, либо это одна женщина. А вот детей у неё могло быть и двое. Но, согласитесь, давать одно и то же имя своим деткам как-то не принято. Допустим даже, что первый Хасинто умер на втором году жизни. Либо — всё-таки это один парень. Откуда тогда новая дата рождения?

Оставим догадки, вариантов может быть великое множество.

Давайте верить бразильским миграционным документам, там ясно написано, что наш Хасинто Вильяльба родился 19 сентября 1914 года.

А это значит…

Это значит только одно — на день начала ЧМ -30 игроку сборной Парагвая было всего 15 лет 9 месяцев и 24 дня от роду. Так что вправе было писать в газетах, что прибыл 15-летний футболист на турнир (один из лучших!). В зарубежной прессе частенько есть путаница, когда они говорят о возрасте. Они могут иметь в виду, что ему шёл 16-й год, а мы можем переводить как ему уже полных 16. Тут у них завсегда трудности (или у нас с переводом).

Не сыграл 15-летний «один из лучших» нападающий ни в одном из двух матчей сборной Парагвая на ЧМ -30. В составе у них было несколько 30-летних, чьи точные даты рождения неведомы. Но вот Эусебио Диас был точно в два раза старше Хасинто Вильяльба. Диасу уже было 32 полных года!

Пора, наверное, познакомиться визуально с этим Хасинто Вильяльба.

Свою футбольную карьеру он начал в 1929 г. в клубе Серро Портеньо, в одном из районов Асунсьона, столицы Парагвая. Видно, и действительно играл неплохо, раз его взяли в сборную на чемпионат мира.

Официальные цвета клуба Серро Портеньо или сокращенно «CCP1912» (год основания) — синий и красный. В клубе Хасинто сыграл 3 сезона, статистика не обнародована.

Когда многие парагвайские игроки в 1932 перебрались в другие страны, в основном в Аргентину, то Хасинто Вильяльба тоже оказался там. И оказался он в клубе, у которого официальные цвета были — можно не гадать — синий и красный. Это была его, лично Хасинто Вильяльба, персональная фишка!

Клуб назывался Сан-Лоренцо-де-Альмагро. В этом аргентинском клубе он пришёлся ко двору. 5 июня 1932 уже сыграл в первом матче за Сан-Лоренцо. А в следующем сезоне этот клуб и вовсе стал чемпионом страны. Всего в сине-красной футболке Сан-Лоренцо Хасинто Вильяльба сыграл в 84 матчах, забил 18 голов. Последний матч за этот клуб он провёл в июле 1935 года.

Между прочим, с 18 забитыми голами он в истории клуба Сан-Лоренцо остаётся вторым парагвайским бомбардиром. На гол больше него в конце 50-х забил Анхель Барни Гомес. А «третьего призёра» Вильяльба опережает вдвое!

Все фото парагвайского футболиста Хасинто Вильяльба, которые гуляют в сети — в форме клуба Сан-Лоренцо из района Боэдо в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Вот обложка журнала El Grafico от 13 октября 1934, Хасинто Вильяльба в сине-красной полосатой футболке Сан-Лоренцо:

Чаще всего защитника Ренганески из клуба Индепендьнте отрезают на этом фото. Думаю, целиком обложка должна занять своё достойное место в сети.

Но чтобы рассмотреть лицо Хасинто поближе, дадим фрагмент этого же фото:

Есть и другие фото. Вот, например, на футбольном поле, за работой, но без мяча. Хасинто Вильяльба с партнёром по команде готовят газон:

Партнёра звали Франсиско Корнетти, и это скорее всего, 1932 год, так как в 1933 Корнетти играл в Бока Хуниорс.

Интересный у них в руках инструмент. Хотелось бы подробнее о нём разузнать.

В интернете, правда, это фото вы увидите в зеркальном отражении по горизонтали. Но тогда причёска у нашего Хасинто значительно изменится. Даём правильную версию снимка.

А вот и чемпионы Аргентины 1933 года, скорее всего фото от 19 ноября, последний матч в чемпионате, когда они и стали чемпионами, обойдя Боку на одно очко. В том матче не играл как раз Хасинто Вильяльба. Остальные 11 игроков все на месте. Для исторического фото — первый титул у команды — в кадр взяли и Хасинто Вильяльба, он забил 3 гола в том сезоне:

Странного ничего нет, ведь в Южной Америке правилами замены не были запрещены. Поэтому Вильяльба был в одет в форму.

На этом командном фото есть и ещё один парагваец, Cipriano Achinelli, стоит крайний справа. Был потом в команде и третий парагваец Constantino Urbieta Sosa.

Он известен как один из нелегальных игроков, участвовавших в ЧМ -34. В начале июля 1931 он сыграл за сборную Парагвая против Аргентины (как, кстати, и Хасинто Вильяльба). А 27 мая 1934 (т.е. не прошло положенных 3 лет!) он уже в составе Аргентины играл в матче ЧМ -34 против Швеции. Ну, тогда не только у Аргентины были незаконные «варяги», будущие чемпионы мира итальянцы переплюнули всех, наплевав и на саму ФИФА с её правилами.

Следующим клубом Хасинто Вильяльба — ценителя сине-красного цвета — оказалась Барселона. Azulgrana немного преобразовалась в Blaugrana.

Да, в 1935 г. он уехал в Испанию. Провёл там больше года. Но сыграл только в 5 контрольных матчах, забил 2 гола. Имел неплохую прессу. Но в Испании тогда было тяжёлое время гражданской войны. Хасинто был сторонником республиканцев. Но победил режим Франко, и парагваец был вынужден бежать в 1937 на родину.

Футболист Хасинто Вильяльба есть и в истории перуанского футбола. Иногда, можно наткнуться на очередной опус в википедиях про парагвайского Вильяльбу, а фото приляпано перуанского, с усами. Знайте — если с усами, или с красной широкой диагональной полосой на футболке, или с буквой U — это точно перуанец.

А парагвайский Хасинто Вильяльба был весьма фотогеничен. Вот и его фото из миграционной карточки для въезда в Бразилию в 1949 году:

Вернувшись на родину, Вильяльба неплохо играл, конечно, вновь за CCP1912. И его привлекли в сборную Парагвая для участия в очередном чемпионате Южной Америки. Турнир проходил в Перу, в городе Лима.

Добираться до Перу нужно было по суше через Аргентину и Чили. А это значит пересечь довольно высокие горы Анды, для этого на континенте уже была Трансандинская железная дорога. Потом морем до Перу. Длинное путешествие.

Так вот во время этого путешествия произошёл конфликт между руководством делегации и игроками. Разбушевались так, что крушили мебель в каютах, дрались. Причиной были и денежный вопрос (суточных всегда мало), и плохие условия проживания, испорченные овощи и фрукты и т.п. Зачинщиком и заводилой игроков был как раз Хасинто Вильяльба.

Делегация Парагвая опоздала на официальное открытие турнира. Штаб сборной не мог совладать с бунтарями.

Первый матч Парагвай выиграл 5:1 у Чили. Потом проиграл Перу и Уругваю. Выигрыш у дебютантов из Эквадора ничего не изменил — 3-е место из 5 команд. Плюс на обратном пути с треском проиграли в столице Чили местной сборной.

По возвращении на родину всех дисквалифицировали за дебош, всех игроков исключили из местной лиги. А главного «карбонария» — Хинчо Вильяльба якобы отправили служить на военно-морской флот, где его побрили наголо за «деятельность коммунистического типа».

Это в целом всё байки. Мой парагвайский знакомый является основательным историком парагвайского футбола, и он всё это не подтверждает.

Вы Парагвай на карте видели — какой военно-морской флот? Где море или океан, а где Парагвай?! Ну, речная флотилия у них видно была (и есть).

В 1942 г. в стране власти стали закручивать гайки. И свободолюбивый Хасинто Вильяльба переезжает жить в Бразилию.

В бразильской прессе упоминание о нём есть в апреле 1949 года. Его имя перечислено среди студентов, которым предстоит сдавать экзамен по гидравлике.

Взгляните на его миграционную карту, на обороте указано, что он въехал в Бразилию 18 февраля 1949 года:

Обратите внимание, что у этого 34-летнего человека род занятий Студент. Видим и личную подпись этого студента. Между прочим, холостой.

Всё сходится, он ездил в Бразилию сдавать экзамен (гидравлику сдал со второго раза). Тем более на карточке стоит штемпель Временно, на 90 дней.

Затем в 1958 г. его имя встречается в сообщении о том, что большая группа парагвайцев в Бразилии и бразильцев в Парагвае решили создать культурно-развлекательное общество дружбы двух стран. И инженер Вильяльба вошёл в финансовый совет этого общества.

Потом в 1963 он уже упоминается как доктор Вильяльба, секретарь опять же какого-то финансового комитета.

Судя по всему, в июле 1951 у него родился сын Рубен, родился в Парагвае. А вот супруга Элойса 26 июля 1952 приехала с маленьким сыном в Бразилию уже на ПОСТОЯННОЕ место жительства. Это записано в её миграционной карточке. Наверняка, Хасинто Вильяльба, отец ребёнка, уже был постоянным жителем Рио тоже.

В архиве есть и карточка военного учета сына, где указано, что он родился в Асунсьоне, а в 1971 проживал в Рио-де-Жанейро.

Супруга умерла в 1992 в возрасте 66 лет в Бразилии. Дату смерти Хасинто в архиве я не нашёл. Знаю лишь, что умер он тоже в Бразилии. В португальской версии википедии есть дата 1 мая 2002, т.е. он умер в 87 лет.

Вот вроде вкратце и всё, всё о нём — самый юный участник чемпионатов мира, любитель сине-красной футбольной формы, бунтарь, борец за справедливость. Да и вроде неплохой нападающий был.

В качестве обложки взято фото делегации Парагвая по прибытию в Монтевидео 9 июля 1930 года на первый чемпионат мира. Кто-то уже обвёл овалом лицо кажется и впрямь Хасинто Вильяльба. На этом не столь отчётливом фото я узнал только одного-двух игроков. Сидят в фасонистых шляпах слева направо Лино Несси и Херардо Ромеро. Несси — 100 процентов. В Ромеро я не совсем уверен. О них и других футболистах сборной Парагвая на ЧМ -30 читайте в предыдущих моих четырёх статьях по этой теме.

Раз уж заговорили о семье Хасинто Вильяльба, то вполне логично дать фото и жены, и сына, вполне себе симпатичные люди. Впрочем, как и глава семейства, Хасинто Вильяльба.

Миграционная карточка супруги, Элойсы Арруа де Вильяльба:

Карточка военного учёта сына Хасинто Вильяльба Рубена, студента в 1971 году:

Наконец, буквально сегодня нашлись в архиве и списки пассажиров речного флота, прибывших в Монтевидео 9 июля 1930 года. Большая часть парагвайской делегации прибыла именно 9 июля. Оставшаяся часть (игроки клуба Олимпия) приехали в день начала турнира, 13 июля.

Так вот в списках от 9 июля есть парагваец Хасинто Вильяльба, и возраст его указан — не поверите — 25 лет. Эти списки пассажиров не совсем достоверный документ, особенно для речного флота. Заполняются от руки, до 250 пассажиров на рейсе. У них и самый возрастной игрок на турнире 35-летний боливиец Эдуардо Рейес оказался 21-летним. Так что списки списками, но больше доверия бразильскому архиву, тем более там есть неопровержимое фото.