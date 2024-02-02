«Бохум» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «Аугсбург», который состоится 3 февраля 2024 года

«Бохум»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают на данный момент «невыбиваемые». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Бохума», чтобы оценить шансы команды в предстоящем футбольном поединке с «Аугсбургом». На своём поле ничью раскатали «несгибаемые» с «бременцами» в 17-ом туре чемпионата. Дома с минимальным счётом «Бохум» одержал победу над «швабами» из Штутгарта в игре следующего тура Бундеслиги.

На прошлых выходных со счётом 1:3 «невыбиваемые» в гостях потерпели поражение от «Боруссии» из Дортмунда.

«Аугсбург»

«Фуггеры» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на тринадцатом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. На своём поле с минимальным счётом «фуггеры» уступили «фармацевтам» из Леверкузена в 17-ом туре чемпионата. В один мяч «Аугсбург» выиграл на выезде у мёнхенгладбахской «Боруссии» в позапрошлом туре Бундеслиги (2:1).

27 января со счётом 2:3 «фуггеры» дома проиграли мюнхенской «Баварии».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 2.18

Ничья – 3.60

Победит «Аугсбург» – 3.30

Победит «Бохум» с форой -1.5 гола – 3.80

Тотал голов больше 2.5 – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

В одной встрече из пяти последних «несгибаемые» потерпели поражение

За такой же период «фуггеры» проиграли в трёх поединках.

Прогноз

Скорее всего, в будущей игре команды забьют не меньше трёх мячей на двоих. Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.77 на тотал больше 2.5 голов за игру.