Джикия не продлит контракт, пока есть Абаскаль. Ультиматумы агента вредят отношениям со «Спартаком»

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вчера, 13:33

Шпинёв не верит, что Георгий останется.

Проиграл конкуренцию

В том, почему сторона Георгия Джикии так быстро охладела к «Спартаку», разобраться несложно. Защитник к 30 годам прошёл свой пик, в последние сезоны только стагнировал – в глаза часто бросалась его нерасторопность. На этом фоне ярче проявлялся ещё один фактор – Георгию оказалось сложно подбирать партнёра в паре защитников.

В старте выходил Алексис Дуарте, но парагваец активен – и в напарники ему нужен был надёжный сменщик, который прикроет тыл. Капитан «красно-белых» не справлялся. Литвинов смотрелся хорошо – только Руслан был нужнее в центре поля, с ним в амплуа центрбека проседала опорная зона. Так и получалось, что Георгий в старте больше сковывал команду – но он продолжал играть, несмотря ни на что. Потому что это лидер. И потому что альтернативы не было.

По итогам летнего трансферного окна она появилась. Из «Альмерии» приехал Срджан Бабич. По типажу серб крайне похож на Джикию. Такой же габаритный и на первый взгляд неповоротливый. Только у него есть ряд преимуществ. Лига для него новая, поэтому нет никакого недостатка мотивации. На этом фоне Бабич выглядит надёжнее. Плюс нет проблем со скоростью и цепкостью.

Проще говоря, капитан «Спартака» оказался совершенно не готов к конкуренции. Срджан отлично вписался в пару с Дуарте, Литвинов вернулся в опорную зону – а Георгию оставалось играть в Кубке.

Команда разделилась на лагери

Посадить капитана на скамейку – резкий шаг от Гильермо Абаскаля. Причём точно не сказать, что ошибочный. Но атмосфера в раздевалке после него была скверной. Почти сразу после, в игре с «Крыльями», вторую жёлтую получил Александр Соболев – из-за этого форвард пропустил дерби с ЦСКА .

С нападающим у Абаскаля тоже разгорелся конфликт. Испанец за дисквалификацию перед важной встречей, нарушение дисциплины и игнорирование командных завтраков оштрафовал игрока. А потом и отстранил от тренировок в общей группе до возвращения из сборной.

Позднее сообщалось уже о том, что группа российских игроков недовольна действиями главного тренера. Причиной называлось разное отношение к ним и легионерам. От первых наставник требовал жёсткой дисциплины, последним давал послабления.

В такой ситуации и требуется вмешательство капитана. Только он сам попал под раздачу. Справедливо. Но кто ж после такого станет успокаивать друзей по несчастью?

Заявления агента подливают масла в огонь

При этом сам Джикия проходил испытание с честью – и в медиаполе комментарии давать не стал. Зато часто яркими словами отмечается его агент Вадим Шпинёв.

В 9-м туре против «Динамо» Джикия опять не появился на поле – тогда Вадим отмечал:

Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников [Срджан Бабич – Алексис Дуарте]. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация. Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте вразрез в конце встречи.

Недавно агент вновь прошёлся по одноклубникам Джикии – Бабича назвал медлительным, у Дуарте отметил регулярные ошибки. Но куда важнее реплика Шпинёва о переговорах по новому контракту:

В конце прошлого года мы встречались с руководством «Спартака», где нам было сказано, что в январе Георгий получит новый контракт. Сегодня уже 5 февраля – нового контракта нет. Более того, сейчас никакого предложения по продлению мы не получим. Это стало понятно по итогам встречи, которая состоялась уже здесь – на сборах в Абу-Даби. На ней присутствовали новый спортивный директор клуба и Олег Малышев. Георгий очень любит «Спартак». Ему здесь нравится всё. Для него даже не так сильно важны деньги, как ромбик. Но вероятность продления контракта со «Спартаком» практически нулевая.

Похоже на ультиматум. Будет Абаскаль – не будет Джикии.

Джикии не так плохо в «Спартаке»

Георгия никто из московского клуба не гонит. Просто есть объективные причины, по которым его влияние в команде изменится. Не Абаскаль виноват в том, что капитан так быстро проиграл конкуренцию. Бабич-Дуарте в старте – объективная реальность.

При этом защитник продолжил бы получать игровую практику. Есть Кубок России, для участия в котором необходима ротация. Плюс Срджан не застрахован от ошибок – и вполне вероятно, что на определённом отрезке Георгий вернётся в старт на игры чемпионата.

Да и на статус Джикии в клубе никто не претендует – он по-прежнему может быть лидером в раздевалке. Таких людей «красно-белым» не хватает.

Но, видимо, на такие условия представители игрока не согласны.

На свободного агента будет спрос

Тем более, когда есть альтернатива. А у Георгия в статусе свободного агента точно появится выбор. В зимнее трансферное окно центрбека хотел подписать «Краснодар» — претенденты на чемпионство искали запасной вариант, если команду покинет Хуниор Алонсо. Этого не произошло.

Если «Спартак» и агент Джикии не договорятся о новом контракте, в межсезонье на защитника будет очередь. Не стоит забывать, что у ЦСКА по-прежнему проблемы в центре обороны. «Зенит» любит перехватить игроков у московских клубов – ещё недавно по тому же маршруту ехал Зелимхан Бакаев. Есть и менее статусные клубы – на случай, если футболист проявит принципиальность.

Но, конечно, лучше от такого расставания никому не будет.