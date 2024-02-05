Англичане уничтожают «Арсенал» за празднование победы. Эдегор поиграл в фотографа

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вчера, 15:24

Удивительная реакция на эмоции «канониров».

У «Арсенала» въедливые хейтеры в Англии

«Канониры» 19 лет без победы в АПЛ . Вот только МЮ , «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» тоже без коллекций чемпионских кубков. За два десятилетия выветрилось величие времен Анри, Бергкампа и Виейра, остались насмешки. Но надо знать меру, что у британцев не всегда получается. Ворчливый эксперт Каррагер прицепился к «Арсеналу» из-за празднования победы над «Ливерпулем», а раньше цеплялся эксперт Невилл.

Артета эмоционально встретил третий гол в ворота команды Клоппа. А после матча капитан «канониров» Эдегор взял у клубного фотографа его инструмент и сделал несколько снимков счастливого работника клуба на фоне трибун. Реакция Каррагера на милый эпизод удивляет, но самое странное – «Арсенал» уже не раз критиковали за празднования побед. Чопорное занудство встречает отпор, Иан Райт не понимает, почему молодые ребята не имеют права радоваться после важного успеха.

В поединке «Арсенала» и «Ливерпуля» разница по голам 3:1, по ударам в створ 7:1, а по xG – 2.85 против 0.54. Артета выиграл заслуженно. Единственный гол в ворота Райи отправил защитник «канониров» Габриэль, неудачно подставив руку после ошибки Салиба. В ответ ван Дейк и Алиссон тоже чудили у ворот «Ливерпуля», но обмен подарками не отменяет наличие от «Арсенала» победного плана на игру.

Тактика была рациональной и осторожной. Артете пришлось отказаться от своего футбола, чтобы снова поймать Клоппа на бразильскую удочку. Юрген отмечал в прошлом, что «Арсенал» именно против «Ливерпуля» использовал сложнейший гибрид «4-4-2», «4-1-4-1» и «4-2-2-2». Последняя схема бразильская, Эдегор и Хаверц одновременно были ложными «девятками» и «десятками», форвардами и плеймейкерами.

Хороший план, пускай не самый зрелищный. Микель выжал три очка, поэтому удивляет количество критиков радости «Арсенала». Прикажете им плакать после победы? Год назад «Арсенал» сломался морально после сложных поединков весной, отдал кубок «Манчестер Сити». Сейчас у Артеты нет поражений в АПЛ в матчах против команд Гвардиолы, тен Хага, Постекоглу, Почеттино и дважды против Клоппа. Хороший промежуточный результат.

Фотограф с детства болеет за «канониров»

Давайте запрещать радость, так человечество станет лучше? Эдегор фотографировал человека, который всю сознательную жизнь болеет за «Арсенал». Стюарт Макфарлейн помнит и славные чемпионские времена, и затяжной кризис, ведь работает в клубе фотографом более трех десятилетий. В 2021 году Артета даже дал ему «толкнуть речь» накануне дерби против «Тоттенхэма». Взволнованный мужчина через слово матерился, так в футболе многие разговаривают, но нашел верные слова.

«Арсенал» играет для фанатов на трибунах. После каждого гола надо бежать к зрителям и праздновать вместе с ними. После матча тоже странно запрещать эмоции. Артета после победного дерби с «Тоттенхэмом» первым делом поблагодарил фотографа Макфарлейна за его речь, такие эпизоды позволяют создать коллектив единомышленников. Очень недооцененный в футболе момент. Когда в «Ливерпуле» были верные соратники Клоппа и старые звезды, то Юрген даже не думал об уходе.

А теперь Юрген устал, ведь многое изменилось внутри «Ливерпуля». «Арсенал» пытается не наступить на чужие грабли. Ценят фотографа, который является фанатом клуб. Но также важно, чтобы судьи не болели за исторических соперников лондонцев, вроде «Манчестер Юнайтед». Если «канонирам» суждено выиграть АПЛ в обозримом будущем, то в клубе должны раздать чемпионские кольца не только тренерам и футболистам, но также работникам на базе и в офисе. Так поступают в компаниях, где ценят людей.

Артете больше идет радость, чем жалобы

Сами фанаты «Арсенала» насмехались над Микелем недавно, когда он бросил странную фразу о короткой скамейке. Эду – спортивный директор «канониров», следующим летом пристроит в другие клубы не только бельгийского хавбека Локонга. Возможно, полузащитник Партей пойдет под суд, придется искать другого опорника. Но Артета потратил почти 700 млн евро.

У тренера было много денег для создания состава под чемпионство. «Арсенал» иногда справедливо кивает на арбитров, рефери не всегда такие благосклонные к «канонирам», как вчера, когда у Клоппа появились поводы для мелких жалоб. Но результат центрального поединка определил не главный судья. Также сам Юрген, Конте, Моуриньо и Гвардиола бурно праздновали голы и победы.

Все упомянутые тренеры – чемпионы Англии. Артета пока не первый, но к нему странное отношение. «Арсенал» точно не первый в рейтинге хейта, клубам из Манчестера и «Челси» достается чаще. Но реакция на «канониров» странная. К Зинченко цеплялись за радость и слезы. Рамсдейла критиковали за эмоции после сейвов. Теперь прицепились к счастливому фотографу Эдегору.

Футболистов просят не вести себя мерзко. Не насиловать и не избивать людей. Не изменять законным супругам, заводя детей на стороне. Просят не пропивать талант и не употреблять допинг. К игрокам низкие требования. Но странно загонять футболистов в выдуманные «рамки приличия». Например, Гарначо из МЮ , поскольку наглый парень, празднует голы в стиле Роналду.

Но Алехандро всего 19 лет, дикий подросток. Также у него есть голы, чтобы их праздновать, в отличие от Рэшфорда и Антони. А вчера в поведении Артеты и Эдегора не было ничего неуважительного. Наоборот прекрасно, что Мартин показал миру фотографа. Важный работник клуба, морально поддерживает коллектив. Человечный подход, а придирки хейтеров не от большого ума.