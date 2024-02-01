Абаскаль рассказал, получал ли он предложение возглавить «Кадис»

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вчера, 15:35

Главный тренер «Спартака» прокомментировал слухи о том, что он мог возглавить «Кадис».

Слухи — это слухи. Я сконцентрирован на работе в «Спартаке». Мы смотрим с позитивом, стараемся думать о будущем. Поэтому смотреть куда-то в сторону — неправильно. Были ли предложения из Испании? Не мне отвечать на этот вопрос. Я концентрируюсь только на футболе.