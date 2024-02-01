Абаскаль рассказал, получал ли он предложение возглавить «Кадис»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о том, что он мог возглавить «Кадис».
Слухи — это слухи. Я сконцентрирован на работе в «Спартаке». Мы смотрим с позитивом, стараемся думать о будущем. Поэтому смотреть куда-то в сторону — неправильно. Были ли предложения из Испании? Не мне отвечать на этот вопрос. Я концентрируюсь только на футболе.
По данным СМИ, Абаскаль являлся одним из кандидатов на должность главного тренера «Кадиса», но 25 января клуб возглавил Маурисио Пеллегрино.
"Поступали ли мне предложения из Испании? Не мне отвечать на этот вопрос"
Даже немного жаль....ему наверное вообще ничего не говорят и не спрашивают...
"Поступали ли мне предложения из Испании? Не мне отвечать на этот вопрос"
Даже немного жаль....ему наверное вообще ничего не говорят и не спрашивают...