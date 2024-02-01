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Абаскаль рассказал, получал ли он предложение возглавить «Кадис»

вчера, 15:35

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о том, что он мог возглавить «Кадис».

Слухи — это слухи. Я сконцентрирован на работе в «Спартаке». Мы смотрим с позитивом, стараемся думать о будущем. Поэтому смотреть куда-то в сторону — неправильно. Были ли предложения из Испании? Не мне отвечать на этот вопрос. Я концентрируюсь только на футболе.

По данным СМИ, Абаскаль являлся одним из кандидатов на должность главного тренера «Кадиса», но 25 января клуб возглавил Маурисио Пеллегрино.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:56, ред.
Как то прям совсем скучно и грустно....
"Поступали ли мне предложения из Испании? Не мне отвечать на этот вопрос"
Даже немного жаль....ему наверное вообще ничего не говорят и не спрашивают...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:43
Независимо от ответа, уверен, что после окончания сезона он покинет "Спартак". Чемпионом команде не стать, международных официальных игр не предвидится, поэтому его ничто не сможет удержать в России. Ну а если поступит предложение от любого клуба Испании, даже захудалого, уйдёт не задумываясь.
112910415
112910415
вчера в 17:16
всем отказал, всем ! )
shlomo
shlomo
вчера в 15:54
Будем надеяться что говорит правду.... удачи в играх.
hrbrn3pt4nq3
hrbrn3pt4nq3
вчера в 15:40
Есть такое ощущение что рыжий что то недоговаривает...
Гость
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