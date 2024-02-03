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Стало известно, почему Бердыев покинул махачкалинское «Динамо»

вчера, 11:34

Стали известны причины, по которым Курбан Бердыев покинул должность главного тренера махачкалинского «Динамо». 71-летнего специалиста не устроило, что клуб не получил бюджет на подписание сильных игроков и он не верил в то, что регион поддержит команду финансово в случае выхода в РПЛ. Также сообщается, что периодически в тренировочный процесс вмешивался президент «Динамо» Гаджи Гаджиев, Бердыеву это не нравилось.

На данный момент Курбан Бекиевич продолжает руководить тренировочным процессом. «Динамо» ищет нового наставника.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 00:18
Туркмен ни с кем не уживается ,только в Рубине его терпели столько лет !
112910415
112910415
вчера в 12:25
Бикеич он такой, это всегда !
ОПС
ОПС
вчера в 12:06
Оставил клуб на взлете. Интересно, что с Динамо дальше будет.
lotsman
lotsman
вчера в 11:55
Нашла коса на камень. Внутренние разборки. Бердыев уходит правильно. Невозможно вести полноценную работу тренера, если в твою деятельность вмешиваются со стороны, если ты не можешь взять того игрока, который тебе нужен.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:47
1. "Стало известно, почему Бердыев покинул махачкалинское «Динамо»"


2. "На данный момент Курбан Бекиевич продолжает руководить тренировочным процессом..."

Так покинул или не покинул "милиционэров" Бердыев?

Постскриптумом: Конечно вмешиваться в чужие функциональные обязанности не есть хорошо, особенно уважаемых людей.
therapy
therapy ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:42
Каждый должен делать свою работу, зачем мешать
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:41
Курбан и Гаджи - ещё бы два таких "мастодонта" в одном клубе - это перебор...)
Гость
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