Стало известно, почему Бердыев покинул махачкалинское «Динамо»

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вчера, 11:34

Стали известны причины, по которым покинул должность главного тренера махачкалинского «Динамо». 71-летнего специалиста не устроило, что клуб не получил бюджет на подписание сильных игроков и он не верил в то, что регион поддержит команду финансово в случае выхода в РПЛ . Также сообщается, что периодически в тренировочный процесс вмешивался президент «Динамо» Гаджи Гаджиев, Бердыеву это не нравилось.

На данный момент Курбан Бекиевич продолжает руководить тренировочным процессом. «Динамо» ищет нового наставника.