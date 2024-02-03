Стало известно, почему Бердыев покинул махачкалинское «Динамо»

Стали известны причины, по которым Курбан Бердыев покинул должность главного тренера махачкалинского «Динамо». 71-летнего специалиста не устроило, что клуб не получил бюджет на подписание сильных игроков и он не верил в то, что регион поддержит команду финансово в случае выхода в РПЛ. Также сообщается, что периодически в тренировочный процесс вмешивался президент «Динамо» Гаджи Гаджиев, Бердыеву это не нравилось.
На данный момент Курбан Бекиевич продолжает руководить тренировочным процессом. «Динамо» ищет нового наставника.
2. "На данный момент Курбан Бекиевич продолжает руководить тренировочным процессом..."
Так покинул или не покинул "милиционэров" Бердыев?
Постскриптумом: Конечно вмешиваться в чужие функциональные обязанности не есть хорошо, особенно уважаемых людей.
2. "На данный момент Курбан Бекиевич продолжает руководить тренировочным процессом..."
Так покинул или не покинул "милиционэров" Бердыев?
Постскриптумом: Конечно вмешиваться в чужие функциональные обязанности не есть хорошо, особенно уважаемых людей.