«Дерри Сити» – «Дроэда Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дерри Сити» – «Дроэда Юнайтед», который состоится 16 февраля 2024 года

«Дерри Сити»

Крайний раз на своём поле «красно-белые» обыграли «Дроэду» с уверенным счётом 3:0. Рассмотрим недавние матчи с участием «Дерри Сити», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «турками». В трёх матчах к ряду «Красно-белая армия» выиграла у своих оппонентов. Забив четыре гола, в сухую «кондитеры» выиграли у «Гленавона» из Северной Ирландии. Со счётом 2:0 «красно-белые» взяли верх над «Финн Хэрпсом».

31 января «Красно-белая армия» одержала победу над «Инститьютом» со счётом 3:0.

«Дроэда Юнайтед»

«Дроги» в трёх своих крайних товарищеских матчах обыграли своих соперников. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Дроэды» за последнее время. С разницей в один мяч «турки» выиграли у «Дандолка» (2:1). Дубль на свой счёт в матче записал восемнадцатилетний нападающий Варрен Дэвис. Со счётом 4:2 «дроги» взяли верх над командой «Малахайд Юнайтед».

9 февраля со счётом 2:1 «Дроэда» обыграла «Брей Уондерерс».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дерри Сити» – 1.43

Ничья – 4.80

Победит «Дроэда Юнайтед» – 7.00

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 гола – 2.16

Тотал голов больше 2.5 – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет

В трёх матчах из пяти последних «кондитеры» обыграли своих соперников

За такой же период «турки» выиграли своих оппонентов в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре с коэффициентом 1.43 на победу «Дерри Сити». «Кондитеры» на своём поле должны без особых трудностей справиться с «бордово-голубыми».