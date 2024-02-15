«Дерри Сити» – «Дроэда Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дерри Сити» – «Дроэда Юнайтед», который состоится 16 февраля 2024 года
«Дерри Сити»
Крайний раз на своём поле «красно-белые» обыграли «Дроэду» с уверенным счётом 3:0. Рассмотрим недавние матчи с участием «Дерри Сити», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «турками». В трёх матчах к ряду «Красно-белая армия» выиграла у своих оппонентов. Забив четыре гола, в сухую «кондитеры» выиграли у «Гленавона» из Северной Ирландии. Со счётом 2:0 «красно-белые» взяли верх над «Финн Хэрпсом».
31 января «Красно-белая армия» одержала победу над «Инститьютом» со счётом 3:0.
«Дроэда Юнайтед»
«Дроги» в трёх своих крайних товарищеских матчах обыграли своих соперников. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Дроэды» за последнее время. С разницей в один мяч «турки» выиграли у «Дандолка» (2:1). Дубль на свой счёт в матче записал восемнадцатилетний нападающий Варрен Дэвис. Со счётом 4:2 «дроги» взяли верх над командой «Малахайд Юнайтед».
9 февраля со счётом 2:1 «Дроэда» обыграла «Брей Уондерерс».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дерри Сити» – 1.43
- Ничья – 4.80
- Победит «Дроэда Юнайтед» – 7.00
- Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 гола – 2.16
- Тотал голов больше 2.5 – 1.73
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.08
Статистика
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет
- В трёх матчах из пяти последних «кондитеры» обыграли своих соперников
- За такой же период «турки» выиграли своих оппонентов в четырёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре с коэффициентом 1.43 на победу «Дерри Сити». «Кондитеры» на своём поле должны без особых трудностей справиться с «бордово-голубыми».