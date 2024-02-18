Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Модесто Денис, вратарь

1708277548

сегодня, 20:32

С этим вратарём знакомство уже состоялось ранее, он был первым в этой своеобразной презентации сборной Парагвая. Ещё в прошлом году мы выяснили, как выглядел вратарь, пропустивший первый хет-трик в истории чемпионатов мира. Это был как раз Модесто Денис.

Его фотографий уже было предостаточно в предыдущих статьях и о нём, и о команде, и об Эусебио Диасе.

Вот в связи с Диасом и возникла потребность определить точную дату рождения вратаря Модесто Дениса. Ведь он и Эусебио Диас были два старожила в сборной на чемпионате мира 1930. И если дата рождения полузащитника нашлась в архиве, и игрок оказался на 2-3 года старше, чем указывали всяческие википедии, то вратарь уж точно родился не в 20 веке, как утверждают те же источники. Ведь они начали привлекаться в сборную практически одновременно.

Поиски человека с именем и фамилией Модесто Диас не дал желанных результатов в виде карточки военного учёта с фотографией. Увы. Но нашлось кое-что другое.

Подходящими в очерченном периоде времени оказались данные о рождении и крещении самого Модесто Дениса. Затем записи о регистрации брака в церковных книгах, ну, и конечно, записи о рождении многочисленных детей. А уж затем и о браке самих детей. И везде фигурирует имя его отца и матери.

Итак.

Запись о рождении и крещении Модесто Денис:

Документ от 18 июня 1898 года (все даты в подобных документах писались прописью, выделены жёлтым). Крестился младенец Модесто, законнорожденный сын Фелипе Денис и Камилы Санабриа, родившийся 15 числа текущего месяца. Т.е дата рождения Модесто — 15 июня 1898 года. Оказалось, что Модесто Денис на 6 дней старше Эусебио Диаса.

Далее есть ряд документов, начиная с 1917 года, в которых указывался возраст Дениса в годах. Так, например, в записи о его браке от 22 октября 1917, указано, что жених был в возрасте 21 года. Это уже не вяжется с 1898 годом, а скорее указывало на 1896, т.е. на два года раньше.

24 июня 1918 г. есть запись о рождении первого ребёнка у Дениса, родилась и крестилась дочь Анхелика Фернанда. Так вот отцу ребёнка почему-то вновь 21 год.

Рождались ещё дочери, и каждый раз год рождения отца по вычислениям был то 1896, то 1897, и ни разу не получался 1898. Но имена отца, жены, бабушек и дедушек — везде всё одни и те же. Да, в документах о рождении и крещении детей вписывали не только данные о родителях, но и имена дедушек и бабушек с каждой стороны.

В общем, можно смело утверждать, что Модесто Денис родился именно 15 июня 1898 и никак не позже. А во всех других документах возраст отца записывался со слов, тут возможны и вариации.

Есть ещё одно подтверждение, что будущий вратарь сборной родился в 1898 году. Кроме проведения обряда крещения после рождения младенца в католичестве есть ещё обряд миропомазания или конфирмации.

Так вот если в православной церкви и крещение, и миропомазание проводят вместе, т.е. в один день, то в католической традиции это не так. У католиков конфирмация должна быть проведена после достижения ребёнком 7 лет.

Так вот существует запись в церковной книге от 5 октября 1905 года, в которой указано, что Модесто Денис прошёл этот обряд в тот день. Имена родителей, конечно, приведены. Запись и дата события на разных сторонах листа, но вот как выглядит этот документ с отображением двух сторон одного и того же листа церковной книги:

Слева сверху заканчивается запись от 4 октября 1905, затем открывается запись от 5 числа (прописью). Год также будет указан в конце записей от 5 октября, на 13 странице. Запись велась отдельно для мужчин, отдельно для женщин.

Как понимаем, в октябре 1905 Модесто Денису исполнилось как раз 7 лет.

Не буду утомлять вас ворохом архивных документов. Всё говорит о том, что найденная запись о крещении и рождении ребёнка по имени Модесто Денис относится именно к вратарю сборной Парагвая.

Свой первый матч за сборную Денис провёл 24 сентября 1922 года на очередном Чемпионате Южной Америки. К тому времени у него уже родились трое дочерей.

На ЧЮА 1922 он стоял в воротах во всех 4 матчах. Парагвай в финале проиграл Бразилии.

Именно в 1922 году было сделано фото сборной Парагвая, в состав которой входили Модесто Денис и Эусебио Диас, которые сыграли и на ЧМ -30:

Вы уже видели фрагмент этого фото в статье об Эусебио Диасе. Справа от игрока с широко расставленными руками — Эусебио Диас, в галстуке-бабочке. А под «широкоруким» игроком — Модесто Денис, он по-дружески положил свои руки на плечи впередисидящего чиновника.

Прошлый раз я ошибочно указывал 1921 год для этого фото. Но нет, это сентябрь 1922, ЧЮА в Рио-де-Жанейро.

Сайт 11vs11 ошибается, указывая, что Модесто Денис первый свой матч за сборную сыграл на ЧЮА в 1921.

И хотя Эусебио Диас был в составе команды на ЧЮА в 1922, он так и не сыграл ни в одном из матчей тогда.

Вратарь Модесто Денис сыграл на всех проводившихся с 1923 по 1926 гг. Чемпионатах Южной Америки. Но на турнире 1929 г. он не был в составе (в отличие от Эусебио Диаса).

В 1926 г. делегация Парагвая фотографировалась в цивильных костюмах.

Ближе к краю справа стоит в тёмном костюме Модесто Денис. Кстати, ниже, в пол-лица, виден Диохенес Домингес, ещё один участник чемпионата мира 1930 года. Плюс Лино Несси сидит крайний слева.

Кстати, на этом фото вполне может присутствовать Гаспар Несси, старший брат Лино. Утверждали, что они очень похожи. Я, например, не особо вижу похожего на Лино кого-то ещё. Также в составе команды в 1926 был и Луис Варгас Пенья, автор единственного гола сборной Парагвая на ЧМ -30, капитан той команды. Но его я также не признал.

Есть ещё одно фото с Модесто Денисом, но сделано оно чуть раньше, в 1923 году, на ЧЮА в Уругвае.

На этой склейке кроме Модесто Дениса и Эусебио Диаса (стоит крайний справа в полосатой футболке) запечатлён и Оскар Лопес де Филиппис.

На фото Оскар сидит второй слева. А в центре, вероятно, сидит его брат Идельфонсо с мячом.

С именем Оскара связана трагическая история в истории парагвайского футбола, произошедшая ровно 100 лет назад.

На ЧЮА в 1923 Оскар Лопес сыграл в одном из матчей (Парагвай победил Бразилию 1:0, гол забил Идельфонсо Лопес).

Оскар был игроком клуба Олимпия. Ему шёл 21-й год. 3 февраля 1924 в матче Олимпии против клуба Састре Спорт в чемпионате страны вратарь соперников очень жёстко встретил Оскара коленом в грудь. Оскар потерял сознание и позже скончался из-за разрыва кровеносного сосуда. Именем этого игрока в клубе Олимпия учреждена медаль для самого многообещающего молодого игрока. Этот приз вручается и поныне.

Кстати, в составе сборной Парагвая на турнире 1923 года в Рио был второй вратарь (не играл). Именно он и нанёс ту тяжёлую травму Оскару 100 лет назад. Вот ведь как бывает.

Похоже, что у четы Денис в марте 1924 родился-таки сын, назвали Хуан Карлос. Есть и его фото. Но сейчас не об этом.

Заметили ли вы, что вратарь Модесто Денис частенько играл в наколенниках? Это был его выбор. Как утверждают сегодняшние источники, мало кто из вратарей в то время играл в наколенниках.

Вот и известное фото Модесто Дениса, с наколенниками, на посту:

Но на ЧМ -30 в своём единственном матче против США он был без этих самых наколенников.

Ну, и на последок ещё одно фото. Это момент первого гола в ворота Парагвая на ЧМ -30. В берете не в силах уже предотвратить взятие ворот бежит Ромильдо Эчеверри, парагваец.

На коленях раздосадованный Модесто Денис. А на заднем фоне ликующий форвард сборной США Джеймс Браун. А голы в том матче, как известно, записаны все на счёт американца Берта Пейтноуда.

С учётом найденной даты рождения Модесто Дениса, список игроков в возрасте 32+ на первом чемпионате мира 1930 г. пополнился.

Самым возрастным был боливиец Эдуардо Рейес Ортис, 1894 года рождения, сыграл в одном матче в возрасте 35 лет 10 мес и 2 дня против Бразилии.

Боливиец Эдуардо Рейес оказался старше 8 тренеров из 7 команд (он был старше обоих тренеров сборной Румынии), а также старше и 7 арбитров, работавших на турнире, включая двух лайнсменов.

В возрасте 33 лет 4 мес и 13 дней в единственном матче против Мексики на мундиале сыграл чилиец Улисес Пуарье, 1897 года рождения.

Вратарь сборной США Джеймс Дуглас (вообще-то его фамилия читается Даглес, но не будем вносить путаницу) единственный из этого списка, кто сыграл в 3 матчах на ЧМ -30. Он родился 12 января 1898, в полуфинале с Аргентиной ему было 32 года 6 мес 14 дней.

Остались два парагвайских старожила в сборной — Эусебио Диас и Модесто Денис. Центральный полузащитник сыграл в обоих матчах на турнире, в матче против США ему было 32 года и 22 дня. А вратарь М.Денис в том матче был на 6 дней старше партнёра.

Модесто Денис представлял клуб Насьональ из Асунсьона. Эусебио Денис был из клуба ГуаранИ.

Для справки. В матче Парагвай — США 17 июня 1930 г. на чемпионате мира впервые в воротах соперничающих команд оба вратаря были в возрасте 32+. Подобная ситуация не повторялась на турнирах Кубка мира ровно 24 года.