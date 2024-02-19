«Интер» и «Атлетико» – скрытые фавориты плей-офф Лиги чемпионов. Индзаги и Симеоне умеют выходить в финал

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вчера, 20:17

Победитель этой пары наведёт шороху?

«Интеру» мало очередного Скудетто

- У клуба из Милана хорошие шансы выиграть чемпионат Италии, первое «золото» для молодого тренера Симоне Индзаги. Год назад говорили об отставке итальянца, но случился прорыв «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов. После выхода в финал, где едва не перевели игру в овертайм против явного фаворита «Манчестер Сити», руководство клуба доверилось Симоне. «Интер» первый в Серии А, а «Ювентус» и «Милан» ниже. Соседи «Интера» проиграли «Монце», а гранд из Турина может отстать от миланцев на 12 очков, ведь у «Интера» матч в запасе.

- Опыт выходов в финалы помогает в Лиге чемпионов. У «Атлетико» не одно, а два дерби с «Реалом». Несколько раз в решающем матче сыграл «Ливерпуль». Выход в ключевой поединок не гарантирует победу, но «Интер» набрался опыта. Сейчас эта команда готова сражаться с самыми опасными соперниками. Они не боятся «Атлетико», хотя уважают коллектив, где игру ведет великолепный Гризманн.

- У «Интера» тоже есть футболист из десятки лучших в этом сезоне. Речь об аргентинском нападающем Лаутаро Мартинесе. Форвард забил 20 мячей в 22 турах Серии А, а также дважды отличился на групповом этапе ЛЧ . У чемпиона мира шесть голов с начала нового года. А поскольку оборона «Атлетико» не так хороша, как в лучшие времена – пропустили в чемпионате 26 мячей против 16 у «Реала», то у Мартинеса будут моменты. Останется только переиграть вратаря Облака и забыть любовь Лаутаро к явным промахам.

- Многие недооценивают «нерадзурри», видят в них классический «скучный» клуб из Серии А. Неверная трактовка. «Интер» опасен в атаке. Левый латераль Димарко – один из лучших представителей своей профессии в мировом футболе. Защитник Бастони создает по 0.8 момента за игру, хотя молодой итальянец и в борьбу вступает замечательно. Новичок в атаке Тюрам, ветеран Мхитарян и хитрый диспетчер Чалханоглу создали команду, с которой надо считаться.

«Атлетико» интересует Лига чемпионов

- Симеоне дважды выигрывал Примеру, невзирая на наличие «Реала» и «Барселоны». Но в этом сезоне его команда отстает на 11 очков от «Мадрида», Анчелотти будет чемпионом, если не помешает сенсация – «Жирона». Симеоне может сконцентрироваться на еврокубках, где умеет играть. Кроме финалов Лиги чемпионов, у него есть победа в Лиге Европы. Но в этот раз попали в главный плей-офф, где мадридцам сразу выпал невероятно сложный соперник.

- Аргентинский тренер раньше играл за «Атлетико», «Интер» и «Лацио». Во всех случаях сохранил любовь к колоритным клубам. Хотел бы порадовать в Риме, но для этого нужно дождаться лучших руководителей «орлов». В «Интере» Симеоне представить проще, но сейчас он как сэр Алекс Фергюсон для «Атлетико». И это козырь команды. Немного клубов построены вокруг тренера, а успехи Гвардиолы показывают, что этот путь тоже работает.

- Хотя «Атлетико» часто проигрывает в этом сезоне – шесть неудач в Ла Лиге, они вышли из группы ЛЧ с «Лацио» и «Фейеноордом» с первого места. Могли получить более легкого соперника, чем финалист Лиги чемпионов прошлого сезона, но терять мадридцам нечего. При ставке на ещё один финал нужно обыгрывать всех и каждого. Симеоне доверяет Облаку, Морате и Гризманну, пусть полузащитники и оборонцы не всегда такие стабильные, как раньше.

- У «Атлетико» свой Мартинес – Гризманн. Француз является лучшим футболистом команды, его удачная игра в атаке улучшает шансы на голы Мораты, если здоровье не помешает сыграть. Испанский нападающий забил 13 мячей в Ла Лиге, а у француза 11 голов и 6 ассистов. Хотя у «Интера» круто поставленная игра, в прошлом сезоне им повезло с соперниками в плей-офф Лиги чемпионов – обыграли «Порту», «Бенфику» и «Милан». Сейчас сразу начинают против опытных испанцев, шансы на вылет растут.

Встречаются близкие по классу соперники

- Максимально близкие. «Интер» играет в чемпионате, где нет соперников уровня «Барселоны» и «Реала», их результаты лучше. Но «Атлетико» закаляет даже опыт поражений. Формально команда Индзаги точно фаворит, фанаты прогнозов доверяют «Интеру» в домашней игре намного сильнее. Но вспомните десятки случаев, когда «Атлетико» упирался в Лиге чемпионов, невзирая на ошибки команды. Конечно, Витсель в защите не самый надежный вариант, но драться команда Симеоне умеет.

- У «Интера» и «Атлетико» есть только один официальный матч в истории. Речь о финале Суперкубка УЕФА в Монте-Карло четырнадцать лет назад. Тогда тренер Кике Санчес Флорес обыграл соотечественника Бенитеса со счетом 2:0. Разумеется, составы команд изменились, как и главные тренеры. Но важно для обеих сторон, что нет свежего опыта борьбы. Будут драться с чистого листа, что интереснее. «Интер» постарается контролировать мяч, но «Атлетико» не привыкать ко «второму» номеру.

- «Атлетико» проигрывал «Атлетику» и «Севилье» в начале февраля. А затем Симеоне разнес «Лас-Пальмас». «Интер» после поражения от «Болоньи» в домашней игре в Кубке Италии собрал серию побед. У Индзаги 9 викторий и 1 ничья в последних десяти играх. «Матрасники» не могут похвастаться подобной шикарной серией, но на выезде постараются остановить миланцев. Вряд ли удастся, но когда сталкиваешь схемы «3-5-2», то предсказать результат непросто.

Прогноз «Соккер.ру». Никто не застрахован от поражения, а в этой паре одной из команд гарантирован вылет. Но это не значит, что «Интер» и «Атлетико» нельзя похвалить. Если говорим о результате первого поединка в Милане, то ставим на минимальную победу Индзаги над Симеоне.

По сумме достижений сезона миланцев можно поставить на «Сан-Сиро» чуть выше испанцев. Но это плей-офф Лиги чемпионов, где проблемный в сезоне «Лацио» может нейтрализовать «Баварию».