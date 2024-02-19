«Зенит» хочет быть вечным чемпионом накануне юбилея. Семак уверен, что опередят «Краснодар»

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вчера, 12:20

Оцените весенний расклад в РПЛ .

Чемпионат вернётся через две недели. В первом туре после паузы «Зенит» примет дома «Спартак». «Краснодар» сыграет против «Рубина», тоже непростой соперник. В случае ничьей команды Ивича и дежурной победы Семака над Абаскалем в чемпионате в Санкт-Петербурге – последний раз «красно-белые» обыгрывали «Зенит» в гостях в РПЛ почти двенадцать лет назад, на вершине таблицы будет равенство. А это значит, что откроется путь Семака к шестому подряд чемпионскому титулу в качестве тренера. Соберём все основные пункты «золотого» алгоритма для «Зенита». Что им поможет?

Умение обыгрывать конкурентов

«Спартак» может забрать очки у «Зенита», особенно в первом официальном матче года – нельзя исключать ничью. Но куда чаще Семак обыгрывает москвичей. У него три поражения от «красно-белых» в тренерской карьере, но дважды речь о матчах «Уфы», а ещё разок о кубковом разгроме «Зенита». Сергей Богданович собрал серию из трёх побед подряд над Абаскалем. Дважды проиграл «Локомотиву», но это редкий неудобный соперник. ЦСКА , «Динамо» и «Краснодар» учатся забирать очки у «Зенита» в РПЛ , но обычно эти клубы показывают свой максимум против фаворита, а потом глупо теряют заработанные тяжким трудом очки против середняков.

Сохранение ключевых футболистов

У Вендела есть проблемы с дисциплиной. Но в начале сезона все видели, как хавбек вышел с запухшим лицом в первых турах РПЛ после «самоволки» и был в полном порядке на фоне соперников. Клаудиньо тоже сохранили. Кассьерра не уехал в Саудовскую Аравию зимой, поскольку шейхи отложили большие трансферы до лета – проверяют звёзд, вроде Бензема, на верность миллионам евро зарплаты. У «Зенита» тот же принцип мотивации. И он работает, поскольку достаточно озолотить агентов, чтобы те названивали клиентам и требовали не спешить уезжать из Санкт-Петербурга. Пока Сантос и Барриос в команде, у Семака высокие шансы на чемпионство.

Появление интересных новичков

Аршавин смеялся над «Спартаком», что подписали форварда Угальде за 13 миллионов евро. Мол, значительно переплатили, рыночная стоимость трансфера костариканца всего пять миллионов евро. При этом «Зенит» спокойно отдал 15 миллионов евро за атакующего хавбека Артура, который рынком оценивается на пять миллионов дешевле. Также заплатил 9 миллионов за вингера Педро, хотя рыночная стоимость юного игрока на два миллиона ниже. Переплаты не волнуют Аршавина и боссов «Зенита», деньги у них есть. Следовательно, в обороне будет приличный защитник Нино – надежда Семака, а в атаке названные выше бразильцы. Интересные новички могут улучшить игру фаворита.

Анализ ошибок тренерского штаба

Хотя на дистанции в несколько лет у «Зенита» классная статистика против большинства соперников, в нынешнем сезоне проигрывали в разных турнирах «Динамо», «Балтике», «Локомотиву» и «Оренбургу». Интересный набор соперников, где не хватает «Краснодара» и ЦСКА . Но у них ещё будет шанс набрать три очка против Семака. Тренерский штаб «Зенита» допускал ошибки. У них нет уверенности в голкипере, были проблемы в обороне без Родригао. Переходили на три центральных, но от этой модели игры могут отказаться весной. Многие звёзды не впечатлили, а форма игроков это отражение работы тренера. Спасла аномальная меткость Кассьерры, но Матео может забивать реже, ведь реализовал 14 из 17 ударов в створ. Так никто в мире не умеет на длительной дистанции. Если Семак не впечатлит тактикой весной, индивидуальный класс вряд ли спасёт «Зенит» ещё раз.

Проблемная игра всех конкурентов

Даже если «Зенит» будет набирать очки в осеннем темпе, то может выиграть шестой титул подряд. Причина банальная, как у «Баварии» в худших сезонах на их чемпионском отрезке – осечки конкурентов. Четыре клуба из Москвы пока не готовы к титулу. А «Краснодар» не имеет трофейного опыта, не выдержат давления. «Зенит» до сих пор выходит на поле с пониманием, что он сильнее всех. Соперники до сих пор стараются действовать осторожно, а порой даже трусливо. Наглость против Семака демонстрировал «Оренбург», но это исключение из правил, как и классные отрезки «Локомотива» и «Динамо». К сожалению, ни один из конкурентов не готов бороться за титул до последнего тура. Даже «Краснодару» будет сложно связать воедино осень и весну, поскольку длительная пауза обычно перезапускает чемпионат.

Атакующий футбол в чемпионате

Деградация результатов чемпиона в обороне помогла «Краснодару» опередить Семака, а другим клубам не отстать критически. Но тот же «Спартак» Абаскаля вряд ли станет чемпионом. Отставание в восемь пунктов практически нереально отыграть в РПЛ . Даже немного меньшую фору преодолевали всего несколько раз в истории. Но если представить, что «Динамо» и другие клубы наведут порядок на сборах в своей защите, то «Зениту» станет сложнее. Вот только не будет никакого качественно прыжка по игре в обороне в РПЛ , поскольку «Ростов», «Крылья Советов» и «Урал» не заботятся о своей защите.