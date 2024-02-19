Тренер ПСВ выиграл 27 матчей в новом сезоне. Завтра встретится со своим бывшим клубом в Лиге чемпионов

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вчера, 15:00

В чемпионате ни одного поражения.

У Петера Боса две осечки во всех турнирах

Только разгром от «Арсенала» и поражение 0:1 от «Фейеноорда» в Кубке Нидерландов омрачили невероятную серию ПСВ в новом сезоне. Команда вышла из группы в Лиге чемпионов, а в Эредивизии у них великолепная статистика – 20 побед и 2 ничьих, разница мячей плюс 60. Пропустили всего 10 раз в 22 турах, забили семьдесят мячей. Для понимания, в топ-5 больше всех забила неоднозначная «Бавария», 61 гол в Бундеслиге, из которых 25 на счету Харри Кейна.

У ПСВ нет футболистов такого солидного калибра. Зато нет и конфликтов с тренерами, как у «Баварии». Бос, который не закрепился в «Боруссии» Д и «Байере», выводил «Аякс» в финал Лиги Европы. А теперь направляет клуб из Эйндховена к 25-му в истории и первому за шесть лет чемпионству. Бос неудачно работал за рубежом, но после возвращения из Франции, где не помог «Лиону» в дни жесткого кризиса, Петер нашел легкую работу. «Аякс» тонет, а ПСВ побеждает.

Год назад первое место в лиге досталось «Фейеноорду», третьему киту местного футбола. Тогда лидер тоже выступил мощно, а вот у ПСВ было 11 осечек в 34 матчах, в пяти случаях речь шла о поражениях. Спустя почти год «Фейеноорд» не смог удержаться на вершине, 4 мировые и 2 поражения отбросили их от лидера на десять пунктов. Даже с учетом, что ПСВ прервал невероятную серию побед в чемпионате – сыграли вничью с «Утрехтом» и «Аяксом», оба раза в гостях, они готовы к плей-офф ЛЧ .

В Лиге чемпионов достался атакующий соперник

ПСВ занял вторую строчку в группе с «Арсеналом». «Ланс» переиграл лондонцев в одном из матчей, но в остальных встречах французы набрали всего пять пунктов. ПСВ уступил только один раз, а умение играть вничью пригодилось команде. Опередили «Ланс» на одно очко, оставив «Севилью» на последней строчке с провалом, ведь именитые испанцы заработали всего два пункта в шести матчах. Со второго места ПСВ , который не был защищен от встречи с победителями других групп, мог получить гранда.

На выбор были «Бавария», «Реал», «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселона». Остальные варианты – «Реал Сосьедад» и «Боруссия» Д, являлись самыми удобными опциями. Причем испанцы, наверное, даже хуже, ведь у немцев атакующий подход, а тренер Бос прекрасно знает клуб из Дортмунда изнутри. Хотя «шмели» выиграли «группу смерти» с ПСЖ , «Миланом» и «Ньюкаслом», в этом сезоне команда молодого тренера Терзича не всегда радует невероятную публику. Нестабильность соперника это козырь.

Конечно, в ответном матче против ПСВ будет двенадцатый игрок – фанаты из Дортмунда. Но никого лучше получить на жеребьевке голландцы не могли. «Реал Сосьедад» в первом тайме прижал ПСЖ неделю назад, пока не включились Мбаппе и Дембеле, это тоже опасный соперник. У ПСВ есть шансы на проход «Боруссии» Д в Лиге чемпионов, поскольку оппонент склонен к подписанию мировых. Терзич получил серию успешных результатов в Бундеслиге, но по-прежнему уступает в таблице «Штутгарту».

А от великолепного «Байера» отставание уже на 17 пунктов. Также «Боруссия» Д не отцепила «Лейпциг», будут воевать за место в Лиге чемпионов. ПСВ проще сконцентрироваться на еврокубках, учитывая фору в чемпионате Нидерландов. Разумеется, «Боруссия» Д после зимних трансферов – взяли в аренду Санчо у МЮ и Маатсена у «Челси», может огорчить голландцев по сумме двух встреч. Но до первого матча речь об одной из самых равных пар. Букмекеры согласны, ведь любители ставок в первом поединке в Эйндховене чаще ставят на победу уверенного в себе ПСВ .

Лидеры голландцев рассчитывают на повышение

У чемпионов Нидерландов всегда есть мотивация. Хотят понравиться грандам и уехать из яркого, результативного, но провинциального чемпионата. ПСВ не «Аякс» по мастерству поставок звезд футбола в главные клубы Европы, но в последнее время находили ребят, которых забирали к себе знаменитые зарубежные клубы. Рекордной продажей ПСВ остается Лосано. Мексиканский вингер ушел в «Наполи» за 45 млн евро, не заиграл, вернулся прошлым летом за 15 млн евро. Отличный бизнес, заработали и получили игрока обратно. Ирвинг Лосано не впечатляет, но рядом есть интересные ребята.

Полузащитник Веерман может повторить опыт Гакпо – форвард «Ливерпуля», Сангаре – игрок «Ноттингем Форест», Мадуэке – вингер «Челси», и Депая. Мемфис после ПСВ оказался в МЮ . Двадцатипятилетний хавбек Веерман рассчитывает на трансфер в серьезную команду из АПЛ . А вот ветеран де Йонг, поиграв за испанские клубы, просто наслаждается в 33 года результативностью на родине – 19 голов и 8 ассистов в чемпионате. Бывший игрок «Спартака» Гус Тиль тоже в заявке ПСВ , хотя из-за большой конкуренции атакующий хавбек не всегда выходит на поле.

Зато показывает себя молодой марокканец Сайбари, пусть ему и тяжело пока играть стабильно. Клуб, где становились собой легендарные Стам, Роббен и ван Нистелрой, обязательно подарит миру много качественных футболистов. Остаются вопросы к стабильности ребят из ПСВ , но тот же хавбек Вейналдум в составе «Ливерпуля» доказал, что парень из Эйндховена может стать ключевым в составе победителя Лиги чемпионов. После успеха Гуса Хиддинка в Кубке чемпионов в 1988 году – ПСВ с Куманом выиграл у «Порту» в главном финале сезона, они не оказывались на подобной высоте.