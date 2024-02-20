Спортдиректор «Барсы» пытается перехватить Дэвиса у «Реала». За защитника «Баварии» развернулся бой

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вчера, 15:57

Есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Близка к развязке история с будущим левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Канадский латераль серьёзно помог мюнхенцам за 5 лет в команде и сам вырос до исполнителя мирового класса. Теперь у Альфонсо истекает контракт с баварцами – и он подумывает над сменой обстановки. За футболиста на рынке разворачивается нешуточная борьба. Рассказываем, кто участвует в погоне за приобретением топ-латераля.

Англичане – не приоритет

Клубы АПЛ выходят на международный рынок игроков с переменным успехом и отличаются скорее топ-кадрами тренерского цеха. Но деньги в Премьер-лиге крутятся серьёзные – поэтому те же «Манчестер Сити» и «Челси» включились в борьбу за Альфонсо Дэвиса.

Правда, интерес этот – скорее номинальный. Всё потому, что Альфонсо – отличный игрок, которого можно приобрести по сниженной цене. У него летом 2025 года истекает контракт с «Баварией» — и если не удастся его продлить, летнее трансферное окно будет едва ли не последней возможностью заработать на канадце.

При этом вспоминается, что мадридцы на рынке более успешны. Годом ранее такой же бой разворачивался за Джуда Беллингема – и фаворитом считался «Ливерпуль». Только весной «Реал» вырвался в лидеры – в итоге хавбек феерит в составе «сливочных». Так что и в истории с Дэвисом не верится, что «горожане» или «аристократы» выйдут победителями.

«Реал» собирает новый состав «галактикос»

Зато мадридцы всерьёз озаботились формированием чемпионского состава. Перестройка планомерно продвигается вот уже несколько лет. Уже появились новые фамилии – Куртуа, Алаба, Рюдигер, Милитао. Собирается и компания молодых талантливых исполнителей. В группе атаки все привыкли к Винисиусу и Родриго, в центральной оси орудуют французы Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга, уругваец Федерико Вальверде, а главная звезда – Джуд Беллингем.

Вскоре предстоит вторая волна усиления – главным приобретением на этом этапе должен стать Килиан Мбаппе. Форвард принял решение не продлевать контракт с ПСЖ , хотя там предлагали весьма выгодные условия. Так, летом он станет свободным агентом и пополнит состав «Реала» (пока не верится).

При таком устрашающем костяке явным пробелом видится линия обороны, особенно фланги. Ферлан Менди непостоянен и периодически вылетает из-за травм, а справа Дани Карвахаль отсрочил необходимость трансфера, открыв второе дыхание – но замена ему в обозримом будущем всё равно потребуется.

Ещё осенью «сливочные» вступили в переговоры по Дэвису – и тогда «Бавария» называла ценник в 50 миллионов евро. Платить столько «Реал» не готов, но клуб порадовала готовность мюнхенцев вести диалог.

К этому моменту испанский гранд провёл несколько раундов переговоров с защитником, убеждал его не продлевать контракт с мюнхенцами (так будет проще провернуть сделку) – и устно достиг предварительного соглашения о переходе. Осталось согласовать с «Баварией» отступные.

С агентом латераля встречался Деку

В перспективы «Барселоны» несильно верится, учитывая их проблемы с финансами. В то же время Жоан Лапорта настроен изменить ситуацию – в клубе хотят заработать 200 млн евро на продажах и привлечь спонсоров. Но даже так смысла в подписании Дэвиса нет – тогда под вопрос ставится место Алехандро Бальде в старте. Да, он моложе и не подтвердил класс стабильностью. Зато это воспитанник «Барсы», который готов расти вместе с командой и более лоялен к клубу. В финансовых вопросах с ним будет проще.

Если «сине-гранатовые» вступят в борьбу за Дэвиса, повторится история с подписанием Рафиньи. У Хави уже был Дембеле на правом фланге, в Усмане он видел системообразующего игрока. И необходимости в бразильце, который дублирует его позицию, не было.

Но несмотря на это, спортивный директор «Барсы» Деку всё же решил встретиться с агентом Альфонсо в Барселоне после визита последнего в Мадрид. Во что это выльется, пока неизвестно.

«Бавария» пойдёт на всё, чтобы сохранить Дэвиса

Мюнхенцам не стоит наблюдать за происходящим со стороны. В идеале необходимо договориться о продлении контракта. Когда «Бавария» в предыдущий раз предлагала приступить к переговорам, отклика не было. В феврале немцы возобновили контакты. Зарплату боссы готовы поднять до 15 миллионов евро в год – так Альфонсо окажется среди самых высокооплачиваемых футболистов клуба. Условия оказались даже лучше тех, что предлагал «Реал» — при этом Дэвис всё равно склоняется к переезду в Испанию.

Команде остаётся вести переговоры с претендентами на латераля. Отпускать его бесплатно было бы невыгодно, случай с Килианом Мбаппе – яркий тому пример. На данный момент немецкий гранд ищет альтернативу своему лидеру – и обратился к кандидатуре Гутьерреса из «Жироны», за которого потребуют 35 миллионов евро.

Вместе с тем клуб рассматривает вариант с обменом Дэвиса на кого-то из футболистов «Реала» — в сделку предлагали включить Родриго. В качестве альтернативы – только компенсация в 50 миллионов евро. Альфонсо котировался бы ещё выше – но ему остался год по контракту, что всегда сказывается на запросах клуба. С таким ценником терять лидера будет не так обидно – да и сменщика будет искать проще.