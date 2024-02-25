«Жирона» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.02.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Примеры чемпионата Испании «Жирона» – «Райо Вальекано», который состоится 26 февраля 2024 года
«Жирона»
На текущий момент «жиронцы» в турнирной таблице чемпионата Испании находятся на третьей строчке. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «бело-красных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. Нулевую ничью раскатали «жиронцы» с командой «Реал Сосьедад» в рамках матча 23-го тура Примеры. В сухую, пропустив четыре гола, «Жирона» проиграла на выезде мадридскому «Реалу» в позапрошлом туре.
19 февраля со счётом 3:2 «Атлетик» взял верх над «Жироной».
«Райо Вальекано»
«Пчёлы» на сегодняшний день в турнирной таблице Примеры занимают четырнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Райо Вальекано» за последнее время. Со счётом 2:1 «Севилья» в гостях одержала победу над «пчёлами» в рамках матча 23-го тура Ла Лиги. С таким же счётом «Райо Вальекано» проиграло «Мальорке» в следующем туре чемпионата.
На прошлых выходных ничью раскатали «пчёлы» с мадридским «Реалом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жирона» – 1.67
- Ничья – 4.31
- Победит «Райо Вальекано» – 5.38
- Победит «Жирона» с форой -1.5 гола – 2.59
- Тотал голов больше 2.5 – 1.78
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.21
Статистика
- Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Из десяти последних матчей в пяти «жиронцы» обыграли своих соперников
- Две победы одержали «пчёлы» за аналогичный период.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Жироны» с коэффициентом 1.67. В текущем месяце «бело-красные» пока не радовали победами своих поклонников. В предстоящем футбольном поединке «жиронцы» могут исправить сложившуюся ситуацию.