«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:02

«Манчестер Сити»

«Горожане» хорошо начали плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и намерены защитить свой титул, повторив одно из достижений мадридского «Реала». Команда одержала выездную победу с разницей в два мяча и вряд ли ее упустит, если не произойдет ничего необычного. «Манчестер Сити» не стоит и забывать о чемпионате Англии, где коллектив все еще идет вторым, а отыграть один балл у «Ливерпуля» все никак не удается.

3 марта «горожане» разобрались в дерби Манчестера с «Манчестер Юнайтед» (3:1), а 27 февраля разгромили на выезде «Лутон Таун» (6:2).

«Копенгаген»

«Копенгаген» вряд ли рассчитывал даже выйти в плей-офф, но они это заслуженно сделали, правда дальше им попался обладатель трофея, где силы оказались неравны (1:3). Чтобы пройти дальше, команде необходимо отыграть два мяча, во что букмекерские конторы отказываются верить. Гости постараются достойно выступить и порадовать своих болельщиков. Также датскому клубу необходимо сконцентрироваться на чемпионате, где он уступает три очка основному конкуренту «Мидтьюлланду».

1 марта «Копенгагаен» проиграл важный поединок «Мидтьюлланду» (0:2), а 26 февраля на своем поле выиграл у «Норшеланна» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.14

Ничья – 9

Победит «Копенгаген» – 19

Тотал больше 3.5 мячей – 1.97

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.85

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних матча «Копенгагена» завершились исходом «обе забьют — нет»

Английский клуб выиграл у «Копенгагена» три из четырех последних встреч

Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Датскому клубу особо нечего терять, поэтому вероятно они будут играть более раскрепощенно и даже могу забить, а в голах чемпиона Англии сомневаться не приходится.