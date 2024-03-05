Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:16
«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Реал» Мадрид

Мадридский клуб находится в отличной физической форме и Карло Анчелотти удается удерживать команду на целой серии поединков без поражений. В чемпионате Испании «Реал» лидирует с набранными 66 баллами и на семь пунктов опережает «Жирону», что говорит о больших шансах «сливочных» на золотые медали. В поединке с «РБ Лейпциг» хозяева имеют преимущество в один мяч, но постараются его развить, чтобы лишить себя и болельщиков нервной концовки.

2 марта «Реал» Мадрид сыграл вничью на выезде с «Валенсией» (2:2), а 25 февраля на своем поле минимально переиграл «Севилью» (1:0).

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» сложно предугадать в каждом следующем матче, ведь команда выступает совершенно по-разному. В чемпионате коллектив идет на пятом месте и хочет попасть в зону Лиги чемпионов, но часто теряет очки с более слабыми командами, а в Лиге чемпионов могла не проиграть первый матч «Реалу» (0:1), а и вовсе выиграть его. Ни у кого нет сомнений, что немецкий клуб будет бороться на выезде и постарается удивить соперника на его же поле.

2 марта «РБ Лейпциг» не оставил шансов «Бохуму» в чемпионате Германии (4:1), а 24 февраля уступил на выезде «Баварии» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реал» Мадрид – 1.57
  • Ничья – 4.6
  • Победит «РБ Лейпциг» – 5.5
  • Тотал больше 3.5 мячей – 2.3
  • Тотал меньше 3.5 мячей – 1.65

Статистика

  • «Реал» выиграл только шесть матчей из десяти последних при трех ничьих
  • «РБ Лейпциг» проиграл пять из десяти поединков на выезде во всех турнирах
  • Два из трех последних матчей между клубами завершились победой «Реала»

Прогноз

Поставить на победу «Реала» во втором тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что в первом тайме соперник будет сопротивляться и искать свои моменты в атаке, а во второй половине встречи класс «Реала» возьмет свое и он забьет свои голы.

Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 18:17
Два года назад в рамках группового этапа ЛЧ Лейпциг уже приезжал на "Сантьяго Бернабеу", где уступил 0-2. Думаю, та же самая участь ждёт "быков" и в этот раз на поле "сливочных". Вряд ли кто-то станет спорить, что в ответном поединке Реал Мадрид - фаворит. Испанцы выиграли в Германии (1-0), имея тем самым пусть и не большое, но преимущество. Хозяева объективно выше классом, чем гости. А "быки" к тому же переживают не лучшие свои времена. И пока мадридцы лидируют в Ла Лиге, представители Ред Булла в таблице Бундеслиги только пятый. Не буду изобретать велосипед в ответном поединке между данными командами. Беру П1
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 