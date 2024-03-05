«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Реал» Мадрид
Мадридский клуб находится в отличной физической форме и Карло Анчелотти удается удерживать команду на целой серии поединков без поражений. В чемпионате Испании «Реал» лидирует с набранными 66 баллами и на семь пунктов опережает «Жирону», что говорит о больших шансах «сливочных» на золотые медали. В поединке с «РБ Лейпциг» хозяева имеют преимущество в один мяч, но постараются его развить, чтобы лишить себя и болельщиков нервной концовки.
2 марта «Реал» Мадрид сыграл вничью на выезде с «Валенсией» (2:2), а 25 февраля на своем поле минимально переиграл «Севилью» (1:0).
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» сложно предугадать в каждом следующем матче, ведь команда выступает совершенно по-разному. В чемпионате коллектив идет на пятом месте и хочет попасть в зону Лиги чемпионов, но часто теряет очки с более слабыми командами, а в Лиге чемпионов могла не проиграть первый матч «Реалу» (0:1), а и вовсе выиграть его. Ни у кого нет сомнений, что немецкий клуб будет бороться на выезде и постарается удивить соперника на его же поле.
2 марта «РБ Лейпциг» не оставил шансов «Бохуму» в чемпионате Германии (4:1), а 24 февраля уступил на выезде «Баварии» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.57
- Ничья – 4.6
- Победит «РБ Лейпциг» – 5.5
- Тотал больше 3.5 мячей – 2.3
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.65
Статистика
- «Реал» выиграл только шесть матчей из десяти последних при трех ничьих
- «РБ Лейпциг» проиграл пять из десяти поединков на выезде во всех турнирах
- Два из трех последних матчей между клубами завершились победой «Реала»
Прогноз
Поставить на победу «Реала» во втором тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что в первом тайме соперник будет сопротивляться и искать свои моменты в атаке, а во второй половине встречи класс «Реала» возьмет свое и он забьет свои голы.