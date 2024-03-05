«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:16

«Реал» Мадрид

Мадридский клуб находится в отличной физической форме и Карло Анчелотти удается удерживать команду на целой серии поединков без поражений. В чемпионате Испании «Реал» лидирует с набранными 66 баллами и на семь пунктов опережает «Жирону», что говорит о больших шансах «сливочных» на золотые медали. В поединке с «РБ Лейпциг» хозяева имеют преимущество в один мяч, но постараются его развить, чтобы лишить себя и болельщиков нервной концовки.

2 марта «Реал» Мадрид сыграл вничью на выезде с «Валенсией» (2:2), а 25 февраля на своем поле минимально переиграл «Севилью» (1:0).

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» сложно предугадать в каждом следующем матче, ведь команда выступает совершенно по-разному. В чемпионате коллектив идет на пятом месте и хочет попасть в зону Лиги чемпионов, но часто теряет очки с более слабыми командами, а в Лиге чемпионов могла не проиграть первый матч «Реалу» (0:1), а и вовсе выиграть его. Ни у кого нет сомнений, что немецкий клуб будет бороться на выезде и постарается удивить соперника на его же поле.

2 марта «РБ Лейпциг» не оставил шансов «Бохуму» в чемпионате Германии (4:1), а 24 февраля уступил на выезде «Баварии» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.57

Ничья – 4.6

Победит «РБ Лейпциг» – 5.5

Тотал больше 3.5 мячей – 2.3

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.65

Статистика

«Реал» выиграл только шесть матчей из десяти последних при трех ничьих

«РБ Лейпциг» проиграл пять из десяти поединков на выезде во всех турнирах

Два из трех последних матчей между клубами завершились победой «Реала»

Прогноз

Поставить на победу «Реала» во втором тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что в первом тайме соперник будет сопротивляться и искать свои моменты в атаке, а во второй половине встречи класс «Реала» возьмет свое и он забьет свои голы.