«Марсель» — «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:30

«Марсель»

«Марсель» в последних матчах добивается уверенных побед на радость собственных болельщиков и можно говорит о том, что команда смогла выйти из кризисного состояния. На данный момент команда занимает лишь седьмое место с 36 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В домашней игре с «Нантом» от хозяев ожидают очередной победы, которая бы еще на шаг приблизила их к зоне еврокубков, а возможно удастся побороться за топ-4.

7 марта «Марсель» разгромил на своем поле «Вильярреал» (4:0) в Лиге Европы, а второго числа не оставил шансов «Клермону» в чемпионате (5:1).

«Нант»

«Нант» чередует победы и поражения и находится очень близко к зоне вылета, а именно на расстоянии одного пункта. Коллектив занимает 14 место с 25 баллами и если не будет стабильно набирать очки, то через несколько туров может поменяться местами с нынешними аутсайдерами. В игре на выезде с «Марселем» гостей устроит любой результат кроме поражения. Матч имеет яркую вывеску и будет интересным не только для болельщиков команд, но и нейтральных зрителей.

3 марта «Нант» проиграл на своем поле аутсайдеру «Мецу» (0:2), а 24 февраля на выезде оказался сильнее «Лорьяна» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.48

Ничья – 4.5

Победит «Нант» – 7.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.93

Статистика

«Нант» выиграл только три из последних десяти матчей во всех турнирах

«Марсель» не проигрывает на своем поле уже 18 поединков подряд

«Марсель» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Нантом»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Марселя» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Хозяева находятся на подъеме и много забивают в последних встречах. Предполагаем, что «Марсель» одержит уверенную победу над «Нантом» минимум в два мяча.