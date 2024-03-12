«Волгарь» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.03.2024)

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сегодня, 15:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка России «Путь регионов» «Волгарь» – «Ахмат», который состоится 13 марта 2024 года

«Волгарь»

Астраханская команда в турнирной таблице ФНЛ находится на последней строчке. Ознакомимся с результатами недавних матчей клуба, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «грозненцами». Месяц «Волгарь» не выигрывает у своих соперников. Нулевую ничью команда раскатала с казахстанским «Женисом» в рамках товарищеской встречи. На своём поле миром разошлись подопечные Сергея Павлова с командой СКА -Хабаровск (1:1).

На прошлых выходных дома «Волгарь» потерпел поражение от клуба «Химки» со счётом 0:2.

«Ахмат»

«Зелёно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ занимают двенадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Ахмата» за последнее время. В товарищеском матче «грозненцы» уступили в один мяч «Оренбургу» (1:2). Дома с минимальным счётом «зелёно-белые» взяли верх над екатеринбургским «Уралом». Победный гол в матче забил защитник Андрей Семёнов.

9 марта на своём поле московские «динамовцы» со счётом 2:0 одержали победу над «Ахматом».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Волгарь» – 4.74

Ничья – 3.62

Победит «Ахмат» – 1.81

Победит «Ахмат» с форой -1.5 гола – 3.32

Тотал голов больше 2.5 – 2.17

Тотал голов меньше 2.5 – 1.70

Статистика

В трёх матчах из десяти крайних «Волгарь» обыграл своих оппонентов

За аналогичный период «зелёно-белые» взяли верх над своими соперниками в пяти встречах

Четыре очные встречи команд завершились исходом: обе забьют — нет.

Прогноз