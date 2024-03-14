«Голуэй Юнайтед» – «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

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вчера, 21:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Голуэй Юнайтед» – «Шемрок Роверс», который состоится 15 марта 2024 года

«Голуэй Юнайтед»

«Соплеменники» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Голуэй Юнайтед», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с действующим чемпионом Ирландии. С разницей в один мяч на своём поле «Голуэй Юнайтед» взял верх над «Уотерфордом» (2:1). С минимальным счётом в гостях уступил «Шелбурну».

8 марта нулевую ничью раскатали «соплеменники» с «Дроэдой».

«Шемрок Роверс»

Девятую строчку турнирной таблицы Премьер-дивизиона занимает на данный момент «Шемрок». Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием «зелёно-белых» за последнее время. В текущем сезоне команда пока не радовала победами своих поклонников. На выезде «Шемрок» уступил «Шелбурну» (1:2). Дома разошёлся миром с «красно-белой армией» из Дерри (2:2).

На прошлых выходных «Роверс» раскатал «нулёвку» со «Слайго».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Голуэй Юнайтед» – 3.70

Ничья – 3.30

Победит «Шемрок Роверс» – 2.09

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 гола – 3.90

Тотал голов больше 2.5 – 2.23

Тотал голов меньше 2.5 – 1.63

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «соплеменники» в пяти крайних матчах

Только в одной встрече за аналогичный период «Шемрок» взял верх над оппонентом.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу команды «Шемрок Роверс» с коэффициентом 2.09. Слишком долго «зелёно-белые» не выигрывали. Пришло время исправить данную ситуацию.