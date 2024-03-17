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«Монпелье» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:03
«Монпелье» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Монпелье»

«Монпелье» имеет проблемы в чемпионате Франции и очень близок к попаданию в зону вылета. Коллектив идет на 14 месте с 26 баллами и только на один пункт опережает «Нант», который занимает 16 место и находится в красной зоне. В домашней игре с «ПСЖ» у хозяев будет немного шансов, чтобы побороться за очки, но свои моменты хозяева постараются реализовать, если таковые появятся. Матч обещает быть интересным даже не смотря на присутствие явного фаворита.

8 марта «Монпелье» выиграл на выезде у «Ниццы» (2:1), а третьего числа поделил очки со «Страсбуром» (2:2).

«ПСЖ»

«ПСЖ» доволен собой, ведь вышел уже в 1/4 финала Лиги чемпионов и готовится к следующему раунду. Команда уверенно лидирует в Лиге 1 с набранными 56 баллами и опережает ближайшего конкурента на 10 баллов, поэтому не чувствует давления даже в случае потери очков. Тем не менее, гости настроены и дальше добиваться побед, чтобы не оставлять конкурентам даже надежды на возвращение в борьбу за золотые медали.

13 марта «ПСЖ» выиграл на своем поле у «Ниццы» (3:1), а 10 числа сыграла вничью с «Реймсом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монпелье» – 5.6
  • Ничья – 4.7
  • Победит «ПСЖ» – 1.55
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.52
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55

Статистика

  • Шесть из семи последних матчей «Монпелье» завершились исходом «обе забьют»
  • «ПСЖ» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
  • «ПСЖ» выиграл пять последних поединков с «Монпелье»
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «ПСЖ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Парижский клуб гораздо сильнее хозяев и даже не имея высокой мотивации, с большой вероятностью смогут одержать победу.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
jhnwrabt3e44
jhnwrabt3e44
сегодня в 11:18
Конечно разница в классе между командами прослеживается в полной мере, но например даже их очные противостояния, которые проходили на территории Монпелье, показывают, что обмен голами здесь довольно-таки частая история. И если переходить непосредственно к цифрам, то в 4-х таких матчах из крайних 5-ти фиксировался ОЗ. Поэтому и в очередной раз его рассмотреть не самая плохая идея.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:39
От ПСЖ в гостях можно ожидать всего , поэтому пробую тотал - ТБ(2,5).
Гость
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