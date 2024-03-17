«Монпелье» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Монпелье»
«Монпелье» имеет проблемы в чемпионате Франции и очень близок к попаданию в зону вылета. Коллектив идет на 14 месте с 26 баллами и только на один пункт опережает «Нант», который занимает 16 место и находится в красной зоне. В домашней игре с «ПСЖ» у хозяев будет немного шансов, чтобы побороться за очки, но свои моменты хозяева постараются реализовать, если таковые появятся. Матч обещает быть интересным даже не смотря на присутствие явного фаворита.
8 марта «Монпелье» выиграл на выезде у «Ниццы» (2:1), а третьего числа поделил очки со «Страсбуром» (2:2).
«ПСЖ»
«ПСЖ» доволен собой, ведь вышел уже в 1/4 финала Лиги чемпионов и готовится к следующему раунду. Команда уверенно лидирует в Лиге 1 с набранными 56 баллами и опережает ближайшего конкурента на 10 баллов, поэтому не чувствует давления даже в случае потери очков. Тем не менее, гости настроены и дальше добиваться побед, чтобы не оставлять конкурентам даже надежды на возвращение в борьбу за золотые медали.
13 марта «ПСЖ» выиграл на своем поле у «Ниццы» (3:1), а 10 числа сыграла вничью с «Реймсом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монпелье» – 5.6
- Ничья – 4.7
- Победит «ПСЖ» – 1.55
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.52
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55
Статистика
- Шесть из семи последних матчей «Монпелье» завершились исходом «обе забьют»
- «ПСЖ» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл пять последних поединков с «Монпелье»
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Парижский клуб гораздо сильнее хозяев и даже не имея высокой мотивации, с большой вероятностью смогут одержать победу.