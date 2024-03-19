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Любит гольф, женат на подруге детства и занимается недвижимостью. Факты из жизни Кейна

вчера, 16:24
Харри Кейн

Расскажем вам о личной жизни форварда мюнхенской «Баварии».

Харри Эдвард Кейн родился 28 июля 1993 года в Чингфорде, пригороде на северо-востоке Лондона.

Это место находится всего в пяти милях от бывшего домашнего стадиона «Тоттенхэма» «Уайт Харт Лейн», который прекратил свое существование в 2017 году. Родителей Кейна зовут Ким и Патрик. В их доме царила ирландская атмосфера, поскольку оба родителя родом из Голуэя, портового города на западном побережье этой страны. Они переехали в Лондон за лучшей жизнью и обзавелись там детьми.

Я думаю, что мои спортивные гены исходят от моей мамы, хотя эта тема является предметом горячих споров в семье Кейнов.

Папе, наверное, не понравится, что я это говорю, но думаю, что мой дедушка Эрик со стороны мамы был неплохим футболистом и играл на достойном уровне.

У Харри есть старший брат Чарли, который тоже в детстве занимался футболом. Между братьями крепкая связь, они не только родственники, но и отличные друзья. С возрастом ничего не изменилось, и между братьями до сих пор отличные отношения. Любопытно, что Чарли внешне очень похож на Харри, поэтому его путают с форвардом. Что делает Чарли, когда к нему подходят футбольные фанаты? Да, вы верно догадались, он раздает автографы, делая вид, что он и есть Харри. Так что будьте аккуратнее, если встретите Кейна, вы можете ошибиться.

Любит гольф, женат на подруге детства и занимается недвижимостью. Факты из жизни Кейна

Очень редко бывают случаи, когда, говоря о подростковом периоде футболиста, можно рассказать и о его нынешней жене. История Харри как раз идеально подходит для этого. Нападающий связан со своей супругой очень и очень давно. Пара объявила об отношениях в 2015 году, но вот что поведал сам Кейн:

Мы вместе ходили в школу, так что она видела всю мою карьеру. Ей это интересно, и меня это радует. Кэти даже давала несколько интервью о моей игре.

Пара, кажется, очень счастлива вместе, их образ жизни – пример для остальных футболистов сборной Англии, поскольку там тишь да благодать, ни скандалов, ни интриг. Да и когда на это брать время, если у тебя четверо детей? Две дочери, Айви и Вивьенн, и сыновья Луи и Генри.

Любит гольф, женат на подруге детства и занимается недвижимостью. Факты из жизни Кейна

Любит гольф, женат на подруге детства и занимается недвижимостью. Факты из жизни Кейна

После перехода в «Баварию» мы познакомились с несколькими родителями в школе и подружились с женами и детьми одноклубников. Мы уже начинаем чувствовать себя как дома. Вы не поверите, но мои дети заговорили на немецком раньше меня, я ими горжусь.

Кейн считает, что его семья — самая важная вещь в мире, но есть в окружении спортсмена и неприятные личности. Двоюродная сестра Харри женилась на преступнике, не зная об этом. Дерри Макканн изнасиловал женщину в парке за несколько часов до свадьбы с Керри, родственницей нашего героя. Мужчину поймали и посадили в тюрьму.

Что касается финансов, то с ними у бомбардира все в полном порядке. У футболиста есть собственная компания, которая занимается недвижимостью. Она называется Edward James Investments. Футболист управляет бизнесом не один: ему помогают родители и его брат Чарли, который, кстати, еще и агент Харри.

Любит гольф, женат на подруге детства и занимается недвижимостью. Факты из жизни Кейна

Впрочем, за Харри есть «грешок» – он начинал карьеру в лондонском «Арсенале». После того как «канониры» его заметили в местном клубе «Риджуэй Роверс», он присоединился к молодежной академии «Арсенала» в возрасте восьми лет, но всего через год покинул это место, потому что тренеры посчитали, что он недостаточно хорош, якобы он был слишком толстым. Харри вернулся в «Риджуэй Роверс» на два года, прежде чем присоединиться к академии «Уотфорда» на один сезон, а затем оказался в «шпорах». А дальше уже началась история, которую все знают.

Кейн является поклонником крикета и гольфа. Он также предпочитает, бег, велосипед и бои без правил. Впрочем, UFC он смотрит только по телевизору, а вот в гольф играет лично. Также Харри помогает тем безработным, которые хотят стать судьями. Он руководит программой обучения для желающих попробовать себя в этом русле. Считается, что нападающий не употребляет алкоголь и придерживается особой диеты, у него даже есть персональный повар.

Любит гольф, женат на подруге детства и занимается недвижимостью. Факты из жизни Кейна

Кейн уже побил рекорд по забитым мячам в своём дебютном сезоне Бундеслиги, пусть и чемпионства «Баварии», вероятно, не видать. Но есть ведь еще и Лига чемпионов! Мюнхенцы не будут сильно расстроены, если упустят «Серебряную салатницу» и возьмут «ушастого». Да и Кейн тоже будет только за. Впереди в этом турнире их ждет «Арсенал», Харри снова встретится со своими заклятыми врагами, но сможет ли выйти победителем?

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Все комментарии
rckywv2k2sjn
rckywv2k2sjn
вчера в 23:53
Много нового узнал о футболист!!
5c2dvk3scgbb
5c2dvk3scgbb
вчера в 23:53
Кейн - монстр! Машина для забивания голов!!!
soccer player 1
soccer player 1 ответ Рефери (раскрыть)
вчера в 22:51
Спасибо за поправку)
soccer player 1
soccer player 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:50
Я торопился читал. Невнимательно). Наверное, думал о своих трех дочерях)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:41
1. Спасибо за статью!

2. Пару слов без протокола..
Мну конечно извиняется перед автором, но иногда я сам не рад, что куда то встряю...) Цитирую:
"Двоюродная сестра Харри женилась на преступнике, не зная об этом...."
Дамы всегда выходят "замуж", женятся мужики, хотя в Англии всё может быть..

3. "Между братьями крепкая связь, они не только родственники, но и отличные друзья" Автору респект.

4.Есть вопрос...
Всё хорошо у Кейна, любовь супруги... (у женщин обычно она моментально просыпается и чем толще кошелёк тем она крепче)), но мну так и не узнал какое образование у жены Кейна... Кроме школьной скамьи...
Рефери
Рефери ответ soccer player 1 (раскрыть)
вчера в 19:54
Две девочки и два мальчика, младший в прошлом году родился, уже после перехода в Баварию
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ soccer player 1 (раскрыть)
вчера в 19:22, ред.
Странно. Я прочитал, что у него двое пацанов и две невесты.
soccer player 1
soccer player 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:16
И все девочки. Мужик купил билеты в Рай)))
soccer player 1
soccer player 1
вчера в 19:09
Красивая статья о хорошем человеке. Спасибо автор!!!
n2sf4r68q2ur
n2sf4r68q2ur
вчера в 17:52
Думаю что и салатница мимо и ушастова не возьмут... сезон для Кейна в минус.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:48
Удачи, Гарри
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:26
Четверо детишек... Чудесно.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:45
Один раз в своей жизни играл в гольф. Не скажу, что это самое скучное, что я делал в своей жизни, но гольф там точно в топе. Бьешь по мячику клюшкой и ездишь за ним на веселой электрической машинке, а еще всюду богатенькие стариканы со снобскими лицами обсуждают цены на лошадок, и влияние бочки на вкус шотландского виски. И все это по стоимости средней зарплаты в России.
Гость
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