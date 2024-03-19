Любит гольф, женат на подруге детства и занимается недвижимостью. Факты из жизни Кейна

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вчера, 16:24

Расскажем вам о личной жизни форварда мюнхенской «Баварии».

Харри Эдвард Кейн родился 28 июля 1993 года в Чингфорде, пригороде на северо-востоке Лондона.

Это место находится всего в пяти милях от бывшего домашнего стадиона «Тоттенхэма» «Уайт Харт Лейн», который прекратил свое существование в 2017 году. Родителей Кейна зовут Ким и Патрик. В их доме царила ирландская атмосфера, поскольку оба родителя родом из Голуэя, портового города на западном побережье этой страны. Они переехали в Лондон за лучшей жизнью и обзавелись там детьми.

Я думаю, что мои спортивные гены исходят от моей мамы, хотя эта тема является предметом горячих споров в семье Кейнов. Папе, наверное, не понравится, что я это говорю, но думаю, что мой дедушка Эрик со стороны мамы был неплохим футболистом и играл на достойном уровне.

У Харри есть старший брат Чарли, который тоже в детстве занимался футболом. Между братьями крепкая связь, они не только родственники, но и отличные друзья. С возрастом ничего не изменилось, и между братьями до сих пор отличные отношения. Любопытно, что Чарли внешне очень похож на Харри, поэтому его путают с форвардом. Что делает Чарли, когда к нему подходят футбольные фанаты? Да, вы верно догадались, он раздает автографы, делая вид, что он и есть Харри. Так что будьте аккуратнее, если встретите Кейна, вы можете ошибиться.

Очень редко бывают случаи, когда, говоря о подростковом периоде футболиста, можно рассказать и о его нынешней жене. История Харри как раз идеально подходит для этого. Нападающий связан со своей супругой очень и очень давно. Пара объявила об отношениях в 2015 году, но вот что поведал сам Кейн:

Мы вместе ходили в школу, так что она видела всю мою карьеру. Ей это интересно, и меня это радует. Кэти даже давала несколько интервью о моей игре.

Пара, кажется, очень счастлива вместе, их образ жизни – пример для остальных футболистов сборной Англии, поскольку там тишь да благодать, ни скандалов, ни интриг. Да и когда на это брать время, если у тебя четверо детей? Две дочери, Айви и Вивьенн, и сыновья Луи и Генри.

После перехода в «Баварию» мы познакомились с несколькими родителями в школе и подружились с женами и детьми одноклубников. Мы уже начинаем чувствовать себя как дома. Вы не поверите, но мои дети заговорили на немецком раньше меня, я ими горжусь.

Кейн считает, что его семья — самая важная вещь в мире, но есть в окружении спортсмена и неприятные личности. Двоюродная сестра Харри женилась на преступнике, не зная об этом. Дерри Макканн изнасиловал женщину в парке за несколько часов до свадьбы с Керри, родственницей нашего героя. Мужчину поймали и посадили в тюрьму.

Что касается финансов, то с ними у бомбардира все в полном порядке. У футболиста есть собственная компания, которая занимается недвижимостью. Она называется Edward James Investments. Футболист управляет бизнесом не один: ему помогают родители и его брат Чарли, который, кстати, еще и агент Харри.

Впрочем, за Харри есть «грешок» – он начинал карьеру в лондонском «Арсенале». После того как «канониры» его заметили в местном клубе «Риджуэй Роверс», он присоединился к молодежной академии «Арсенала» в возрасте восьми лет, но всего через год покинул это место, потому что тренеры посчитали, что он недостаточно хорош, якобы он был слишком толстым. Харри вернулся в «Риджуэй Роверс» на два года, прежде чем присоединиться к академии «Уотфорда» на один сезон, а затем оказался в «шпорах». А дальше уже началась история, которую все знают.

Кейн является поклонником крикета и гольфа. Он также предпочитает, бег, велосипед и бои без правил. Впрочем, UFC он смотрит только по телевизору, а вот в гольф играет лично. Также Харри помогает тем безработным, которые хотят стать судьями. Он руководит программой обучения для желающих попробовать себя в этом русле. Считается, что нападающий не употребляет алкоголь и придерживается особой диеты, у него даже есть персональный повар.

Кейн уже побил рекорд по забитым мячам в своём дебютном сезоне Бундеслиги, пусть и чемпионства «Баварии», вероятно, не видать. Но есть ведь еще и Лига чемпионов! Мюнхенцы не будут сильно расстроены, если упустят «Серебряную салатницу» и возьмут «ушастого». Да и Кейн тоже будет только за. Впереди в этом турнире их ждет «Арсенал», Харри снова встретится со своими заклятыми врагами, но сможет ли выйти победителем?