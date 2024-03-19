Почеттино: «Люди должны понимать, что мы строим новый „Челси“»

Главный тренер «Челси» высказался о текущем состоянии команды.

Люди должны понимать, что мы строим новый «Челси». Посмотрите, я тут 9 месяцев — мы дважды дошли до «Уэмбли» в двух разных турнирах. Нужно наслаждаться этим и верить в себя.