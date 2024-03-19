Почеттино: «Люди должны понимать, что мы строим новый „Челси“»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о текущем состоянии команды.
Люди должны понимать, что мы строим новый «Челси». Посмотрите, я тут 9 месяцев — мы дважды дошли до «Уэмбли» в двух разных турнирах. Нужно наслаждаться этим и верить в себя.
В финале Кубка Английской Лиги «Челси» уступил «Ливерпулю» (0:1). В полуфинале Кубка Англии «синие» сыграют с «Манчестер Сити».
Он также был неудобным соперником, когда тренировал «Тоттенхэм». Надо просто вспомнить матчи Лиги чемпионов 2019 — 0:1 в первой игре, 4:3 во второй. Так что Челси имеет неплохие шансы выйти в финал Кубка Англии, особенно когда Сити больше интересует АПЛ и ЛЧ.
Почеттино не нужно увольнять. В АПЛ дела пошли не так как планировались, но за 9 месяцев он может помочь команде выйти в финал во второй раз.
Он также был неудобным соперником, когда тренировал «Тоттенхэм». Надо просто вспомнить матчи Лиги чемпионов 2019 — 0:1 в первой игре, 4:3 во второй. Так что Челси имеет неплохие шансы выйти в финал Кубка Англии, особенно когда Сити больше интересует АПЛ и ЛЧ.
Почеттино не нужно увольнять. В АПЛ дела пошли не так как планировались, но за 9 месяцев он может помочь команде выйти в финал во второй раз.