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Почеттино: «Люди должны понимать, что мы строим новый „Челси“»

сегодня, 12:36

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о текущем состоянии команды.

Люди должны понимать, что мы строим новый «Челси». Посмотрите, я тут 9 месяцев — мы дважды дошли до «Уэмбли» в двух разных турнирах. Нужно наслаждаться этим и верить в себя.

В финале Кубка Английской Лиги «Челси» уступил «Ливерпулю» (0:1). В полуфинале Кубка Англии «синие» сыграют с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
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сегодня в 17:01
Бакланов не забудьте)
rzq6rtxwsd9q
rzq6rtxwsd9q
сегодня в 14:06
Эх, жалко, что тебя физрука некому построить!
s2tv7sa9693q
s2tv7sa9693q
сегодня в 13:46
Уж лучше бы был старый, но сильный Челси.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 13:37, ред.
Почеттино прав. Работает 9 месяцев, а средняя команда Челси уже выходила в финал Кубка Лиги, и находится в полуфинале Кубка Англии. Почеттино – неудобный соперник для Гвардиолы. В этом сезоне его команда не проиграла дважды - 4:4 в первом круге, 1:1 во втором.

Он также был неудобным соперником, когда тренировал «Тоттенхэм». Надо просто вспомнить матчи Лиги чемпионов 2019 — 0:1 в первой игре, 4:3 во второй. Так что Челси имеет неплохие шансы выйти в финал Кубка Англии, особенно когда Сити больше интересует АПЛ и ЛЧ.

Почеттино не нужно увольнять. В АПЛ дела пошли не так как планировались, но за 9 месяцев он может помочь команде выйти в финал во второй раз.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:07, ред.
Люди ещё и понимают, что с таким руководством ничего путного не построить ☝️😉
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