Рейтинг разумности зарплат. ПСЖ – на дне

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сегодня, 21:51

А в топе клубы из Германии и Испании.

Финансовые возможности футбольных клубов сильно различаются. И это нередко заставляет говорить об эффективности тех или иных затрат. Но нет универсального способа измерить, насколько денежные вложения оказываются полезными, точнее, сколько очков приносит каждый вложенный доллар.

И все же в ESPN придумали методику, которая позволит хотя бы прикинуть, какие клубы с максимальной пользой тратят каждую копейку. Исходя из их возможностей и результатов в чемпионатах. Были рассмотрены 96 команд, которые выступают в высших лигах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Технология расчета

Суть метода оценки заключается в том, что издание брало из FBref данные по зарплатам клубов в текущем сезоне. Сначала рассчитывались средние траты на одно очко в каждом чемпионате. Затем это число делилось на количество сыгранных матчей, чтобы привести к общему виду положение в разных лигах, где сыграно не одинаковое количество туров.

Затем та же операция была проведена для каждого клуба. И это число сравнивалось со средним значением в лиге. Так было сделано снова для того, чтобы перекос в зарплатах в указанных странах не ломал статистику. Например, английские клубы настолько богаче всех остальных, что они почти все оказались бы в самом низу рейтинга, если сравнивать их расходы на очко со средними по Европе. В АПЛ просто дороже быть конкурентоспособным.

В итоге все команды ранжировались по двум показателям. Первый демонстрирует, на сколько от среднего показателя по лиге отличается количество долларов, потраченных на одно очко. А второй описывает это в процентном соотношении. В результате получился рейтинг из 96 команд. И давайте посмотрим на тех, кто тратит разумнее всего, а кто этим не отличается.

Рейтинг разумных трат

1. «Хайденхайм» (Германия)

Нетрудно догадаться, что при таком подходе, который учитывает только результаты в чемпионатах, на вершине будут клубы, умудряющиеся с минимальными затратами показывать хоть какие-то результаты. Тут лидером стал немецкий «Хайденхайм», который недавно поднялся в элиту. У него третья снизу зарплатная ведомость в этом списке.

Немецкие клубы тратят около 58 тысяч долларов за очко в среднем. А траты «Хайденхайма» на 73 процента ниже, чем средний показатель в Бундеслиге. Это лучшее значение в Европе. С минимальными расходами клуб идет 11-м в чемпионате с десятиочковым отрывом от зоны вылета.

2. «Алавес» (Испания)

У «Алавеса» самая низкая зарплата в Испании. Но скромная команда держится на 13-м месте в Ла Лиге после 29 туров. В нападении «Алавес» не блистает, но берет свое более-менее надежной защитой для клуба такого уровня. Пропускает он на уровне «Барселоны» и «Атлетико». Это и позволяет прыгать выше головы. По количеству передач это вторая снизу команда Ла Лиги. Но при этом у «Алавеса» положительная разница в ожидаемых голах, что удивительно.

3. «Штутгарт» (Германия)

Если бы не невероятный «Байер», который разрывает Бундеслигу в этом сезоне, то в Германии бы говорили только о «Штутгарте». По количеству созданных голевых моментов эта команда держится на уровне «Ливерпуля» и «Барселоны», если можно сравнивать разные лиги. Только десять команд в Европе набирают в среднем больше очков за игру, чем «Штутгарт». А по зарплате эта команда лишь 65-я из 96 клубов топ-лиг.

4. «Лас-Пальмас» (Испания)

Эту скромную команду сложно назвать типичной среди ограниченных в ресурсах. Она очень любит играть в пас. «Лас-Пальмас» — третий по этому показателю в Ла Лиге. А по количеству недозволенных сопернику передач он второй. Уступает по обоим параметрам только «Барселоне». Но «Лас-Пальмас» редко бьет по воротам. И в основном издали. Зато пропустил только 32 мяча. Это четвертый результат в чемпионате. На том и держится.

5. «Жирона» (Испания)

А вот про «Жирону» сказано уже многое. В какой-то момент казалось, что она повторит чудо «Лестера» и навяжет борьбу за чемпионство. Но удержать нужный ритм скромной команде не удалось. И даже сейчас, идя на третьем месте и переживая спад, «Жирона» сохраняет хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов, что уже будет сенсацией. И позволит явно увеличить расходы, которые сейчас крайне скромны.

6. «Лутон Таун» (Англия)

Ему не гарантировано сохранение места в АПЛ на следующий сезон, но набранное сейчас количество очков на фоне скромнейшей по английским меркам зарплатной ведомости – это уже подвиг. Для понимания картины, в Англии тратят 103 661 доллар на очко за игру, в Германии – 58 584, в Испании – 50 561, в Италии – 47 203, во Франции – 40 656.

Поэтому «Лутон» выживает в условиях мощнейшей конкуренции. Интересно, что даже со своей самой скромной в Англии зарплатой «Лутон» платит своим игрокам больше, чем 34 из 96 оцененных команд.

7. «Брест» (Франция)

На самом деле «Брест» получает самую большую отдачу от своих расходов в этом рейтинге: 12 481 доллар на очко за игру. Но он не первый в списке, потому что в среднем команды во Франции тратят гораздо меньше, чем клубы из других лиг. Вдобавок ко всему это не типичный представитель второго места в своей лиге. Он в среднем набирает 1,81 очка за игру. Это меньше, чем у команд, занимающих пятые места в Германии, Испании и Англии.

8. «Осасуна» (Испания)

9. «Тулуза» (Франция)

10. «Лечче» (Италия)

11. «Вулверхэмптон» (Англия)

12. «Фрайбург» (Германия)

13. «Райо Вальекано» (Испания)

14. «Болонья» (Италия)

15. «Аугсбург» (Германия)

…

83. «Манчестер Сити» (Англия)

84. «Вольфсбург» (Германия)

85. «Рома» (Италия)

86. «Ювентус» (Италия)

87. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

88. «Марсель» (Франция)

89. «Севилья» (Испания)

90. «Челси» (Англия)

91. «Манчестер Юнайтед» (Англия)

92. «Атлетико» (Испания)

93. «Барселона» (Испания)

94. «Реал» (Испания)

95. «Бавария» (Германия)

96. ПСЖ (Франция)