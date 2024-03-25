«Миллуол» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 01:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Миллуол» – «Вест Бромвич», который состоится 29 марта 2024 года

«Миллуол»

Шестнадцатую строчку турнирной таблицы Чемпион Лиги занимают на сегодняшний день «львы». Рассмотрим недавние матчи с участием «докеров», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «дроздами» из Уэст-Бромиджа. В рамках матча 36-го тура чемпионата «Миллуол» в гостях раскатал ничью с «Блэкберном» (1:1). С минимальным счётом на своём поле «львы» обыграли «синих» из Бирмингема.

На прошлых выходных со счётом 0:2 «докеры» уступили в гостях «павлинам» из Лидса.

«Вест Бромвич»

«Альбион» в турнирной таблице Чемпионшипа входит в пятёрку самых сильных команд на данный момент. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Вест Брома» за последнее время. 6 марта вничью со счётом 2:2 «дрозды» на выезде сыграли с командой КПР . С разницей в три гола «Альбион» в гостях выиграл у «Хаддерсфилда» (4:1).

16 марта со счётом 2:0 на своём поле «Вест Бромвич» одержал победу над «зарянками» из Бристоля.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Миллуол» – 3.20

Ничья – 3.00

Победит «Вест Бромвич» – 2.30

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 гола – 4.40

Тотал голов больше 2.5 – 2.38

Тотал голов меньше 2.5 – 1.47

Статистика

В трёх матчах из десяти крайних «Миллуол» обыграл своих соперников

За такой же период «Альбион» одержал шесть побед

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. Два крайних очных матча соперников прошли без голов. В предстоящем матче компания Pinnacle ставку предлагает сделать на тотал меньше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.47.