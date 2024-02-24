«Ливерпуль» привлёк нейробиологов при подготовке к финалу Кубка Лиги

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вчера, 21:35

«Ливерпуль» на этой неделе провёл работу с немецкими нейробиологами, готовясь к возможной серии пенальти в финале Кубка Английской Лиги с «Челси».

По информации источника, специалисты Никлас Хауслер и Патрик Ханчке прикрепили к головам игроков электроды, чтобы измерить их мозговую активность и помочь им достигнуть оптимального психического состояния.

Впервые они начали работать с мерсисайдцами летом 2021 года. Главный тренер команды Юрген Клопп отметил, что специалисты сыграли важную роль в победе «красных» над «Челси» в финале Кубка Англии в 2022-м (0:0, 6:5 по пенальти). В феврале того же года «Ливерпуль» выиграл Кубок Лиги, одолев в решающем поединке всё тот же «Челси» (0:0, 11:10 в серии одиннадцатиметровых ударов).