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«Ливерпуль» привлёк нейробиологов при подготовке к финалу Кубка Лиги

вчера, 21:35
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗакончился в доп. время

«Ливерпуль» на этой неделе провёл работу с немецкими нейробиологами, готовясь к возможной серии пенальти в финале Кубка Английской Лиги с «Челси».

По информации источника, специалисты Никлас Хауслер и Патрик Ханчке прикрепили к головам игроков электроды, чтобы измерить их мозговую активность и помочь им достигнуть оптимального психического состояния.

Впервые они начали работать с мерсисайдцами летом 2021 года. Главный тренер команды Юрген Клопп отметил, что специалисты сыграли важную роль в победе «красных» над «Челси» в финале Кубка Англии в 2022-м (0:0, 6:5 по пенальти). В феврале того же года «Ливерпуль» выиграл Кубок Лиги, одолев в решающем поединке всё тот же «Челси» (0:0, 11:10 в серии одиннадцатиметровых ударов).

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Перевод с theathletic.com
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azkan
azkan ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:57
))) Отличный юмор!
5rukf45trpjb
5rukf45trpjb
сегодня в 05:24
Ничем это не поможет, пенальти - дело случая
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:41
Электрод в голову ; чип в мяч - победа "в кармане"...)
Futurista
Futurista
вчера в 21:49
Немецкие нейробиологи?....что британские учёные уже закончились?))...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:47
Мда, к чему не прибегают, чтоб взять титул...
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