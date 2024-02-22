Клопп, Гвардиола и Артета изобрели новое амплуа. Кодовое название – «восемь с половиной»

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вчера, 23:01

На что только не идут ради чемпионского кубка.

Тактика по-прежнему обеспечивает трофеи

«Порту» грамотно помучил «Арсенал», а наградой стал победный гол в концовке. «Интер» четко расправлялся с «Атлетико», но наградой не стал хет-трик Арнаутовича, хотя Марко забил в итоге победный единственный мяч. Без тактики у «Лацио» нет шансов против «Баварии». А у «Арсенала» и «Ливерпуля» без оригинальных построений нет шансов в погоне за титулом в АПЛ , где чемпионом является «Манчестер Сити».

Легенды МЮ Рой Кин и Гари Невилл настаивают, что Фергюсон не объяснял им тактику так глубоко, как привыкли сейчас. Но сэр Алекс, если услышит их разговор, передаст каждому по почте бутсы – с намеком, что при встрече с радостью метнет обувь в их сторону, как случилось когда-то с Бекхэмом. Шотландец, конечно же, объяснял тактику, у него на поле был невероятный Скоулз, дитя правильной стратегии игры.

Но Фергюсон делал это так просто, что будущие бездарные тренеры Кин и Невилл не заметили. Гвардиола, Клопп и Артета работают современнее. У них базы данных и большие тренерские штабы. У бровки стоят мониторы для повторов и сбора информации о состоянии игроков. Но без тактики лучшие команды в АПЛ не победить. Особенно если задача «Манчестер Сити» – стать первой командой в истории с 4-м титулом подряд.

Для успеха мало лишь «девяток» и «десяток»

Атакующего хавбека обозначают цифрой «десять». А вот центрального нападающего, хотя дальше по схеме от собственных ворот, «девяткой». Есть также «восьмерки», это полузащитники, которые работают между штрафными площадями, но не являются чистыми опорными хавбеками или ярко выраженными «десятками». Также в футболе придумали ложную «девятку», это нападающий, который заходит в центр, но играет шире и глубже, как Месси в «Барселоне».

Или как Фирмино в лучших матчах за «Ливерпуль», где были результативные инсайды Салах и Мане. Можно обозначить ложную «девятку» как «9.5». Но каждый тренер и команда изучают наработки ведущих клубов, со временем к ним привыкают. Учатся работать персонально против нападающего, даже если прячется рядом со штрафной площадью. Защитники отрезают адресатов пасов от плеймейкеров, разменивают один в один вингеров на крайних защитников.

Чистых позиций становится мало, тотальный футбол побеждает. Александер-Арнольд не правый защитник, а латераль и даже плеймейкер. Но в этом сезоне АПЛ видим сразу три примера рождения новой позиции – амплуа «8.5». Каждый в тройке играл форварда, нередко ложного и второго, а потом полузащитника в схеме «4-3-3», причем чаще со смещением на левый фланг. Изобрели форварда, который не форвард, но при этом скорее не «десятка», а хавбек.

Эксперименты на Альваресе, Гакпо и Хаверце

Обратите внимание, что идею уже одолжили в «Реале». У Анчелотти есть номер «8.5». Нападающий, который отрабатывает в центре, зовут его Беллингем. Причем не играет прямо, как Зидан, по центру или, как Джеррард, глубоко. Гакпо в «Ливерпуле» тоже не назвать ни чистым форвардом, ведь есть Нуньес и Жота, ни левым инсайдом, как был Мане. Это нечто новое и гибридное.

Представителей амплуа «восемь с половиной» тренеры фаворитов АПЛ используют по-разному. Альварес чаще «десятка», ведь Де Брюйне долго не было из-за травмы в «зоне 14» перед штрафной площадью соперника. В «Реале» видят в Хулиане нового Бензема. У Хаверца в «Арсенале» не получилось стать ложной «девяткой», Артета оттянул немца ниже по схеме, больше всего времени Кай провел в связке с Райсом и другими хавбеками.

Гакпо, поскольку чаще играл в тройке атаки, уходит на оба фланга, особенно на левый край поля. Но слева у «Арсенала» Мартинелли, а у «Манчестер Сити» Доку и Грилиш. Но есть вспомнить карьеру Хаверца, то в «Байере» играл атакующего инсайда. Да и Альварес смещается левее, когда правую сторону в сборной Аргентины занимает Месси. Но дело не только в буквальной привязке к зоне на поле, а также в задачах для этих футболистов.

Тренеры грандов развивают идеи Моуриньо

Игрок позиции «восемь с половиной» должен ассистировать форварду, не мешать вингерам и работать в прессинге в центре поля. У Моуриньо двадцать лет назад были широкие функции у Гудйонсена и Дрогба, двух рослых нападающих. Имея в центре поля Макелеле и Лэмпарда, молодой португальский тренер менял всем задачи. Дрогба работал в оттяжке, Лэмпард забивал много мячей, а Макелеле доказал, что умеет отдавать тонкие пасы.

Дрогба много боролся, словно опорник, но лишь дважды в карьере забил больше 12 мячей за сезон в АПЛ . Вот и Гакпо, Альварес и Хаверц ищут себя всюду. Чистой «десятки» больше нет, чтобы просто стоять и ждать мяч. Также у «Арсенала» и «Ливерпуля» были проблемы с форвардами острия, что заставило Артету и Клоппа экспериментировать. Но также Гакпо, Альваресу и Хаверцу приходится много работать без мяча в тройке хавбеков.

Если не будет универсальных солдат, то центр поля «Манчестер Сити» не выстоит с одним Родри в обороне, пока Де Брюйне, Бернарду и Альварес атакуют. Гакпо и Хаверц ещё и рослые ребята – по 193 сантиметра, подходят для борьбы на всех участках поля. Большие тренеры выжимают максимум. У Альвареса 15 голевых действий в АПЛ , у Гакпо 8, а у Хаверца 6. Но голы не главное, идея с форвардами-хавбеками наставникам точно нравится.

Могут использовать других игроков в похожей роли. У «Манчестер Сити» есть Фоден, у «Арсенала» можно опробовать Мартинелли, а у «Ливерпуля» есть Собослаи, явный кандидат на роль имени Федерико Феллини, ведь «Восемь с половиной» это название его великого фильма. Режиссеры Клопп и Артета не позволяют Гвардиоле расслабиться, поэтому зритель получает жесткий коктейль из перемещений и смены привычных ролей.