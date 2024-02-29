Пострадают Беллингем, Винисиус и Эндрик. У «Реала» будут проигравшие после трансфера Мбаппе

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сегодня, 15:51

И важно, чтобы не пострадал Анчелотти.

Переходы такого масштаба – свободный агент, которому выплатят огромные «подъемные», всегда влияют на клуб и коллектив. Чтобы не начались ссоры из-за денег, в «Реале» даже слили выдуманную информацию о зарплате Мбаппе. Но смотрите на Анчелотти – недоволен разговорами о Килиане. Нервозность итальянца связана с пониманием, что появление капризного и эгоистичного форварда повлияет на раздевалку. У «Реала» классная атмосфера, давно такой не было, ведь с Роналду и компанией добиться подобного единения сложно. Мбаппе может влиться в коллектив, где есть молодые французы. Но вот на поле будут пострадавшие от его приезда. Самое время о них поговорить.

Винисиус, левый вингер

Будь Винисиус правым вингером, то никаких проблем. Анчелотти наигрывал бы его на позиции Бэйла – Гарет перешел с любимого фланга в интересах Роналду, кумира Мбаппе. Но уход Жуниора на фланг Родриго не является опцией. Также мешает схема «4-4-2» с «ромбом», где нужно отдать место «десятки» Беллингему. Получается, что человек с хет-триком в Эль Класико – у Винисиуса редкий подвиг для матчей подобного уровня, может оказаться выброшенным за борт. Или президент «Реала» Перес увидит недовольство бразильца и решит с ним попрощаться ради спокойной интеграции Мбаппе, или Анчелотти надо придумать схему, где два непрофильных центральных нападающих играют как Бензема и Роналду. Непростая задача, Мбаппе не Криштиану, а Винисиус явно не Карим.

Беллингем, плеймейкер

Самый популярный ребенок в классе может зазнаться. В Дортмунде говорили, что Джуд только на публике хороший мальчик, вроде Рэшфорда, а за закрытыми дверями бывает высокомерным. Беллингем заносчивый молодой человек, тяжело спрогнозировать реакцию юного англичанина на появление в «классе» новой звезды в лице Мбаппе. Но даже на поле есть вероятность конфликта интересов. Килиан играет с явной оттяжкой на левый край, тоже любит вбегать в штрафную площадь, то есть результативность Беллингема упадет. А у голов есть одна особенность – вызывают зависимость, как опасные вещества. Джуд привык забивать мячи, а теперь придется пахать на принца из Франции. Опыт игры с Холандом поможет, но пару лет назад у Беллингема был другой статус в футболе.

Родриго, правый вингер

Представим, что «Реал» играет по старой испанской схеме «4-3-3». В таком случае Беллингем ближе к центру поля, Тчуамени и Кроос в опорной зоне, или Вальверде правее, а немец Тони на пенсии. Но в таком раскладе Беллингем и Вальверде слишком атакующие ребята, чтобы справиться с сильными соперниками в плей-офф Лиги чемпионов. Такой «Реал» можно загнать физически, создать много моментов получилось даже у «Лейпцига», не говоря о «Манчестер Сити» или «Интере». Поэтому опасна схема «4-3-3», где Родриго и Винисиус на флангах, а Мбаппе новая «девятка». Основной будет модель «4-4-2», тогда влюбленный в «Реал» Родриго пострадает первым.

Хоселу, нападающий

Понятно, что форвард «Эспаньола», которого взяли в аренду, здесь лишь символ. В мире Мбаппе и Винисиуса в «Реал» тяжело притащить центрального нападающего. Приезд Мбаппе вредит любому профильному форварду «Реала». Жиру и Бензема умеют делиться моментами, а далеко не каждая «девятка» в мире так играет. Поэтому «Реал» и присматривался к аргентинцам Лаутаро и Альваресу, они не жадные. Но «девятка» Хоселу точно не сможет забить 14 мячей за сезон во всех турнирах в команде с Мбаппе. Причем 33-летнего испанца вряд ли оставят, ведь уже подписали юного таланта в центр атаки.

Эндрик, нападающий

Будет мелкий тактический дискомфорт из-за Мбаппе, как у Вальверде. Уругваец не сможет играть правого инсайда, схему подберут под Килиана, чтобы инвестиции сразу заработали и принесли прибыль. А вот для Эндрика подписание Мбаппе это прямой и серьезный удар. Причем даже в мире, где 17-летний бразилец оказывается идеальным для основы команды Анчелотти, останется пострадавший. Если Эндрик подходит как «девятка» рядом с Мбаппе, то зачем «Реалу» Родриго и Винисиус? Выгоднее продать их, найти запасных форвардов и работать в схеме «4-4-2», где юный бразилец как новый Бензема. Но изначальная ставка на связку Винисиуса и Мбаппе. Тогда зачем вытаскивать Эндрика из «Палмейраса»? Малыш поспешил с трансфером в «Реал», может испортить всю карьеру, если приедет на лавку и раскиснет.

Трансфер Мбаппе это не только самая утомительная сага двадцать первого века в футболе, ведь сложно припомнить историю такого многослойного перехода, в котором все участники сделки оказываются плохими героями. Трансфер Мбаппе это прямая опасность уничтожить дружескую атмосферу в «Реале», где Кроос и Модрич как патриархи одной ногой на пенсии, Луке предлагают пост помощника Анчелотти. В «Реале» Рюдигер подружился с молодыми ребятами, ведь немец их веселит. Куртуа поддерживает Лунина и помогает молодому голкиперу его достойно подменить. Тогда как Мбаппе, который не привык работать на команду, это прямая угроза для Родриго и Винисиуса.

Как и Перес, ведь Флорентино с радостью выбросит бразильцев за борт, чтобы в центре атаки увидеть Холанда и Мбаппе, а Беллингема на позиции Зидана. Причем агент и отец Эрлинга знают это, поэтому встречаются с людьми из «Барселоны», чтобы Перес заревновал, ещё сильнее захотел заполучить норвежца. «Реалу» сказочно повезло, что Анчелотти не уезжает в Рио-де-Жанейро. У Хаби Алонсо и других молодых наставников нет такого опыта педагогической работы с Галактикос. На Карло вся надежда, ведь Килиан по характеру не подарок.