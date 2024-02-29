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Пострадают Беллингем, Винисиус и Эндрик. У «Реала» будут проигравшие после трансфера Мбаппе

сегодня, 15:51
Килиан Мбаппе
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Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Нападающий
Беллингем Джуд
Беллингем Джуд
Полузащитник

И важно, чтобы не пострадал Анчелотти.

Переходы такого масштаба – свободный агент, которому выплатят огромные «подъемные», всегда влияют на клуб и коллектив. Чтобы не начались ссоры из-за денег, в «Реале» даже слили выдуманную информацию о зарплате Мбаппе. Но смотрите на Анчелотти – недоволен разговорами о Килиане. Нервозность итальянца связана с пониманием, что появление капризного и эгоистичного форварда повлияет на раздевалку. У «Реала» классная атмосфера, давно такой не было, ведь с Роналду и компанией добиться подобного единения сложно. Мбаппе может влиться в коллектив, где есть молодые французы. Но вот на поле будут пострадавшие от его приезда. Самое время о них поговорить.

Винисиус, левый вингер

Будь Винисиус правым вингером, то никаких проблем. Анчелотти наигрывал бы его на позиции Бэйла – Гарет перешел с любимого фланга в интересах Роналду, кумира Мбаппе. Но уход Жуниора на фланг Родриго не является опцией. Также мешает схема «4-4-2» с «ромбом», где нужно отдать место «десятки» Беллингему. Получается, что человек с хет-триком в Эль Класико – у Винисиуса редкий подвиг для матчей подобного уровня, может оказаться выброшенным за борт. Или президент «Реала» Перес увидит недовольство бразильца и решит с ним попрощаться ради спокойной интеграции Мбаппе, или Анчелотти надо придумать схему, где два непрофильных центральных нападающих играют как Бензема и Роналду. Непростая задача, Мбаппе не Криштиану, а Винисиус явно не Карим.

Беллингем, плеймейкер

Самый популярный ребенок в классе может зазнаться. В Дортмунде говорили, что Джуд только на публике хороший мальчик, вроде Рэшфорда, а за закрытыми дверями бывает высокомерным. Беллингем заносчивый молодой человек, тяжело спрогнозировать реакцию юного англичанина на появление в «классе» новой звезды в лице Мбаппе. Но даже на поле есть вероятность конфликта интересов. Килиан играет с явной оттяжкой на левый край, тоже любит вбегать в штрафную площадь, то есть результативность Беллингема упадет. А у голов есть одна особенность – вызывают зависимость, как опасные вещества. Джуд привык забивать мячи, а теперь придется пахать на принца из Франции. Опыт игры с Холандом поможет, но пару лет назад у Беллингема был другой статус в футболе.

Родриго, правый вингер

Представим, что «Реал» играет по старой испанской схеме «4-3-3». В таком случае Беллингем ближе к центру поля, Тчуамени и Кроос в опорной зоне, или Вальверде правее, а немец Тони на пенсии. Но в таком раскладе Беллингем и Вальверде слишком атакующие ребята, чтобы справиться с сильными соперниками в плей-офф Лиги чемпионов. Такой «Реал» можно загнать физически, создать много моментов получилось даже у «Лейпцига», не говоря о «Манчестер Сити» или «Интере». Поэтому опасна схема «4-3-3», где Родриго и Винисиус на флангах, а Мбаппе новая «девятка». Основной будет модель «4-4-2», тогда влюбленный в «Реал» Родриго пострадает первым.

Хоселу, нападающий

Понятно, что форвард «Эспаньола», которого взяли в аренду, здесь лишь символ. В мире Мбаппе и Винисиуса в «Реал» тяжело притащить центрального нападающего. Приезд Мбаппе вредит любому профильному форварду «Реала». Жиру и Бензема умеют делиться моментами, а далеко не каждая «девятка» в мире так играет. Поэтому «Реал» и присматривался к аргентинцам Лаутаро и Альваресу, они не жадные. Но «девятка» Хоселу точно не сможет забить 14 мячей за сезон во всех турнирах в команде с Мбаппе. Причем 33-летнего испанца вряд ли оставят, ведь уже подписали юного таланта в центр атаки.

Эндрик, нападающий

Будет мелкий тактический дискомфорт из-за Мбаппе, как у Вальверде. Уругваец не сможет играть правого инсайда, схему подберут под Килиана, чтобы инвестиции сразу заработали и принесли прибыль. А вот для Эндрика подписание Мбаппе это прямой и серьезный удар. Причем даже в мире, где 17-летний бразилец оказывается идеальным для основы команды Анчелотти, останется пострадавший. Если Эндрик подходит как «девятка» рядом с Мбаппе, то зачем «Реалу» Родриго и Винисиус? Выгоднее продать их, найти запасных форвардов и работать в схеме «4-4-2», где юный бразилец как новый Бензема. Но изначальная ставка на связку Винисиуса и Мбаппе. Тогда зачем вытаскивать Эндрика из «Палмейраса»? Малыш поспешил с трансфером в «Реал», может испортить всю карьеру, если приедет на лавку и раскиснет.

Трансфер Мбаппе это не только самая утомительная сага двадцать первого века в футболе, ведь сложно припомнить историю такого многослойного перехода, в котором все участники сделки оказываются плохими героями. Трансфер Мбаппе это прямая опасность уничтожить дружескую атмосферу в «Реале», где Кроос и Модрич как патриархи одной ногой на пенсии, Луке предлагают пост помощника Анчелотти. В «Реале» Рюдигер подружился с молодыми ребятами, ведь немец их веселит. Куртуа поддерживает Лунина и помогает молодому голкиперу его достойно подменить. Тогда как Мбаппе, который не привык работать на команду, это прямая угроза для Родриго и Винисиуса.

Как и Перес, ведь Флорентино с радостью выбросит бразильцев за борт, чтобы в центре атаки увидеть Холанда и Мбаппе, а Беллингема на позиции Зидана. Причем агент и отец Эрлинга знают это, поэтому встречаются с людьми из «Барселоны», чтобы Перес заревновал, ещё сильнее захотел заполучить норвежца. «Реалу» сказочно повезло, что Анчелотти не уезжает в Рио-де-Жанейро. У Хаби Алонсо и других молодых наставников нет такого опыта педагогической работы с Галактикос. На Карло вся надежда, ведь Килиан по характеру не подарок.

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Все комментарии
Мясорезка
Мясорезка
сегодня в 19:06
О чём статья? Мбаппе форвард, Вини левый фланг, Родриго правый фланг, Беллингем в центре под нападающим, 2 опорника/бокса и 4 защитника, всё.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 18:34, ред.
Можете, плиз, напомнить, чего Перес «наговорил»? :)
Я просто слежу за всеми новостями, связанными с Реалом, и за последние годы читал «миллиард» постов от журналистов, и 5-6 штук от непосредственно Мбаппе и Переса. И не припомню, чтобы хоть кто-то из них говорил что-то большее, чем шаблонные «было бы странно, если бы Реал не интересовался лучшими футболистами мира», или «Реал - великий клуб».
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 18:08
Я проще скажу, на ЧМ 2018 Мбаппе играл справа, на позиции Родриго, которая является проблемной у "Реала". Если автор даже не в курсе, что Мбаппе может играть справа и не рассматривает такую возможность, он не следил за ним просто. Очередной крик в пустоту у автора.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 18:01, ред.
Тема интересная, а раскрыта ...

1. Трансферы уровня Джуда, Мбаппе, Эндрика никто в здравом уме не будет делать без четко сформулированной стратегии. И дон Фло, миллиардер, очевидно в этом самом уме. Уверен, эту стратегию еще при заключении контрактов донесли до всех.

2. Футбол - командная игра, и все футболисты это знают. В Реал зовут выигрывать трофеи, ЛЧ, а не только ЗМ. Все в команде в курсе, что если будешь тянуть на себя - пойдешь на выход. И это - философия клуба Реал многие десятилетия.
Даже Роналду только в последний год пребывания к Реале заметно начал единалить - бить по воротам из любой позиции. И сразу отправили в Ювентус. Но до этого сами знаете, сколько у него голевых передач - Роналду лидер с отрывом в ЛЧ за всю историю по ГП.

3. Автор пишет, что Мбаппе не Жиру и Бензема - не делиться мячом. Позвольте, у Мбаппе 125 голевых передач за карьеру.

4. "Джуд лишится забитых мячей". То есть профильный полузащитник, взяв номер 5 - Зидана, пришел в Реал забивать десятки голов? Что ж такое... В этом сезоне, в ожидании Мбаппе, Анчелотти ВЫНУЖДЕНО поставил Джуда в нападение. Не будет никаких проблем с потерей голов у Джуда. Спросите у Де Брейне от чего еще в футболе кайфуют полузащитники. Они организуют игру, а статистика не упускает и голевых передач.

5. Хоселу - это да, опасность. Не дай бог Реал потеряет Хоселу на лавке, когда придет один из лучших бомбардиров в мире...

6. Эндрик моложе на 9 лет!

7. "Вальверде не умеет играть в обороне". Промолчу...

Итого статью можно свести к:
помимо 4 мест в защите, остается 6. На них претендуют Вини, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Джуд, Вальверде, Кама, Тчуамени, Гюлер и последний год Тони Кроос.
То есть трое будут вне поля. Но, позвольте, а травмы, а ротация, а отдых?
Таким образом, у Реала намечается мощнейшая основа и возможность постоянного усиления со скамейке с помощью постоянной ротации основного состава.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:46
Таким образом, от перехода Мбаппе выиграет только его мама.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:18
Тут Реал решил сыграть в "русскую рулетку".
С одной стороны они приобретают игрока мирового уровня, одного из лучших, если не лучшего, который может прибавить с новыми партнёрами.
Но вот сам переход, а точнее вся шумиха вокруг этого перехода, причём которая идёт уже несколько лет.
Уже сейчас известно и всем понятно, что Мбаппе если перейдёт, то только на правах главной звезды команды, под него как я понял и будет строится Реал на ближайшие годы.
Перес много наговорил, да собственно он сам поставил себя и Реал в положение снизу, а Мбаппе уже понял что он смотрит сверху и его прихоти будут исполняться беспрекословно.
А это приведёт к ревности других не менее важных игроков Реала.
Сейчас можно только догадываться как будет, но Перес затеял очень опасную игру, в которой возможно все будут проигравшие... но кроме французского кошелька.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:09
Могут и не пострадать или пострадать но не очень - многое зависит от них самих, а точнее от их игры...
w3u47csad3xq
w3u47csad3xq
сегодня в 17:01
Я уверен что Мбаппе будет играть девятку. Вини слева, его место точно не пошатнется. Как левый вингер винисиус поинтереснее Мбаппе. А вот Родриго надо лучше продать, пока спрос есть. А Эндрик левша, может играть справа. Он там и играет в палмейрасе. Не понимаю почему все боятся что Мбаппе нет места в Реале, лучший интегратор тренирует Реал, вот и найдет место Мбаппе
shur
shur
сегодня в 16:45
...футбол, как зрелище только выиграет, а подача это от зависти!!!
Идите Погба пожалейте и то дело!!!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:35
Все пострадают там , но Реалу важен Мбаппе чем эти все
Neutron029
Neutron029
сегодня в 16:23
Беллингем нужнее Реалу чем Мбаппе.
Гость
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