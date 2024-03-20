Саутгейт – главный кредитор на Евро-2024. Гвардиола, Артета и Клопп одолжили сборной Англии идеи

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Отдать долги можно только победой на турнире.

Тренеры АПЛ подготовили сборную страны

Дополнительно включился Анчелотти, невероятно титулованный король кубка чемпионов как игрок и наставник, ведь у него играет Беллингем, юная надежда сборной Англии. Но основную работу проделали наставники клубов АПЛ . Даже с учетом, что легионеров много не только в составах «Арсенала» и «Челси», как раньше, благодаря будущему спортивному директору МЮ Эшуорту – Дэн курировал развитие национальных сборных Англии, удалось воспитать несколько поколений сильных игроков.

Но если разговор о тактике, то её для Саутгейта выдумывают победители Лиги чемпионов Гвардиола и Клопп. Артета, хотя пока не имеет таких серьезных титулов, как коллеги, тоже включился. У сборной Англии есть базовая схема «4-3-3» и целый набор тактических клубных уловок. Если вспоминать фишки Гвардиолы, то защитник Стоунз может уходить в опорную зону, если справа в защите будут Триппьер или Уокер. Или играть как третий центральный, если в схемах найдется место латералю Шоу.

Также Гвардиола прокачал Фодена, и это плюс для Саутгейта. А Клопп помогает сборной Англии позицией Трента Александер-Арнольда. Будут соперники, против которых нужен крепкий парень в обороне, но с остальными можно играть с Трентом в опорной зоне, чтобы отдавал передачи на Фодена, Беллингема и Сака. Райс в «Арсенале» привык к работе с двумя атакующими хавбеками Хаверцом и Эдегором. Деклан может в одиночку противостоять многим соперникам. Базовая схема смотрится круто:

Слабым звеном могут стать игроки из МЮ

Когда у сильной сборной в основе три футболиста «Манчестер Юнайтед», то пора переживать о стабильности результатов. Шоу и Рэшфорд как основной левый фланг это опасность, что Люк отдаст все силы, а вот Маркус промахнется. Но здесь есть варианты. Например, дождаться здорового и мотивированного после сложного сезона в «Манчестер Сити» Грилиша. Также не стоит недооценивать взбучку, которую получил Рэшфорд после загулов. Его задело включение в список хулиганов сборной Англии.

Также очевидно, что испанец Эмери в «Астон Вилле» и австралиец Постекоглу в «Тоттенхэме» добавляют идей в общую копилку. Если Беллингем будет «десяткой», то всегда можно перейти на схему «4-4-2» с «ромбом». Тогда можно или пробовать Сака в роли ложного форварда с Кейном, или ставить на Уоткинса из «Астон Виллы». А «шпоры» дарят Саутгейту идею работы в защите, где чемпион мира Ромеро показывает Стоунзу и Магуайру пример индивидуальной игры против опасных соперников без мяча.

Вратарь Пикфорд в сборной Англии старается работать успешнее, чем за клуб. И поскольку Рамсдейл оказался на лавке в «Арсенале», то вряд ли можно начинать разговор о замене голкипера «Эвертона». Остаются Рэшфорд, Шоу и Магуайр, в которых фанаты из Англии чаще всего сомневаются. Но есть ли альтернатива, например, для Люка Шоу? Он из тех, кто может в сборной выдать более стабильный футбол, чем в клубе. Чилуэлл за «Челси» не играет так, чтобы выбрасывать проверенного тренером человека.

Саутгейт понимает, что за три месяца до старта Евро глупо идти на опасные эксперименты. Максимум – это доверие Мэддисону из «Тоттенхэма» на позиции левого атакующего хавбека, если Рэшфорд и Грилиш не подойдут к турниру в Германии на пике формы. Также всегда есть выбор справа даже без Уайта из «Арсенала». Поговаривают, Саутгейт боится вызывать Бена, ведь у него конфликты с игроками «Манчестер Сити». Также можно использовать Фодена слева, а Палмера из «Челси» в тройке хавбеков.

Саутгейту не хватает собственного почерка

Наставник сборной Испании не сможет одолжить столько ходов у Симеоне, Хави и Анчелотти. Три гранда Ла Лиги играют по-разному. Даже у Мичела из «Жироны» нельзя буквально своровать схемы для «Красной Фурии». Дешам не может положиться на французские клубы. Многие его футбольные скакуны играют за рубежом. Спаллетти обязательно использует идеи Индзаги из «Интера», даже ходы Мотты из «Болоньи», но у Италии нет такого количества решений в стиле «копировать» и «вставить».

А вот тактика Англии уже составлена наставниками, чьи идеи надо перенести на поле штабу Саутгейта. Причем «воровство» будет правильным, поскольку Англия не является законодателем мод в тактике примерно с 1966 года. АПЛ просела тактически, когда завершалась эпоха Фергюсона и Венгера. Только появление Клоппа и Гвардиолы, а затем многих других наставников, которые шли наперекор общим веяниям, изменило английский футбол к лучшему. Звезды были всегда, а вот результаты сборной огорчали.

Кейн ещё ничего не выиграл, нельзя отдать Харри кубок на Евро-2024 до финала. Но никто не провел такую подготовительную работу вместо тренера большой сборной, как наставники английских звезд. Даже Кейн почерпнул много нового не столько у Тухеля, сколько у Мюллера, Мусиалы и Сане, потому что эта тройка точно играла бы в основе «Тоттенхэма». Саутгейту осталось не ошибиться с выбором на нескольких позициях и грамотно проводить замены. Англия точно фаворит Евро-2024, хотя и не единственный.