«Шеффилд Уэнсдей» – «Суонси Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 22:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 39-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» – «Суонси Сити», который состоится 29 марта 2024 года

«Шеффилд Уэнсдей»

На текущий момент «совы» в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды из Шеффилда, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «лебедями». С минимальным счётом в рамках матча 36-го тура чемпионата «совы» дома одержали победу над «Плимутом». «Павлины» из Лидса в игре следующего тура обыграли в гостях «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

16 марта в сухую, пропустив шесть мячей, «совы» проиграли на выезде команде «Ипсвич Таун».

«Суонси Сити»

«Джекс» на сегодняшний день занимает пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Суонси» за последнее время. В Уотфорде «лебеди» раскатали ничью с местными «шершнями» в матче 36-го тура чемпионата (1:1). На выезде с минимальным счётом «Джекс» уступил «зарянкам» из Бристоля.

В матче прошлого тура «Суонси» со счётом 2:0 выиграл дома у «лазурных птиц» из Кардиффа.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Уэнсдей» – 2.47

Ничья – 3.25

Победит «Суонси Сити» – 2.80

Победит «Шеффилд Уэнсдей» с форой -1.5 гола – 4.40

Тотал голов больше 2.5 – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 – 1.83

Статистика

В пяти матчах из десяти крайних «совы» обыграли своих соперников

Четыре победы одержали «лебеди» за аналогичный период

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку с коэффициентом 3.25 на ничью. Ни одна из команд в будущей встрече, скорее всего, не возьмёт три очка.