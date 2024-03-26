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«Шеффилд Уэнсдей» – «Суонси Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

сегодня, 22:51
«Шеффилд Уэнсдей» – «Суонси Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 39-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» – «Суонси Сити», который состоится 29 марта 2024 года

«Шеффилд Уэнсдей»

На текущий момент «совы» в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды из Шеффилда, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «лебедями». С минимальным счётом в рамках матча 36-го тура чемпионата «совы» дома одержали победу над «Плимутом». «Павлины» из Лидса в игре следующего тура обыграли в гостях «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

16 марта в сухую, пропустив шесть мячей, «совы» проиграли на выезде команде «Ипсвич Таун».

«Суонси Сити»

«Джекс» на сегодняшний день занимает пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Суонси» за последнее время. В Уотфорде «лебеди» раскатали ничью с местными «шершнями» в матче 36-го тура чемпионата (1:1). На выезде с минимальным счётом «Джекс» уступил «зарянкам» из Бристоля.

В матче прошлого тура «Суонси» со счётом 2:0 выиграл дома у «лазурных птиц» из Кардиффа.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шеффилд Уэнсдей» – 2.47
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Суонси Сити» – 2.80
  • Победит «Шеффилд Уэнсдей» с форой -1.5 гола – 4.40
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.94
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.83

Статистика

  • В пяти матчах из десяти крайних «совы» обыграли своих соперников
  • Четыре победы одержали «лебеди» за аналогичный период
  • Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку с коэффициентом 3.25 на ничью. Ни одна из команд в будущей встрече, скорее всего, не возьмёт три очка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк суонси
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