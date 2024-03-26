Талалаев подтвердил подписание Митрюшкиным контракта с «Локо»

Главный тренер «Химок» прокомментировал информацию о подписании вратарём команды контракта с «Локомотивом». Ранее сообщалось, что футболист перейдёт в московский клуб летом.

А что тут комментировать? Да, Митрюшкин подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Для нас это сюрпризом не стало, трагедией – тоже. Зимой мы дважды предлагали Митрюшкину переподписать контракт. Он отказался, это его выбор.

До конца сезона Антон у нас, он доработает контракт. Есть Обухов, который в нынешнем сезоне провел больше матчей. Будем растить своего вратаря. Помимо Бурыченкова, который в текущем первенстве за основу не выходил, в системе «Химок» есть молодой и очень талантливый Павлов.