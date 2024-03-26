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Талалаев подтвердил подписание Митрюшкиным контракта с «Локо»

вчера, 22:59

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о подписании вратарём команды Антоном Митрюшкиным контракта с «Локомотивом». Ранее сообщалось, что футболист перейдёт в московский клуб летом.

А что тут комментировать? Да, Митрюшкин подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Для нас это сюрпризом не стало, трагедией – тоже. Зимой мы дважды предлагали Митрюшкину переподписать контракт. Он отказался, это его выбор.

До конца сезона Антон у нас, он доработает контракт. Есть Обухов, который в нынешнем сезоне провел больше матчей. Будем растить своего вратаря. Помимо Бурыченкова, который в текущем первенстве за основу не выходил, в системе «Химок» есть молодой и очень талантливый Павлов.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:38
Локомотив это шаг вперёд для Митрюшкина .
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вчера в 23:29
В Локо он должен заиграть первым номером
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xyvb268kcxj7
вчера в 23:05
Хорошо что Талалаев не теряет оптимизма
Гость
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