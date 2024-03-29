«Дерри Сити» – «Голуэй Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 00:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дерри Сити» – «Голуэй Юнайтед», который состоится 29 марта 2024 года

«Дерри Сити»

«Кондитеры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на данный момент второе место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Красно-белой армии», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с командой «Голуэй Юнайтед». В рамках матча 4-го тура чемпионата «красно-белые» раскатали ничью с командой «Шемрок Роверс» (2:2). В сухую, забив три гола, «Дерри Сити» обыграл команду «Уотерфорд Юнайтед».

15 марта со счётом 1:2 «кондитеры» проиграли «цыганам» из «Уотерфорд Юнайтед».

«Голуэй Юнайтед»

«Соплеменники» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на пятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Голуэй Юнайтед» за последнее время. 4 марта с минимальным счётом «Шелбурн» дома взял верх над «соплеменниками». Нулевую ничью раскатали на своём поле «соплеменники» с «Дроэдой».

С минимальным счётом «Голуэй Юнайтед» на своём поле уступил «Шемроку» в матче прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дерри Сити» – 1.80

Ничья – 3.45

Победит «Голуэй Юнайтед» – 4.19

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 гола – 3.20

Тотал голов больше 2.5 – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 – 1.83

Статистика

Только одно поражение потерпели «кондитеры» в пяти крайних матчах

За такой же период «соплеменники» проиграли своим оппонентам в двух встречах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.80 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем футбольном поединке на победу «Дерри Сити». На своём поле без особых трудностей «кондитеры» обыграют новичка Премьер-дивизиона.